Le caca de moules, une arme dans la lutte contre les microplastiques?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science

Les microplastiques sont partout: dans l'eau, dans les intestins des poissons, et même dans nos aliments. Face à cette menace écologique, les scientifiques s'activent pour trouver des solutions. Un moyen de lutte contre ces particules minuscules vient peut-être d'être trouvé, et il se trouve dans le caca de moules, comme le suggère une étude publiée dans le Journal of Hazardous Materials et relayée par la revue Science.

La difficulté se trouve dans la petite taille des microplastiques, ce qui rend compliqué leur nettoyage. Or la moule commune (mytilus edulis), très vorace, ingère ces particules aux côtés d'autres éléments polluants, puis les rejette dans ses déjections. Il est alors beaucoup plus simple de récolter celles-ci, où sont concentrés ces morceaux de matière plastique. Comme le résume Penelope Lindeque, écologiste au laboratoire marin de Plymouth, en Angleterre, qui a mené la recherche, les moules «sortent les poubelles afin que nous les ramassions».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Le caca à la rescousse

Penelope Lindeque et ses collègues ont d'abord testé la capacité de filtrage des moules en laboratoire. Des mollusques provenant d'une ferme des Cornouailles ont été placés dans un réservoir rempli d'eau polluée aux microplastiques. Finalement, les animaux ont réussi à consommer près de deux tiers de ces particules et à les rejeter dans leurs déjections.

Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont reproduit l'expérience dans le milieu naturel des moules. Près de 300 représentants de l'espèce ont été placés dans des paniers plongés dans des réservoirs, près d'un port de plaisance exposé à la pollution. Sous le conteneur avec les mollusques, un autre système permettait de récupérer leurs excréments, tout en laissant passer l'eau nettoyée.

Dans cet environnement, les animaux ont réussi à filtrer près de 240 particules de microplastiques par jour. Selon les scientifiques, le résultat pourrait être encore meilleur dans des eaux ayant une concentration plus élevée en plastique, avec une capacité estimée à 250.000 particules par heure.

Récolter les microplastiques est une première étape, mais que faire ensuite une fois les bras remplis de déjections de mollusques? Penelope Lindeque espère que le caca de moules puisse être converti en biofilm (une fine couche de bactéries protectrice, qu'on retrouve par exemple sur les rochers dans l'eau), afin de s'en servir d'une nouvelle façon.

Peu réaliste à grande échelle

Ne crions pas victoire trop vite cependant, car les déjections de ces animaux ne sont pas la solution miracle. «Vous aurez besoin d'un grand nombre de moules dans plein d'endroits différents pour observer un impact significatif», tempère Evan Ward, physiologiste de l'environnement à l'Université du Connecticut, qui n'a pas pris part à la recherche. Selon lui, il faudrait deux millions de mollusques en mission de filtrage 24 heures sur 24 pour traiter l'eau d'une seule baie dans le New Jersey. Autant dire qu'il ne s'agit pas là des conditions de vie naturelles des moules.

Penelope Lindeque, même si elle est optimiste, tient à souligner que la solution ne se trouve pas dans les mollusques mais chez l'être humain. «Nous devons arrêter le plastique à sa source.» Il ne s'agirait pas de faire porter le fardeau aux moules.