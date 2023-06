Les animaux de compagnie pèsent de plus en plus lourd dans le budget, inflation oblige

Temps de lecture: 5 min

L'inflation consécutive à la guerre en Ukraine et, plus largement, la pauvreté subie depuis des mois ou des années, ne contraint pas uniquement les humains: nourrir les animaux devient aussi de plus en plus compliqué pour certains foyers. Les produits qui leur sont dédiés sont même la troisième catégorie la plus touchée par la hausse des prix dans les supermarchés, rapporte France Info. «Entre mars 2022 et mars 2023, en moyenne, en France, le prix des produits pour animaux a bondi de 15%», précise le média. La faute à l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie.

Conséquence immédiate: la SPA peine à accueillir ses petits pensionnaires, toujours plus nombreux, partout en France. «Adopter un animal va coûter plus cher. On aura moins de gens qui pourront consacrer une partie de leurs revenus à un animal», s'inquiète Jean-Charles Fombonne, président de la SPA, interrogé par France Info. Quand ce n'est pas l'argent, c'est la place qui vient à manquer. «Beaucoup de gens en maison déménagent en appartement, avec des chiens qui ne [le] supportent [pas]», constate Hélène Gautier, responsable d'un refuge de la SPA, questionnée par Elle.

Au terme du premier trimestre 2023, l'association a fait face à 15% d'abandons supplémentaires au sein de ses refuges par rapport à la même période en 2022, révèle RTL. La SPA de Montpellier en compte même 30% à 40% de plus en mai 2023 par rapport à mai 2022, et presque autant de familles frappant à la porte du refuge pour y laisser leurs chiens, pointe le site 20 Minutes.

Nous en parlions dans un précédent article: de plus en plus de personnes pratiquent désormais le vol à l'étalage afin de garder une alimentation décente. Mi-mars, une femme expliquait aussi, dans un article de Mediapart, avoir commencé à voler dans les grandes surfaces après avoir réalisé, au terme d'un mois particulièrement difficile, qu'elle n'avait plus les moyens de payer la nourriture de son chat.

Une augmentation du budget de 201 euros en deux ans

Vivre avec un animal de compagnie demeure en effet une charge financière non négligeable. L'enquête «Tel maître, tel chien ou chat? Les Français et leurs animaux de compagnie», menée par l'IFOP pour Woopets en 2020, soulignait que 52% des Français possédaient alors au moins un animal et qu'ils dépensaient en moyenne 442 euros par an pour sa nourriture.

Le sondage «De l'inflation à l'abandon… Les Français et leurs animaux de compagnie face à la hausse des prix», publié en 2022, mettait quant à lui en lumière une augmentation de 201 euros du budget annuel moyen consacré à l'alimentation des animaux de compagnie (643 euros). Trente pour cent des personnes interrogées déclaraient couper dans leur budget personnel pour subvenir aux besoins de leur animal, 7% l'avoir abandonné pour des raisons financières, et 7% envisager de s'en séparer.

Des solutions solidaires (et légales) existent pour épauler les personnes dans le besoin et leurs animaux. Le premier conteneur dédié aux produits animaux (nourriture non périssables et accessoires) de France a ainsi été inauguré en avril à Marignane, financé à hauteur de 80% par le conseil régional des Bouches-du-Rhône. Interrogée par La Provence, la vétérinaire et journaliste Laëtitia Barlerin expliquait alors que «les personnes peuvent y déposer facilement tous leurs dons qui seront remis directement aux refuges et aux associations». «Je n'ai qu'un souhait, que cette initiative devienne nationale», poursuivait-elle.

Quand le chien donne à ses maîtres une raison de survivre

Bien avant, en 2009, l'association lyonnaise Croc Blanc avait déjà créé ​​​​​Resto animo, une première banque alimentaire pour animaux de compagnie, présente dans plusieurs villes du pays. Marie Courtier, créatrice en 2013 de l'antenne vendéenne avec son mari Jean-Marc, expliquait à cette date à Ouest France que l'association collectait des aliments puis les vendait «à des prix très inférieurs au marché, avec un tarif dégressif en fonction des revenus des bénéficiaires».

L'année précédente, en 2008, Yohann Severe organisait la première collecte de croquettes pour les distribuer dans les rues de Caen. C'est Rosaly, sa labrador noire, qui lui aurait soufflé cette bonne idée. Elle est donc devenue l'image de la fédération nationale Gamelles pleines, présente dans onze villes de France, dont Rennes, où la municipalité lui a alloué un chenil mobile en avril dernier.

Ainsi, les personnes dans le besoin peuvent faire garder leur chien quelques heures et jusqu'à une journée, pour se rendre à un rendez-vous administratif ou encore se faire hospitaliser sans délaisser leur compagnon. Dominique Durand, du service «santé et environnement» de la ville de Rennes, rappelle que «le chien n'est pas un frein, mais un levier pour l'amélioration de la vie et l'inclusion des personnes».

Le même mois, la Fondation 30 millions d'amis a fait don de 20.000 euros à Gamelles pleines pour financer les frais de stérilisation des animaux, autre poste de dépense certes ponctuel, contrairement à l'alimentation, mais onéreux. Yohann Severe commente: «L'animal de compagnie, et notamment le chien, reste parfois leur seul lien social, leur seul ami, et parfois même leur seule raison de survivre. Nous pensons qu'il est très important d'aider les maîtres à garder, nourrir et soigner leur animal de compagnie.»

Croquettes et pension canine

Contacté par téléphone, Laurent Garric, bénévole pour l'antenne rennaise de Gamelles pleines, créée en 2014, expose le quotidien de l'association. «Notre mission principale c'est les maraudes, tous les jeudis soir de 19h à 22h. Nous distribuons des gamelles de croquettes aux personnes avec leurs chiens qu'on rencontre dans la rue, ainsi que des produits vétérinaires et des friandises, selon les besoins. Nous profitons de ce temps de rencontre pour les informer de l'aide qu'on peut apporter pour la prise en charge financière des soins vétérinaires.»

Les bénévoles se rejoignent près du local situé rue du Pré Perché, avant d'aller dans le secteur du Colombier et de la place de Bretagne. Des points de rencontre connus des personnes dans la rue puisque le Samu social y a aussi ses habitudes de maraude. Gamelles pleines travaille également avec Cœurs résistants, une association de lutte contre la précarité proposant une aide alimentaire, chez qui elle stocke des croquettes pour ensuite les distribuer aux personnes qui en font la demande sur rendez-vous au travers du travailleur social qui les accompagne.

La nourriture des chiens (et des quelques chats) rennais aidés par Gamelles pleines provient de dons collectés par la fédération nationale auprès de plusieurs grandes marques comme celles de Nestlé Purina PetCare. «Des particuliers nous proposent régulièrement de faire un don de croquettes, mais nous n'avons pas la place [de les stocker]. Nous leur suggérons d'aller les donner directement aux personnes qui en auraient besoin.»

«L'association ne tourne qu'avec des bénévoles», poursuit Laurent Garric. Une difficulté de taille lorsqu'il s'agit de pérenniser la présence de bonnes âmes pour remplir les gamelles, même si la médiatisation de l'association attire de nouvelles personnes. Mais il en faut plus pour les décourager. L'association travaille actuellement sur un projet de pension canine, vouée à accueillir durant plusieurs jours les chiens de personnes hospitalisées, et semble intéressée par l'idée d'un conteneur semblable à celui de Marignane.