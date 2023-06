«Bonne épouse» et «fée du logis»: l'enseignement ménager aux filles, une histoire pas si lointaine

Temps de lecture: 7 min

«Quand on n'était pas très douée, on faisait ce genre de choses.

–Pourquoi tu dis que tu n'étais pas douée?

– Mais parce que… J'étais pas douée. Et puis j'aimais pas l'école.»

Éclairée par le soleil méridional de fin de journée, Jacqueline trône sur sa chaise en plastique, bras croisés, visage fermé. Elle n'est pas très bavarde sur son expérience des cours ménagers dans un établissement privé catholique à Cahors (Lot). Elle en garde de mauvais souvenirs. «Il y avait une sœur qui était peau de vache et elle m'avait dans le collimateur, elle me saquait un peu», se souvient-elle.

À demi-mot, sans le nommer ainsi, elle raconte le mépris social vécu par les écolières qui n'ont pas poursuivi leurs études au-delà du primaire. Venant généralement de familles modestes, de la ville ou de la campagne, elles sont nombreuses à avoir atterri dans des cours ménagers, tandis que les jeunes filles bourgeoises investissaient peu à peu le secondaire et l'université.

Née en 1940 à Cahors, Jacqueline est une adolescente des années 1950, âge d'or de la société de consommation. La mode est aux concours de la «fée du logis», aux salons des arts ménagers et aux revues du même nom. Les publicités de l'époque mettent en scène de charmantes idiotes, cheveux ourlés, robe rétro et bouche en «O», que le lavage des carreaux et la préparation du rôti semblent enchanter.

«Tout ce dont une femme a besoin dans la vie de tous les jours»

C'est durant cette décennie 1950 que l'enseignement ménager, apparu à la fin du XIXe siècle et rendu entre-temps obligatoire «pour toutes les jeunes filles» par un décret du 18 mars 1942, connaît son apogée. Sponsorisé par les fabricants d'appareils ménagers, il est maintenu à la Libération et vient en renfort de la politique nataliste d'après-guerre.

Il est particulièrement développé dans les établissements techniques, plus fournis en équipements, bien qu'il soit aussi enseigné dans le primaire et le secondaire, sous forme de lectures et de travaux manuels –optionnels ou obligatoires, en fonction des niveaux et des époques.

Visiblement moins traumatisée que Jacqueline, Hassiba, fille d'immigrés tunisiens, se confie volontiers sur son expérience, également dans une filière technique d'un collège privé catholique. Avec son fort accent marseillais, elle énumère ce qu'elle y a appris. «Comment les machines fonctionnent, comment les réparer, comment t'occuper de ta maison, comment raccommoder quelque chose qui est déchiré, comment bien repasser les vêtements, comment s'occuper d'un bébé, comment faire la cuisine, faire des économies pour pas trop gaspiller, comment enlever les taches sur les vêtements, comment les laver, à quel degré. Tout ce qui concerne la maison, le foyer, un enfant, tout ce dont une femme a besoin dans la vie de tous les jours.»

Au fond des tiroirs de son appartement, elle a retrouvé son CAP d'arts ménagers, obtenu en 1974. Impossible en revanche de remettre la main sur les carnets où elle consignait les recettes –comme celle de la bûche de Noël– réalisées à l'époque dans les cuisines du collège avec ses camarades. «On faisait un gros repas, on mangeait toutes ensemble et la directrice, sœur Monique, nous donnait des notes», se remémore la sexagénaire.

Dans les archives, on trouve des images en noir et blanc de ces jeunes filles, qui repassent des chemises, lavent les vitres de leur école ou font prendre des bains à des bébés en plastique, sous l'œil attentif des enseignantes.

À l'école ménagère de la Société métallurgique de Normandie (SMN) de Mondeville (Calvados), en septembre 1981. Cette école ménagère a été active entre 1927 et 1984. | Archives du Calvados, 57J/2921/20

«Un enseignement pratique et scientifique»

Plus on se plonge dans les contenus de l'enseignement ménager, plus l'image d'une discipline désuète qu'on en a aujourd'hui s'estompe. «C'est un enseignement qui est résolument pratique et scientifique», indique Joël Lebeaume, professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris-Cité et auteur du livre L'enseignement ménager en France: Sciences et techniques au féminin, 1880-1980.

Et de nous poser une colle. «L'exemple classique, c'est comment nettoyer une tache de sang sur un linge. Faut-il le faire avec de l'eau chaude ou de l'eau froide?» Nous aurions instinctivement tendance à dire de l'eau chaude, n'est-ce pas? Mauvaise réponse. «Si vous le faites à l'eau chaude, il y a une coagulation et la tache demeure, corrige-t-il. Alors que si vous le faites à l'eau froide, il n'y a pas de coagulation et le lavage est réussi.»

Les manuels d'éducation ménagère que Joël Lebeaume a étudiés abritent une multitude d'astuces de grands-mères, comme on les appellerait aujourd'hui, toujours justifiées par des connaissances en physique, chimie, géométrie ou biologie.

Extrait du manuel Enseignement ménager: économie domestique, hygiène, de Mme Georges Coulon, 1922. Les principes d'hygiène sont justifiés par des connaissances en biologie. | Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sans observer attentivement nos aînées, tout le savoir qui se cache derrière ces gestes du quotidien passerait inaperçu. Hassiba confie par exemple avoir développé, à force, une intuition des quantités lorsqu'elle cuisine. «Je vois d'un coup d'œil ce qu'il faut mettre dans un plat. Combien tu mets de tomates, combien tu mets d'aromates... Avec mes yeux, j'arrive à mesurer.»

Quant à Jacqueline, c'est sans doute de ses talents de couturière dont elle est la plus fière. Autrefois, elle confectionnait les vêtements de ses enfants. Maintenant qu'ils sont grands et que ça n'est plus rentable de le faire soi-même, elle raccommode les jeans troués et les robes déchirées de ses petits-enfants sur la table du salon, avec sa machine à coudre Singer et ses boîtes de bonbons métalliques reconverties en boîtes à couture.

Chaque cas qu'on lui soumet est résolu grâce à une méthode quasi scientifique. Elle observe le vêtement, y réfléchit quelques jours, fait des tests avec ses épingles et finit toujours par trouver la solution. Pour la couture, qui demande abstraction, technique, adresse, elle n'a –cette fois– pas de mal à dire qu'elle est «douée».

Inculquer aux jeunes filles «l'amour de l'ordre»

Malgré sa dimension scientifique, le souvenir qu'on conserve de l'enseignement ménager dans la mémoire collective reste avant tout celui d'un enseignement dispensé seulement aux filles, qui participe d'un projet d'éducation sexiste de l'école républicaine.

Et en effet, dans de nombreux textes officiels (programmes et organisations pédagogiques) et préfaces de manuels exhumés par Joël Lebeaume, ces intentions sont formulées explicitement. Il s'agit «non pas de faire un cours régulier d'économie domestique, mais d'inspirer aux jeunes filles, par un grand nombre d'exemples pratiques, l'amour de l'ordre, de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux». Ou encore de leur inculquer «des habitudes qui leur deviennent une seconde nature, de bonnes habitudes qui exercent sur elles pour toute leur vie une tyrannie bienfaisante». Le rôle de la femme, en un mot, est de «s'oublier et se sacrifier pour tous».

«Il faut voir comment les hommes ont soutenu l'enseignement ménager. Ce sont essentiellement des gens qui souhaitaient que les ouvriers aient une bonne alimentation pour bien travailler. Pour qu'ils aient un bon rendement, il faut qu'il y ait une unité et un contrôle familial et le contrôle familial est dévolu et assuré par les femmes», explique le chercheur.

L'ambition de l'enseignement ménager est aussi de préparer les filles de milieu modeste «qui n'ont pas de dispositions naturelles pour le travail intellectuel», selon les mots de l'inspectrice Henriette Sourgen, à un double labeur: à l'usine ou au champ d'une part; à la maison d'autre part.

Certaines en ressortent traumatisées, à l'image de Jacqueline, persuadée encore aujourd'hui qu'elle n'a pas pu continuer l'école, non pas en raison d'un environnement peu favorable, mais à cause de faibles «capacités». Une fois mère, elle a délibérément choisi de ne pas transmettre ses connaissances en cuisine et couture à ses filles, «parce qu'elles étaient douées à l'école et qu'[elle] voulai[t] qu'elles passent le plus de temps possible à étudier».

Une volonté (tardive) d'ouvrir les débouchés professionnels

D'autres, comme Hassiba, dont les difficultés scolaires sont dues à une arrivée tardive en France, portent un œil plus positif sur ces années. Pour elle, pouvoir étudier dans un établissement privé était un privilège, étant donné que dans son quartier de la banlieue nord de Marseille, la plupart des filles s'arrêtaient après l'école primaire. «Mon père, paix à son âme, était le seul du quartier qui nous payait des écoles privées. Il a toujours voulu qu'on fasse des études et il a travaillé dur pour nous», raconte-t-elle.

«Mais j'aurais voulu travailler dans le domaine que j'aime: ou la haute-couture, ou m'occuper des enfants», regrette-t-elle. Refusée en tant qu'assistante dans les écoles maternelles en raison de sa nationalité étrangère, Hassiba est finalement devenue ouvrière textile à la chaîne, puis femme de ménage. Tandis que Jacqueline, après avoir été assistante d'une couturière et femme de chambre dans un hôpital, a cessé de travailler une fois mariée.

Au fil des décennies, l'enseignement ménager a tenté d'offrir des débouchés professionnels à ses élèves, dans l'enseignement ou le social par exemple, comme en attestent des témoignages d'élèves en 1970. Cette professionnalisation est rendue possible grâce à l'investissement sans faille de professeures et d'inspectrices telles que Henriette Sourgen, Ginette Mathiot ou Marthe Broussin, dont Joël Lebeaume retrace les parcours dans son ouvrage.

Ces femmes, dont les noms ont été effacés de la mémoire collective, ont milité pour faire reconnaître leur discipline, proposer des pédagogies innovantes et des débouchés à leurs élèves; et pour que l'éducation ménagère soit aussi enseignée aux garçons.

Cela ne sera finalement le cas que durant une très courte période, entre 1975 et 1985, durant laquelle l'éducation manuelle et technique (EMT) est obligatoire pour tous et toutes au collège, avant qu'elle ne disparaisse définitivement, rendue obsolète par la mise en place de l'école mixte.

Regardé avec des lunettes contemporaines, l'enseignement ménager suscite des sentiments contrastés. Ses fondements sexistes indignent, le savoir-faire de celles qui l'ont reçu impressionne. Si l'on doit lui reconnaître un mérite, c'est qu'il démontre de façon redoutablement efficace que les tâches domestiques demandent un réel savoir-faire et représentent un véritable travail, pourtant non rémunéré et invisibilisé... Un travail qui est d'ailleurs encore aujourd'hui majoritairement assuré par les femmes.