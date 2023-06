Comment les nazis ont persécuté les personnes trans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Il n'y a plus de débat quant à savoir si les gays et les lesbiennes ont été persécutés par le régime nazi . En revanche, on en sait très peu sur le cas des personnes trans. The Conversation révèle qu'à l'automne 2022, un procès a eu lieu en Allemagne pour reconnaître ce qu'elles ont vécu.

C'est la première fois qu'un tribunal reconnaissait la persécution subie par les personnes trans . Quelques mois plus tard, le Bundestag (le Parlement allemand) a officiellement reconnu les personnes queers cisgenres et trans comme victimes du fascisme .

Jusqu'à ces dernières années, il y avait peu de recherches sur les conditions de vie des personnes trans sous le régime nazi. Le travail des historiens a toutefois permis de découvrir certains cas, comme celui de Toni Simon.

À l'arrivée d' Adolf Hitler au pouvoir en 1933, la police de la ville d'Essen, en Allemagne, a révoqué le permis de Toni Simon de s'habiller en femme en public. La République de Weimar –le gouvernement démocratique le plus tolérant avant Hitler–, elle, reconnaissait les droits des trans, bien qu'ils soient limités. En effet, la police devait leur donner des permis, comme celui de Toni. Grâce à ceux-ci, ils pouvaient s'habiller comme le sexe opposé sans risques, et même changer de nom légalement.

La descente aux enfers

Dans les années 1930, les trans étaient appelés «travestis». À Berlin , ils publiaient des magazines et travaillaient dans des cabarets –comme l'Eldorado Cabaret (en photo d'ouverture de cet article). Le sexologue Magnus Hirschfeld, qui dirigeait l'Institut de sexologie de Berlin, plaidait également pour leurs droits.

Seulement, l'arrivée des nazis au pouvoir a mis fin à cet environnement relativement libre. En révoquant leurs permis, en fermant les magazines, les clubs et l'Institut de sexologie, leur calvaire n'a fait que commencer.

Sous Hitler, les trans pouvaient être placés dans les camps de concentration ou même être soumis à la castration forcée. En 1938, l'auteur d'un livre sur «le problème du travestisme» a écrit qu'il s'agissait de bonnes mesures, puisque «l'état asocial» des personnes trans et leur «activité criminelle» justifiaient des mesures draconiennes de l'État.

Les histoires de deux femmes trans ont été retrouvées dans les archives . Malheureusement, elles terminent mal.

H. Bode, qui avait pour habitude de porter des vêtements féminins et de fréquenter des hommes, possédait elle aussi un permis sous la République de Weimar. Mais les nazis s'en sont pris à elle. Considérée comme un homme, ses relations étaient, par conséquent, homosexuelles et donc illégales. Ils l'ont envoyée dans le camp de concentration de Buchenwald, où elle a été assassinée.

Liddy Bacroff était elle aussi une femme trans sous la République, ayant des relations sexuelles tarifées avec des hommes. Dès 1933, la police l'a poursuivie, considérant qu'elle était une criminelle. Elle a finalement été arrêtée, envoyée dans le camp de Mauthausen puis tuée.