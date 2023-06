Au restaurant Le Drugstore, Éric Frechon s'entoure d'un nouveau binôme

Temps de lecture: 4 min

Le printemps a signé l'arrivée au restaurant Le Drugstore d'un duo de cuisinières qui, sous la houlette du chef Éric Frechon, insuffle un nouvel élan à cette institution emblématique des Champs-Élysées.

C'est en 1958, sous l'impulsion de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur et PDG du groupe Publicis, qu'est né ce lieu, inspiré des établissements américains. Le premier magasin est ouvert sept jours sur sept, il célèbre Paris comme la capitale de tous les désirs: c'est un lieu unique où l'on peut, sur un coup de tête, s'offrir une bouteille de champagne à minuit, un gadget dernier cri, des livres, des disques, de l'aspirine...

En 2017, il est rebaptisé Publicisdrugstore et s'offre une nouvelle jeunesse avec l'ouverture du restaurant Le Drugstore, dont le décor est signé Tom Dixon et la carte Éric Frechon, triplement étoilé au Michelin depuis 2009 au restaurant Épicure de l'hôtel Bristol à Paris. «Le Drugstore est depuis sa création un lieu innovant. Le renouveau fait partie de son ADN», soulignait en 2017 Maurice Lévy, alors président du directoire du groupe Publicis.

Portées par des courants asiatique, américain et français, les assiettes du Drugstore offrent une expérience semi-gastronomique. La carte est à l'image de ce qu'il représente: un lieu de rencontre, de brassage et de modernité. Déjà avant l'ouverture du restaurant, le lieu avait charmé Éric Frechon, alors simple commis de cuisine. «J'étais un provincial et le Drugstore c'était branché, avant-gardiste. On avait la sensation de toucher du doigt les États-Unis. Le lointain devenait accessible.»

Depuis, le Drugstore continue de se réinventer. L'arrivée d'Alice Kamioka à la direction des cuisines et de Léna Thiam à la tête de la pâtisserie en avril dernier en est une nouvelle preuve. Passée par les fourneaux du Bristol, du Saint-James et du George V, Alice Kamioka a d'abord intégré Le Drugstore en tant que sous-cheffe. Quant à Léna Thiam, elle a tout appris aux côtés de Fabrice Le Bourdat au Blé sucré, dans le XIIe arrondissement de la capitale.

À la carte du déjeuner

Finger food:

assiette de saumon fumé, crème acidulée et blinis (25 euros);

rock shrimp tempura enrobé de chili garlic (26 euros);

caviar Impérial de Sologne avec blinis et crème acidulée (45 ou 90 euros);

tempura de maïs au sel d'épice tandoori (10 euros);

caviar d'aubergine cuit au feu de bois, grenade (12 euros);

avocat pilé au mortier, relevé au paprika fumé (10 euros);

california de gambas épicé (16 euros);

riz croustillant, saumon et chili garlic (15 euros);

falafel, yahourt, menthe et citron (13 euros);

man'ouché chaud au tarama d'oursin (14 euros);

mini american dog (saucisses de porc) (15 euros).

Le végétal:

salade de pousses d'épinards, vinaigrette yuzu, truffe, parmesan (18 euros);

croustillant de brocoli, sauce curry butter (16 euros);

asperges vertes, mélasse de grenade et sumac (20 euros);

asperges blanches, mayo yuzu et œufs de poisson (25 euros).

Les signatures du Drugstore:

club sandwich avec ou sans bacon (24 euros);

cheeseburger avec ou sans bacon (27 euros);

fish and chips (26 euros);

poulet pané aux cacahuètes, corn flakes, sauce cajun (29 euros);

notre mac' and cheese avec ou sans jambon (20 euros);

salade Caesar au poulet et copeaux de parmesan (24 euros).

La terre:

tartare de bœuf tradition sucrine et pommes frites (30 euros);

entrecôte Irish Angus (300 grammes), sauce piment jaune et yuzu, frites (45 euros);

croque-monsieur au beurre truffé et sa salade (27 euros);

carpaccio de bœuf et aubergines fumées, zaatar et parmesan (32 euros);

côtelettes d'agneau, sauce anticucho, yahourt mentholé, patatas bravas (42 euros);

araignée de veau à la plancha, roquette, tomate, citron et parmesan (32 euros).

La mer:

tartare de thon rouge, guacamole épicé, soja et sésame (30 euros);

tartare de saumon au yuzu et piment jaune (29 euros);

ravioles de crevette sauvage, bouillon de têtes, shiitake, citronnelle et coriandre (32 euros);

tataki de thon rouge mariné au soja et oignon confit (31 euros);

saumon d'Écosse Label rouge à la plancha, tétragone mi-cuite (31 euros);

black cod, sauce miso, riz parfumé à la cébette (42 euros);

crudo de daurade royale, jus de grenade perlé à l'huile d'olive (28 euros);

cabillaud cuit à la vapeur de jalapeños, faisselle, asperges vertes et petits pois (35 euros).

Les gourmandises:

grand millefeuille à la vanille Bourbon, caramel coulant (16 euros);

chocolat Caraïbe, praliné, feuillantine aux noix de pécan, crème glacée au café (16 euros);

profiteroles glace vanille, praliné noisettes, sauce chocolat (16 euros);

la framboise fraîche, confite en gavotte et sorbet à la crème de mascarpone au basilic (18 euros);

la rhubarbe confite, meringue, crème glacée au yahourt grec (16 euros).

À partager:

très grand millefeuille à la vanille Bourbon, caramel coulant (30 euros);

cookie XXL chocolat et cacahuète, glace vanille, noisettes (24 euros);

churros, sauce choco-noisettes (20 euros);

crazy pot: glace vanille, noisette et chocolat, crème fouettée, sauce chocolat noisette, gavottes, noisettes caramélisées et brownies (27 euros);

les petits gâteaux du Drugstore à choisir sur plateau (12 euros);

café gourmand (12 euros).

Les coupes glacées:

crazy pot (27 euros); chocolat rock (14 euros); pacific palissade (14 euros); banana split (14 euros); milkyway (14 euros); la boule de glace (4 euros); la boule de sorbet (4 euros).

Cocktails à partir de 16 euros, coupe de champagne dès 19 euros, vin au verre à partir de 7 euros. Petit-déjeuner à 14 euros ou 26 euros. Brunch tous les dimanches à 69 euros.

133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. Tél.: 01 44 43 77 64. Pas de fermeture. Terrasse lumineuse avec vue sur l'Arc de triomphe.