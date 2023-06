La Suède vient-elle de déclarer le sexe sport officiel?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Snopes, Göteborgs-Posten

Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau sport officiel? Certains médias , dont quelques francophones , ont rapporté que la Suède allait abriter la première compétition de sexe jamais organisée, et que le pays scandinave avait même reconnu les parties de jambes en l'air comme un sport officiel, par le biais d'une supposée «Fédération suédoise du sexe».

«Le 8 juin, le très attendu championnat européen du sexe aura lieu sous la houlette de la Fédération suédoise du sexe, tweete le média indien The Tatva . [...] Un match dure au moins quarante à quarante-cinq minutes. Les participants devront s'affronter dans une variété de catégories, comme des préliminaires, du sexe oral, de la pénétration, la connaissance des zones érogènes, etc.» Le média souligne également qu'un jury se verra incomber la tâche de classer les participants.

Inutile de chercher le sexe sur le site de la Confédération suédoise du sport (RF): il n'y est pas, pour la seule et bonne raison qu'il s'agit d'une fake news. Le site de fact-checking Snopes revient sur cette annonce de compétition exotique et montre qu'elle n'est en rien officielle.

Une «fake news destinée à salir le sport suédois»

Le média indien OpIndia a interrogé Dragan Bratych, qui serait le président de la «Fédération suédoise du sexe». «Tout comme n'importe quel autre sport, atteindre des objectifs dans le sexe recquiert de l'entraînement, justifie-t-il. Il est donc logique que les gens puissent concourir dans ce domaine aussi [...]. Plus vous procurez de plaisir à votre partenaire, plus vous gagnez de points.»

Selon le journal suédois Göteborgs-Posten , Dragan Bratych (aussi écrit «Bratic») aurait bel et bien déposé l'idée que le sexe soit officiellement reconnu comme sport auprès de la RF. Sans surprise, la demande a été rejetée. «Cela ne répond pas à nos exigences, et je peux vous informer que cette demande a été refusée. Nous avons d'autres choses à faire», a déclaré Björn Eriksson, président de la RF, en janvier 2023 à la radio P4 Jönköping , cité par le Göteborgs-Posten.

Ce n'est pas la première fois que Björn Eriksson a dû nier cette classification. «J'espère juste que ces absurdités disparaissent. Cela sera un non unanime [de la part de la RF]», s'exaspère-t-il en janvier 2023, auprès du média TV4 . Le Göteborgs-Posten note par ailleurs que Dragan Bratych est le propriétaire de plusieurs clubs de strip-tease dans la région de Jönköping, dans le sud du pays.

Snopes n'est pas le seul média à avoir voulu vérifier cette information. Le site rapporte que le média indien Newschecker a contacté la RF. Anna Setzman, directrice de la communication de la Fédération suédoise de sport , leur déclare que son institution a été mise au courant des rumeurs que le sexe deviendrait un sport officiel, mais assure qu'il s'agit là d'une «fake news destinée à salir le sport suédois et la Suède».

Un site internet qui semble lié à cette fameuse fédération du sexe existe bien, souligne Snopes. Lorsqu'on s'y connecte, on est accueilli par un message qui signale que le supposé championnat européen a lieu le 8 juin et qu'il est possible de suivre l'événement en live. S'il est donc bien possible qu'un rassemblement soit organisé, cela n'a néanmoins rien d'officiel.