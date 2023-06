Présidentielle américaine: Ron DeSantis face à la malédiction de Floride

Temps de lecture: 4 min

À un an et demi de l'élection présidentielle américaine 2024 et à quelques mois du début des primaires, les lignes se dessinent peu à peu du côté du Parti républicain. Les conservateurs officialisent leur candidature les uns après les autres: l'ex-président Donald Trump, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott, l'ex-gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson, l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, l'ancien vice-président Mike Pence, et bientôt l'ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie. Mais c'est Ron DeSantis, désormais célèbre gouverneur de Floride, qui est le concurrent numéro un de l'ancien président, si l'on en croit les différents instituts de sondages.

Crédité d'un peu plus de 20% des intentions de vote, il reste cependant encore loin du chef de fil du mouvement «Make America Great Again», crédité d'environ 50% des voix et qui multiplie les attaques ou moqueries pour le décrédibiliser. S'il reste encore suffisamment de temps pour que la tendance s'inverse, Ron DeSantis doit aussi faire face à une problématique de taille moins discutée: aucun homme ou femme politique de Floride n'a jusqu'ici réussi à devenir le candidat à la présidentielle de l'une des deux grandes formations politiques américaines.

Un État maudit?

Lorsque la Floride est au centre d'une conversation, les premières choses qui viennent en tête sont généralement le soleil, les plages, Miami, les parcs d'attraction, notamment Disney World, ou encore les Everglades. Des loisirs donc, principalement. Malgré la multiplication des unes de journaux américains à la suite des politiques mises en place par Ron DeSantis, sur l'éducation notamment, l'État ensoleillé (Sunshine State) n'est toujours pas vraiment considéré comme une terre politique de première importance, contrairement au Texas, à l'Illinois, la Californie ou encore aux États de la rust belt, la région industrielle du nord-est des États-Unis, comme le Michigan.

Et pour cause, aucun élu de Floride n'a jamais été en mesure de s'asseoir derrière le Resolute desk du bureau Ovale, ni même de représenter le Parti démocrate ou républicain lors d'une élection présidentielle. Une anomalie pour le troisième État le plus peuplé des États-Unis qui était, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016, un swing state («état pivot») pouvant basculer d'un camp à l'autre tous les quatre ans et déterminer le président de la première puissance mondiale.

D'après Politico, une demi-douzaine de candidats représentant l'État ont tenté l'aventure ces dernières décennies. Les deux derniers, Jeb Bush, gouverneur de l'État dans les années 2000, et le sénateur Marco Rubio, avaient même de bonnes chances de représenter les conservateurs en 2016, mais ont fini par être battus à plate couture par Donald Trump lors de la primaire républicaine, prolongeant ainsi un peu plus la malédiction.

Pour expliquer ce phénomène, le site d'information en ligne met en avant la réputation de la Floride: «Elle produit beaucoup de choses, en plus des gros titres de presse –du sucre, des oranges et des fraises d'hiver exceptionnelles, pour ne nommer que quelques-unes de ses exportations. Mais c'est avant tout un lieu où l'on va pour s'évader, jouer. Ce manque de sérieux, qu'on le veuille ou non, colle à la peau des politiciens locaux, qui n'obtiennent pas le même respect que ceux des États dont les identités sont construites autour d'industries plus traditionnelles.» Mieux vaut donc être issu du Michigan ou de Pennsylvanie pour espérer participer à une présidentielle. Ou même d'Hawaï, l'État de naissance de Barack Obama.

Des débuts chaotiques

Pour Politico, le problème de Ron DeSantis n'est donc pas vraiment l'actuel résident de la Maison-Blanche, le Démocrate Joe Biden, ni même l'ancien président Donald Trump, mais son État et le poids de l'histoire. L'actuel gouverneur de Floride part avec un boulet au pied dans la course à l'investiture républicaine. Et ce ne sont ni sa confuse entrée en campagne ni ses thématiques favorites qui laissent pour l'heure présager un avenir différent de celui de ses prédécesseurs.

Officialisée lors d'un «Space» sur Twitter, en compagnie de son soutien Elon Musk, au cours duquel les bugs se sont répétés, sa déclaration de candidature n'a pas été une franche réussite et a fait l'objet d'un grand nombre de moqueries. Au point qu'un nouveau surnom, «DeSaster» (contraction de «DeSantis» et de «désastre»), a fait son apparition, pour le plus grand bonheur des soutiens de Donald Trump.

Ce loupé, couplé à son incapacité à déployer un programme allant plus loin que la dénonciation du «wokisme» et des politiques sanitaires durant la pandémie de Covid-19, font du nouvel homme fort du sud des États-Unis un candidat au potentiel électoral qui interroge. Sa volonté affichée de plaquer la politique qu'il mène en Floride à l'ensemble du pays est un pari plus que risqué. Il faut en effet convaincre l'ensemble de l'électorat conservateur de le choisir plutôt que Donald Trump qui, lui, adopte une posture plus populiste, parfois moins droitière (oui, vous avez bien lu) particulièrement porteuse dans les États de la rust belt, bien souvent décisifs lors des primaires et des élections.

Malgré ses faiblesses et son retard, Ron DeSantis pourrait tout de même trouver un espace lui permettant de remporter l'investiture républicaine, en misant notamment sur les échecs électoraux successifs de l'ancien président, afin d'apparaître comme le seul candidat crédible pour faire face aux Démocrates en novembre 2024. Les projecteurs, braqués sur la Floride depuis quelque temps, l'aideront aussi peut-être dans sa conquête de l'électorat conservateur.

Mais s'il ne parvient pas à se hisser à la tête du Parti républicain d'ici là et à mettre fin à la malédiction du Florida Man, les habitants de son État pourront toujours se consoler avec Donald Trump qui, rappelons-le, est depuis quelques années maintenant pleinement établi à Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence posée au milieu des palmiers d'une ville côtière au nord de Miami, où se trouve aussi l'un de ses complexes de golf.