La Chine a enfin son avion de ligne et compte bien se détacher d'Airbus et de Boeing

Temps de lecture: 7 min

Lorsqu'en 1972, elle a établi des relations avec les États-Unis, la Chine avait comme projet de fabriquer son propre avion. Depuis 1950 et la période d'amitié avec l'Union soviétique, elle ne possédait que des Tupolev et des Antonov. Aussi, la Chine maoïste acheta quelques exemplaires du Boeing 707, modèle qui dominait alors le monde de l'aéronautique, et s'employa à les copier. Un appareil chinois, le Shanghai Y-10 apparut, mais sa production se limita à deux exemplaires, l'Administration de l'aviation civile de Chine, à l'époque seule compagnie aérienne du pays, ayant préféré acheter des Boeing.

Le lancement du court-moyen-courrier C919, cinquante ans plus tard, relève d'une tout autre logique. La Chine, devenue une puissance économique, souhaite utiliser des appareils de fabrication nationale, et donc moins dépendre d'Airbus et de Boeing, qui occupent à elles seules, en 2023, 98% du marché aéronautique chinois et près de 85% du marché mondial.

Il s'agit donc pour Pékin d'installer une marque d'avions chinois aux côtés de ce duopole. Pour cela, une entreprise publique de construction aéronautique a été créée en 2008 à Shanghai, la Commercial Aircraft Corporation of China, ou Comac.

Une longue phase de préparation

En 2008, la Chine avait déjà fait voler un jet régional de 70-90 places, l'ARJ21. Le C919 est un projet bien plus ambitieux: c'est un avion de ligne monocouloir qui répond à des critères comparables à ceux des appareils occidentaux qu'il vise à concurrencer. Il peut, dans sa première version, transporter jusqu'à 168 passagers sur une distance maximale de 5.555 kilomètres. En comparaison, le Boeing 737 MAX peut parcourir, en une étape, 7.100 kilomètres.

Par ailleurs, le fuselage du C919, d'une longueur de 38 mètres, est à peu près équivalent à celui de l'A320 ou du 737 MAX. À Pékin, on vise à ce que le C919 représente 10% du marché chinois dès 2025 et qu'en 2035, il pèse pour un cinquième du marché aéronautique mondial. Ce qui amène la Comac à envisager une production annuelle de 150 exemplaires du C919 en 2028. L'avionneur affirme avoir déjà reçu plus de 1.200 commandes, principalement de la part de compagnies aériennes chinoises.

Le premier vol commercial du C919, fin mai 2023, est l'aboutissement d'une longue phase de préparation à laquelle près de 300.000 personnes ont participé. Les autorités chinoises n'ont pas cherché à précipiter la mise au point de cet avion de ligne. Selon des procédures typiques du pays, les étapes techniques ont alterné avec celles administratives, de même que le projet est passé par des phases très définies –en 2011, la «conception préliminaire» a notamment succédé à la «conception détaillée».

Pendant près de quatre années, diverses échéances envisagées ont été repoussées, la Chine indiquant qu'il y avait encore des éléments à vérifier ou à peaufiner. Puis, l'avion a effectué son premier vol expérimental en 2017. Les autorités chinoises ont alors certifié l'appareil, estimant que sa conception répondait aux critères de navigabilité et aux exigences de protection de l'environnement. Mais ce n'est qu'en septembre 2022 qu'un certificat de production a été établi, permettant à la Comac de construire des C919 et à la Commercial Aircraft Corporation of China de les vendre.

Une future puissance aéronautique?

Dès lors, de nombreux vols d'essai ont eu lieu, souvent signalés dans la presse chinoise. Trois appareils y ont participé. Parallèlement, au cours d'une exposition sur les réalisations chinoises en matière d'aéronautique, qui s'est tenue en octobre 2022 à Pékin, le président Xi Jinping a rencontré des représentants du projet C919. Les médias chinois soulignaient son appel à «toujours plus de percées majeures dans la fabrication d'équipements haut de gamme en Chine».

Puis, le 26 décembre, le C919 a effectué un vol de validation entre Shanghai et Pékin. Le même mois, un premier appareil a été livré à la China Eastern Airlines, qui a organisé dans les mois précédents des formations intensives pour les agents de bord qui seraient amenés à voler sur des C919. Le 9 décembre 2022, Le Quotidien du peuple, organe de presse officiel du Parti communiste chinois, titrait ainsi: «Avec la livraison du premier gros avion de ligne C919, la Chine accélère vers le statut de puissance aéronautique».

China Eastern Airlines a réalisé une centaine d'heures de vol amenant l'appareil à se poser dans différentes villes du pays jusqu'en février 2023, pour vérifier sa fiabilité et ses conditions de sécurité. Le 28 janvier, aux premiers jours de l'année lunaire du Lapin, le C919 décollait de l'aéroport Hongqiao à Shanghai et a fait deux vols aller-retour avec la ville de Nanchang, dans la province voisine du Jiangxi. À chaque fois, le déroulement du vol était examiné par l'administration de l'aviation civile. Plusieurs dates étaient alors envisagées pour le premier trajet commercial. Finalement, il a eu lieu le 28 mai: le vol MU9191 a alors relié Shanghai et Pékin.

Les télévisions chinoises ont largement couvert et célébré l'atterrissage «en douceur» de l'appareil, qui s'est posé à Pékin avec quarante minutes d'avance, passant sous une arche de jets d'eau projetés par des camions de pompiers. Les passagers interviewés tenaient dans leurs mains de petits drapeaux chinois et indiquaient que le trajet avait été «confortable», «extrêmement fluide», plusieurs ajoutaient qu'ils s'en «souviendr[aient] longtemps». CCTV, la télévision d'État, déclarait pour sa part qu'«à l'avenir, la plupart des passagers pourront choisir de voyager à bord de grands appareils de conception nationale».

Fabriquer un avion, ce n'est pas si simple

Certes, le C919 est un avion chinois, mais il utilise environ 40% de technologies occidentales. Le moteur LEAP et ses nacelles sont fabriqués par CFM International, une coentreprise de l'américain GE Aviation et du français Safran, les pneus sont de marque Michelin, le train d'atterrissage et le système d'air intégré ont été achetés à la société germano-suisse Liebherr, le traitement des eaux usées a été fourni par le français Zodiac Aerospace. Il est probable qu'à Pékin, les ingénieurs qui ont construit le C919 soient fermement invités à siniser progressivement les équipements de l'appareil. Mais cela ne semble pas si facile à réaliser et la priorité était que l'avion commence à voler.

Tel qu'il est actuellement, le C919 n'est pas vraiment un concurrent pour l'Airbus A320 et le Boeing 737. D'abord, le temps qu'il a fallu pour le mettre au point a eu comme conséquences qu'il repose sur des technologies qu'Airbus et Boeing ont largement modernisées ces dernières années; le C919 n'y a apporté aucune innovation.

Ensuite, cet avion chinois n'a encore été techniquement certifié ni par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ni par la Federal Aviation Administration aux États-Unis. Aussi, il ne peut pas voler hors de Chine. Seuls quelques pays d'Afrique et d'Amérique latine semblent prêts à accepter de le voir atterrir sur leurs aéroports. Et la vente de l'appareil hors de Chine ne semble pas être à l'ordre du jour. Le C919 devrait donc être surtout consacré au marché domestique chinois, qui prévoit un besoin d'environ 7.000 engins dans les vingt prochaines années.

Par ailleurs, d'ici à 2045, le marché mondial devrait compter au moins 31.000 appareils, dont 22% circulant dans le ciel chinois. Selon les prévisions de la Comac, la Chine devrait devenir, d'ici à 2040, le plus grand marché mondial de l'aviation civile à l'échelle d'un seul pays. Le nombre d'aéroports du pays augmente lui aussi: il y en avait 182 en 2012; 229 devraient entrer en service en 2025. Pour arriver à répondre à une circulation aéronautique grandissante, la Comac estime pouvoir parvenir à une cadence de production de 150 appareils par an. Un chiffre nettement inférieur aux prévisions d'Airbus (environ 900 A320 par an à partir de 2025).

«Il y a de la place pour trois»

Pendant des années, les compagnies aériennes chinoises devraient donc continuer à acheter des engins occidentaux. Le 1er juin, Dave Calhoun, le PDG de Boeing, estimait que le C919 était «un bon avion», mais qu'il faudrait «beaucoup de temps» à Comac pour mettre en place la capacité de production nécessaire pour répondre à la demande des compagnies.

Il ne semble par ailleurs pas s'inquiéter d'une concurrence: «L'histoire a prouvé que deux acteurs ne suffisant pas à répondre aux besoins d'un marché en forte croissance. […] Il y a de la place pour trois.» Le PDG américain considère aussi que les tensions actuelles entre Washington et Pékin, qui ont commencé sous la présidence de Donald Trump, provoquent des «à-coups» dans les possibilités de vente et de livraison de Boeing en Chine

De son côté, Airbus est loin d'envisager de réduire la production de son usine de la zone économique de Tianjin, à moins d'une centaine de kilomètres de Pékin, ouverte en 2008 –sa troisième après celles de Toulouse et Hambourg. L'entreprise, qui associe Airbus, la municipalité de Tianjin et China Aviation Industry Corporation, a parfaitement réussi à amplifier le nombre d'A320 achetés par des compagnies chinoises.

L'inauguration avait été un véritable événement, en présence notamment de Wen Jiabao, le Premier ministre chinois de l'époque. Depuis, à partir de pièces venues d'Europe, ce sont plus de 600 A320 qui ont été assemblés à Tianjin et, cette année, des A321-neo commencent également à y être produits. Alors qu'apparaît le C919, Airbus a aussi décidé d'ouvrir une deuxième ligne d'assemblage, qui doit entrer en service en 2026.

La Comac n'a ni la puissance d'Airbus ni celle de Boeing. Mais cette société chinoise est fermement soutenue par les plus hautes autorités à Pékin qui, avec la presse et la propagande, font souffler une forme de patriotisme autour du C919. Il est vrai que cet avion marque une incontestable avancée de la Chine dans le domaine de la construction aéronautique. Après les progrès considérables en matière ferroviaire que représentent les TGV chinois, l'installation du pays parmi les nations spatiales ou le développement de l'industrie chinoise d'armement, il était temps, vu de Pékin, de produire des avions.

Maintenant que le C919 va circuler entre les villes chinoises, tout sera fait pour l'améliorer et le moderniser. Il est par exemple possible que dans les années à venir, il soit équipé pour fonctionner avec des carburants durables. Il pourrait aussi servir de base à la Chine pour mettre au point un avion «zéro émission», un objectif sur lequel travaillent Airbus et Boeing. Ne pas être des plus performants lors de son lancement n'empêchera sans doute pas le C919 d'évoluer progressivement au fil des années. Il y a beaucoup de domaines où la Chine a su montrer qu'elle savait accéder à la pointe de la modernité.