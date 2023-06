Quelle est l'empreinte carbone de nos animaux de compagnie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Nos efforts pour ne plus prendre l'avion et baisser nos émissions carbone seraient-ils plombés par nos animaux de compagnie? C'est l'idée lancée par Patrick Hanson, le PDG de la compagnie de jets privés luxembourgeoise Luxaviation. «2,1 tonnes de CO 2 »: c'est l'équivalent des émissions annuelles d'un de ses clients, mais ce serait aussi celles de trois chiens domestiques.

Phrase choc ou intox? Si son calcul fait référence aux travaux du chercheur Mike Berners-Lee, les matrices utilisées pour calculer l'empreinte carbone de nos animaux avec ce modèle seraient un peu simplifiées et par conséquent, faussées, explique The Conversation.

L'empreinte des animaux domestiques est souvent négligée. Pourtant, plus de la moitié de la population mondiale en possède au moins un, et le chiffre augmente: en 2023, 66% des foyers états-uniens ont un animal, ce qui représente une augmentation de 56% depuis 1988.

Mais plus que de chasser les oiseaux du jardin ou d'importuner les petits animaux sauvages, l'empreinte environnementale de nos animaux dépend d'abord de ce que nous, humains, leur donnons à manger.

Une gamelle pleine de viande

Le bilan carbone de nos animaux domestiques réside dans leurs gamelles. La nourriture pour animaux consiste généralement en produits dérivés de la viande (poumons, foies, rein…), c'est-à-dire des ingrédients peu chers et qui font l'affaire pour être transformés en croquettes. Mais puisqu'il s'agit principalement de viandes, leur impact carbone est élevé: un rapport scientifique montre que l'alimentation à base de pâtée pour un chien de 10 kilos équivaudrait à 6.541 kilos d'émissions de CO 2 chaque année. Ce chiffre représente 98% des émissions annuelles moyennes d'un citoyen brésilien. Une alimentation à base de croquettes, pour le même chien, produirait quant à elle 828 kilos d'émissions de CO 2 annuelles.

Il y a cependant un souci dans ces calculs. Le modèle ajoute en effet la production de viande pour l'alimentation animale à celle, déjà produite, pour l'alimentation humaine. Dès lors, le modèle ne prend pas en compte le fait qu'une partie de ces croquettes et pâtées provient d'abord des chutes de la production de viande, pré-existante, destinée à l'humain.

Une approche plus juste consisterait à associer le bilan carbone de la viande à la valeur économique relative de ses différents produits: les produits dérivés ayant une valeur moindre, cela entraîne une baisse des émissions qui leur sont allouées. Avec cette approche, les émissions provenant de la nourriture pour chien atteindraient plutôt les 240 kilos par an. «Si on considère le poids moyen d'un chien, qui est de 22 kilos, ça revient à 530 kilos d'émissions de CO 2 . Ce qui n'est finalement pas si loin des 770 kilos de Berners-Lee», conclut l'auteur de l'article.

Une chose est sûre: les animaux domestiques ont une empreinte carbone considérable. Il faut avoir conscience que le gabarit de l'animal qu'on souhaite adopter aura un impact proportionnel à celui de sa gamelle. Doser cette dernière aux justes besoins nutritionnels limite aussi les émissions (et les risques d'obésité).

Enfin, les maîtres et maîtresses peuvent se tourner vers des marques plus responsables: s'il faut cesser «d'humaniser» la nourriture de nos animaux, des alternatives à base de plantes et d'insectes peuvent convenir et amoindrir l'impact carbone, à condition que leur production soit elle aussi responsable.