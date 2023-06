La tombe de Cléopâtre sera-t-elle bientôt découverte?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Célèbre pour son intelligence, ses stratégies politiques et sa beauté irrésistible, Cléopâtre est la dernière et la plus connue des reines d'Égypte. Son peuple la considérait comme l'incarnation humaine d'Isis –la déesse de la guérison et de la magie. Selon la légende, elle s'est suicidée en se faisant mordre par un serpent venimeux, afin d'éviter d'être capturée par Rome.

De tous les mystères qui l'entourent, le plus grand demeure probablement l'emplacement de sa tombe. Nombreux sont les archéologues et les historiens qui ont tenté de la retrouver, mais comme l'explique Discover Magazine, personne n'y est parvenu.

En raison de sa position et de son histoire, entre l'amour –elle a charmé Jules César et Marc Antoine, les deux hommes les plus puissants de Rome à l'époque–, la richesse et le pouvoir, il n'y a sûrement personne d'autre pour atteindre un tel niveau d'intrigue.

Pourtant, malgré son importance, personne ne connaît le lieu de son tombeau. D'après la légende, elle serait enterrée avec Marc Antoine. Celui qui découvrirait la sépulture de Cléopâtre tomberait alors aussi sur celle de son amant.

La plupart des archéologues pensent qu'elle se situe dans l'ancienne Alexandrie. Ce qui signifie qu'elle serait aujourd'hui sous l'eau –une grande partie de l'ancienne ville gît sous la Méditerranée. «Même si [le tombeau] n'a pas été touché par des humains, les tremblements de terre et la mer l'ont probablement englouti. Son palais et son mausolée sont sûrement sous l'eau», suggère Robert Gurval, professeur émérite de lettres classiques à l'Université de Californie.

La quête perdure

Certains ne perdent toutefois pas espoir et poursuivent la quête. Kathleen Martinez, archéologue, en a fait sa mission. En prenant en compte des indices de l'histoire –Cléopâtre aurait sûrement été enterrée dans un temple d'Isis–, Martinez pense que sa tombe n'est pas à Alexandrie. À la place, elle penche pour le temple d'Isis à Taposiris Magna, à environ quarante-cinq minutes d'Alexandrie.

La légende raconte que Cléopâtre voulait être enterrée avec Marc Antoine pour reconstituer le mythe d'Osiris et Isis. Puisque Osiris accorderait l'immortalité après la mort, les dieux offriraient une forme de vie éternelle aux deux amants.

Grâce aux nouvelles technologies, telles que les géoradars, l'imagerie satellite ou encore la télédétection, Martinez a d'ores et déjà fait des découvertes sur le site. Depuis 2009, ses fouilles ont mené à un certain nombre de reliques: des momies, des statues, des poteries et d'autres artefacts. Elle a également découvert un tunnel de presque 2 mètres de haut et environ 1,3 kilomètre de long, à 13 mètres de profondeur sous le temple.

L'archéologue n'a pas encore trouvé la sépulture de Cléopâtre, mais les recherches ne cessent d'offrir de nouveaux indices. Une chose est sûre: la découverte du tombeau d'une des femmes les plus célèbres de l'histoire ne passera pas inaperçue.