C'est aujourd'hui le Thomas Paine Day. Connaissez-vous cet illustre personnage?

Temps de lecture: 9 min

«On célèbre le Thomas Paine's Day dans le Norfolk, dans le Sussex, à Manchester mais aussi au Danemark et à New York, raconte Margaret Downey, la présidente de la Freethought Society, organisation de penseurs libres basée à Pocopson (Pennsylvanie). J'ai démarré cette tradition en 1994. Quand j'ai déménagé ici, j'étais surpris que peu soit fait pour honorer un homme qui a pourtant tant aidé à promouvoir l'égalité, la justice, la démocratie et la libre-pensée.»

«Depuis, nous avons fait baptiser une place à son nom à Philadelphie [la Thomas Paine Plaza, lieu régulier de protestations, ndlr], poursuit Margaret Downey. Le 8 juin est l'anniversaire de sa mort [Thomas Paine est mort en 1809, ndlr]. C'est toujours un bon moment, je trouve, pour regarder en arrière et réfléchir à son influence. C'est aussi le meilleur moment de l'année pour organiser un pique-nique, il faut le reconnaître.»

Pamphlets, divorce et faillite

Né en 1737 à Thetford, dans le comté de Norfolk (est de l'Angleterre), Thomas Paine est le fils d'un fabricant de corsets, une profession qu'il épousera un temps avant de prendre les mers en tant que corsaire. «Mais le métier qu'il a le plus exercé était celui de préposé de l'assise, intervient l'historien Gregory Claeys, auteur de Thomas Paine: Social and Political Thought. Cet emploi lui a été fourni en 1762 par George Lewis Scott, qui avait été le tuteur du futur roi George III et connaissait tout le gratin intellectuel londonien.»

Durant cette décennie, le même personnage présente au jeune Thomas Paine une figure qui s'avérera cruciale dans sa vie: Benjamin Franklin. Père fondateur des États-Unis et cosignataire de la Déclaration d'indépendance en 1776, celui-ci représentait alors la voix de l'opposition au diktat colonial britannique en Angleterre. Gregory Claeys, qui prépare un ouvrage de six volumes sur la vie de Thomas Paine à paraître en 2026, continue de faire des trouvailles.

Récemment, il a découvert que Benjamin Franklin aurait donné à l'intellectuel ses premiers deniers en échange d'écrits politiques. «On sait désormais que Thomas Paine était intellectuellement actif à Londres dès le début des années 1760. Il faisait partie d'un monde radical et révolutionnaire, que l'on appelle généralement les True Whigs.» Avec en son cœur quelques douzaines de penseurs, le mouvement républicain aurait compté, sur la fin du XVIIIe siècle, quelques centaines de milliers d'individus aux opinions plus ou moins radicales.

En février 1768, Thomas Paine est muté à Lewes, bourgade du Sussex alors connue pour abriter une proportion de sentiments antimonarchistes plus grande qu'ailleurs. En mars 1771, Thomas Paine s'unit à la fille de son propriétaire, récemment décédé, dont il reprend le commerce d'épicier et de vendeur de tabac. Son mariage est un échec. Le business fait faillite et, criblé de dettes, Thomas Paine doit vendre les biens de son foyer afin d'éviter la prison.

En juin 1774, il se sépare de son épouse et déménage à Londres. «Maintenant que nous savons qu'il était secrètement occupé à rédiger ses pamphlets, à contribuer à la littérature d'opposition d'alors, on peut se dire qu'il était trop occupé pour faire son travail de façon entièrement satisfaisante, analyse Gregory Claeys. Quoi qu'il en soit, sa faillite a sans aucun doute contribué à son déménagement vers les colonies.»

Premier voyage pour l'Amérique

Depuis 1729, Benjamin Franklin est aussi le rédacteur en chef de la Pennsylvania Gazette, le journal le plus lu des Treize Colonies américaines. C'est lui qui suggère à Thomas Paine de traverser l'Atlantique, ce que le pamphlétaire britannique fera avec une lettre de recommandation dans ses bagages. «Benjamin Franklin et Thomas Paine avaient beaucoup en commun, ajoute Gregory Claeys. Au-delà de la politique, ils s'intéressaient aussi à l'ingénierie. Plus tard, Thomas Paine a fait construire un nouveau type de pont.»

Durant le voyage, plusieurs passagers meurent de fièvre typhoïde. C'est malade que le trentenaire débarque en Amérique. «Mais il s'est vite remis. En novembre 1774, il était à Philadelphie. Grâce aux connections de Benjamin Franklin, il a rencontré les journalistes et rédacteurs en chef les plus influents.» En 1775, Thomas Paine est nommé rédacteur en chef du Pennsylvania Magazine, qui ambitionne d'être le premier grand magazine américain. À la sortie du numéro inaugural, il écrit que «chaque cœur et chaque main» lui semblent engagés dans le combat pour la «liberté américaine».

Gregory Claeys commente: «Il n'était pas le premier à proposer l'indépendance, mais il a cristallisé les opinions autour de la nécessité d'une rupture sèche avec la Grande-Bretagne. D'autres suggéraient que les Treize Colonies soient indépendantes tout en maintenant une présence militaire britannique. Thomas Paine allait plus loin. Il croyait en la constitution d'un ordre constitutionnel neuf, sans hérédité du pouvoir.»

En 1776, sort une des deux grandes œuvres de Thomas Paine: Le Sens commun (Common Sense), un pamphlet brûlant de quarante-sept pages dans lequel le fils du Norfolk se fait l'avocat de l'indépendance des Treize Colonies. Aujourd'hui, on dit qu'un huitième de la population des colonies de l'époque aurait acquis un exemplaire. Les illettrés demandaient que l'ouvrage leur soit lu à haute voix et nombreux entendirent les mots de Thomas Paine scandés dans la moiteur des tavernes américaines.

«Thomas Paine doit son succès à son style, poursuit Gregory Claeys. Common Sense est très sophistiqué dans sa façon de présenter des idées politiques abstraites au grand public. Il utilisait une imagerie vive, frappante. Sa prose avait une qualité magique, elle résonnait chez les gens.» Le Sens Commun a beau être publié anonymement, Thomas Paine est vite identifié comme son auteur et devient célèbre. Dès le début de la guerre d'indépendance (1775-1783), il suit le général Nathanael Greene en tant qu'aide de camp. Il devient ensuite «le plus grand propagandiste» des armées de George Washington.

Un homme de sciences, aussi

À la suite de l'indépendance déclarée le 4 juillet 1776, la Constitution des États-Unis est adoptée lors de la Convention de Philadelphie, qui se tient du 25 mai au 17 septembre 1787. Étonnamment, Thomas Paine est absent. «Alors que dans Le Sens commun, il fut l'un des premiers acteurs de la révolution à appeler les colonies à former une union continentale, précise Carine Lounissi, maîtresse de conférences en histoire des États-Unis à l'université de Rouen-Normandie et spécialiste du personnage. Comme d'autres figures importantes des Lumières, Thomas Paine est aussi un homme de sciences. C'est pour promouvoir son projet de pont métallique à une seule arche, assez révolutionnaire pour l'époque, qu'il quitte alors les États-Unis.»

«Thomas Paine a pris l'exemple de la Révolution française pour démontrer qu'une telle révolution n'était pas une spécificité américaine.» Carine Lounissi, maîtresse de conférences en histoire des États-Unis à l'université de Rouen-Normandie

Thomas Paine ne pensait rester en Europe que quelques mois. Mais, de retour sur le Vieux Continent, il est rapidement happé par les intenses débats politiques qui animent alors la France lors de l'Assemblée des notables de 1787 et 1788. À cette époque, les tensions entre Londres et Paris sont vives. Thomas Paine écrit un pamphlet pacifiste, rappelant les conséquences qu'une guerre avec la France aurait pour la Grande-Bretagne. En Angleterre, la question de la révolution qui se déroule de l'autre côté de la Manche divise.

Philosophe irlandais élu à la Chambre des communes, Edmund Burke avait soutenu la Révolution américaine, mais vilipende celle qui se trame si près de chez lui, qu'il considère illégitime. «Pour lui, une révolution fondée sur la notion abstraite de droits humains ne pouvait se justifier, explique Carine Lounissi. Au contraire de la Glorieuse Révolution anglaise de 1689 et de la Révolution américaine, toutes deux fondées sur des formes historiques de droits entérinés par des textes de loi.»

Droits humains et révolutions

C'est en réponse à Edmund Burke, avec qui il avait un temps collaboré, que Thomas Paine a écrit son ouvrage le plus lu: Rights of Man (Les Droits de l'homme), qui sort en 1791. «Thomas Paine souhaitait déclencher une révolution antimonarchique dans son pays d'origine, enchaîne Carine Lounissi. Il a pris l'exemple de la Révolution française pour démontrer à ses lecteurs qu'une telle révolution était aussi possible en Europe. Que ce n'était pas une spécificité américaine. Dans Les Droits de l'homme, Thomas Paine démonte les arguments d'Edmund Burke contre les droits universels. Il dément que la Révolution française est aussi violente que Burke le dit.»

Aux États-Unis naissants, 500.000 exemplaires officiels auraient été vendus. Des milliers d'éditions pirates circulaient en parallèle. «Le point le plus dramatique de Rights of Man est l'idée que toute législation héréditaire est en-soi une forme de tyrannie, explique Gregory Claeys. C'est pour cette phrase qu'il sera poursuivi et c'est pour ça qu'il décida de partir.»

Pour Thomas Paine, la Révolution française constituait un prolongement de la Révolution américaine. «Un premier signe d'une révolution antimonarchique mondiale, reprend Carine Lounissi. Une révolution qui devait permettre d'éradiquer toute forme de transmission héréditaire du pouvoir et de la remplacer par une démocratie représentative fondée sur le suffrage universel.» Ou plutôt un suffrage universel masculin. Si des femmes avaient déjà voté en Corse, aucun écrit de Thomas Paine «ne portait la trace d'un engagement en faveur du droit de vote des femmes».

En France, Convention et prison

Après l'Atlantique, c'est la Manche que Thomas Paine décide de traverser. Le 6 septembre 1792, celui que les Français considèrent comme «une autorité sur le républicanisme» est élu à la Convention en France dans plusieurs départements (Pas-de-Calais, Oise, Aisne et Puy-de-Dôme), après avoir obtenu la citoyenneté française le 26 août. Le 13 septembre, il est accueilli en héros à Calais.

À Paris, Thomas Paine fréquente les aristocrates libéraux, tels que Nicolas de Condorcet ou le marquis de La Fayette, le grand héros de la guerre d'indépendance états-unienne. Après l'arrestation de Louis XVI, Thomas Paine, Condorcet et Jacques Pierre Brissot militent pour une réflexion sur l'instauration d'une république en France et pour l'abolition de la monarchie. Tout en restant fidèle à La Fayette, Thomas Paine se rapproche des futurs Girondins. Quand Robespierre et les Montagnards prennent le pouvoir, l'Anglais est donc vu d'un mauvais œil.

Statue en bronze de Thomas Paine, sculptée par Gutzon Borglum en 1939 et inaugurée en 1948, située au parc Montsouris dans le XIVe arrondissement de Paris. | couscouschocolat via Wikimedia Commons

À la fin de l'année 1793, un décret excluant les étrangers de la Convention est voté. En décembre, Thomas Paine est emprisonné. «Thomas Paine a accusé Robespierre ainsi que l'ambassadeur des États-Unis en France, le gouverneur Morris, qui n'a pas fait d'effort pour le faire libérer, indique Carine Lounissi. Il a fermement condamné la Terreur mais n'a jamais tourné le dos à la Révolution pour autant. Il considérait la Terreur comme un épisode dont il fallait tirer des leçons.» Libéré en novembre 1794 grâce à James Monroe (futur 5e président des États-Unis entre 1817 et 1825), Thomas Paine travaillait en prison sur une œuvre déiste, Le Siècle de la raison. Ses critiques de la Bible, en tant que texte révélant la volonté divine, ont vite conduit à son ostracisation.

Agacé que George Washington n'ait rien fait pour le libérer, il se lança également dans une critique ouverte du premier président américain. «À son retour de France aux États-Unis, il était profondément impopulaire, assure Gregory Claeys. George Washington était le premier président. L'attaquer lui a valu des problèmes, mais pas autant que le déisme du Siècle de la raison. Aux États-Unis, ses positions sur la religion ternissent encore son aura.» À sa mort à New York le 8 juin 1809, l'impopularité de Thomas Paine est telle que seule une poignée de personnes entoure son cercueil alors qu'il descend sous terre.

Mais deux siècles plus tard, un passage publié dans The Crisis (La Crise), une série de textes publiée pendant la guerre d'indépendance, se glissait dans le discours d'investiture du 44e président des États-Unis, le 20 janvier 2009. Après avoir mentionné George Washington, «le Père de notre nation», les lèvres de Barack Obama dansaient au rythme des mots de Thomas Paine, citant un discours que George Washington voulait qu'on lise à ses troupes.

«Que l'on proclame au monde futur, qu'au cœur de l'hiver, alors que rien d'autre ne pouvait survivre que l'espoir et la vertu, que la ville et le pays, alertés par un danger commun, se sont avancés pour y faire face.» Le texte de The Crisis dont est issu ce passage commence par: «These are the times that try men's souls»; «Là sont des temps qui mettent à l'épreuve l'âme des humains.» Ne le sont-ils pas tous?