Un Britannique sur dix a des rapports sexuels en télétravail

Repéré sur HuffPost

«Ce que je retiens, c'est que le sexe lors d'une journée de travail rend plus heureux. Désolée patron», écrit une journaliste du HuffPost. Dans son article qui détaille les résultats de l'étude annuelle de Lifesearch, une assurance vie en Angleterre, il est mis en évidence que 1,6 million d'employés britanniques s'affairent de temps à autre au lit plutôt qu'au travail, lorsque ce dernier se fait à distance.

La révolution du télétravail ces dernières années a apporté des changements significatifs à l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Mais au-delà des manucures sur le temps du déjeuner ou des sauts à la salle de sport, 77% des quelque 3.000 télétravailleurs sondés confessent avoir «fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû sur leur temps de travail» au cours de ces douze derniers mois.

Entre deux réunions en visioconférence, 10% des télétravailleurs profiteraient ainsi régulièrement d'être en dehors de leur lieu de travail pour avoir des relations sexuelles. Parmi eux, ce sont en majorité des hommes, jeunes et financièrement aisés.

Tout le monde ne peut pas se le permettre

Devant l'opportunité de retourner au lit, les télétravailleurs ne sont pas égaux. L'étude révèle tout d'abord que les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à avoir des relations sexuelles au cours de leur journée de travail. Au genre, s'ajoute aussi la différence entre les classes d'âge: 17% des moins de 35 ans, contre seulement 9% des 35-54 ans, prennent leur pied en télétravaillant.

Il semble également que la sécurité financière soit un critère pour s'autoriser un moment d'égarement. Dans l'étude, 15% des individus vivant dans un foyer qui perçoit un revenu équivalent ou supérieur à 70.000 euros annuels ont déjà pris le risque, contre 8% pour les foyers qui comptabilisent un revenu inférieur.

Compte tenu du profil sociologique qui se dessine, il apparaît alors des régions d'Angleterre où il fait plus ou moins bon vivre en télétravail. Si à Londres et à l'est, respectivement 15 et 17% des télétravailleurs ont tendance à mettre leur ordinateur de côté pour se faire plaisir, dans les Midlands ou dans le nord-est, ils ne sont que 5%.

Certes, «la plupart des employeurs ne toléreraient pas que les salariés s'adonnent à des activités non professionnelles alors qu'ils devraient être au travail», note Emma Walker, directrice générale de la croissance de Lifesearch. «Mais il est vital de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et le travail à domicile offre aux gens la possibilité d'être plus flexibles dans leur emploi du temps, afin qu'ils puissent équilibrer leur travail –et leurs loisirs– d'une manière qui leur convienne, à eux et à leur famille.»

Finalement, pour Emma Walker, la principale démonstration de l'étude reste que «les personnes qui travaillent à distance ou qui ont des formules de travail hybrides sont plus heureuses que celles qui sont pleinement présentes sur leur lieu de travail». On comprend mieux pourquoi.