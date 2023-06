Les notes des agences de notation sont-elles vraiment importantes?

Temps de lecture: 5 min

Les agences de notation existent depuis la première moitié du XIXe siècle. Nées aux États-Unis sous l'impulsion de la banque Barings, elles servent, de façon officiellement indépendante et objective, à noter la santé financière d'un agent économique, sa solvabilité et sa capacité à rembourser sa dette souscrite auprès d'un opérateur financier.

En France, l'histoire est merveilleuse. C'est l'ancien bagnard Eugène-François Vidocq, personnage aujourd'hui rentré dans la postérité, qui fonde le premier, en 1833, le «Bureau des renseignements universels pour le commerce et l'industrie», rebaptisé ensuite «L'Intermédiaire, bureau de renseignements dans l'intérêt du commerce». Dans son livre Les Agences de notation, l'économiste Norbert Gaillard précise que Vidocq était chargé de «détecter les entrepreneurs malhonnêtes et les entreprises à la solvabilité douteuse».

Voilà précisément le rôle de ces agences de notation. Aujourd'hui, après de nombreuses fusions et acquisitions sur tout le XXe siècle, elles ne sont que trois à se partager ce marché oligopolistique: Fitch, Moody's et Standard & Poor's (aujourd'hui S&P Global Ratings). Chacune s'assure et vérifie la viabilité et la solidité financière de leurs différents clients. En étudiant leur profil économique, leurs passifs et leurs actifs, en interprétant différentes décisions politiques ou encore leur organisation managériale, elles vont dégager une note, allant du très recherché triple A, qu'on pourrait associer à un 20/20, jusqu'au D, synonyme de défaut de paiement, un zéro pointé.

Avec une mauvaise note, c'est le coût de l'emprunt qui augmente

À travers cela, les acteurs, qu'il s'agisse des entreprises ou des États, des collectivités ou administrations publiques, se voient figurer une réputation qui va directement avoir une conséquence sur le niveau de leur taux d'intérêt sur la dette. Plus le profil est rassurant, plus la note est élevée et plus les investisseurs, sur les marchés, acceptent de leur octroyer un prêt à un taux d'intérêt faible. Et inversement, plus le profil est risqué, plus la note est faible ou décroît: plus l'incertitude grandit et le taux d'intérêt, autrement dit le coût de l'emprunt, augmente.

C'est donc un élément essentiel de la santé financière et comptable d'une entreprise ou d'un pays. À l'inverse d'un agent économique lambda, qui voit ses emprunts négociés à un taux fixe, les crédits souscrits et octroyés sur les marchés financiers sont négociés à un taux variable, qui dépendent de la conjoncture et donc de la réputation des débiteurs. Un taux d'intérêt qui varie de plus ou moins un point de pourcentage après un changement de la note peut ainsi avoir des conséquences très importantes sur les budgets, parfois de plusieurs milliards d'euros.

Prenez la France, dont la dette est estimée à 2.950 milliards d'euros à la fin du quatrième trimestre 2022, soit 111,6% du PIB. Si le taux d'intérêt des emprunts de court terme, à 0,34% aujourd'hui, augmente de 1 point à la suite d'une décote de la note, cela pourrait coûter, par an, plus de 39 milliards d'euros d'intérêts. Et heureusement, cela ne va pas arriver puisque, vendredi 2 juin, l'agence Standard & Poor's a maintenu la note «AA» de la France, reconnaissance, selon elle, «d'une forte capacité à rembourser sa dette».

Mais ce système, la privatisation de la réputation financière d'États et d'administrations publiques, pose de nombreuses questions. Tout d'abord, comment sont-elles contrôlées? Comment être certain de la fiabilité de leur note? Prenez (encore) la France: Fitch a récemment dégradé sa note de «AA» à «AA-», inquiète de l'incapacité du pays à pouvoir réformer après le débat parlementaire houleux sur la réforme des retraites. En face, Standard & Poor's a ensuite maintenu un double A.

Qui a raison, qui a tort? Comment se dire qu'une note est plus fiable qu'une autre? Et comment même juger de sa fiabilité? Pour faire faire à cette problématique, les agences ont développé un outil particulier, le cumulative accuracy profile (ou la courbe d'efficacité cumulée), qui va mesurer le ratio entre le profil jaugé par l'agence et la situation réelle de l'agent. Plus le ratio tend vers 1, plus la note est juste et fiable; et inverse, plus il tend vers 0, plus il y a un écart entre ce que l'agence avait prédit et la réalité.

Sur toute la période 1983-2008, comme précisé dans le livre Les Agences de notations, les ratios cumulés des trois agences se sont révélés «relativement satisfaisants», compris entre 0,90 et 0,94. En fait, fondamentalement, ça n'est pas la fiabilité de la notation qui est discutée, c'est la capacité des agences à rester neutres et objectives. Comment peuvent-elles accorder une note tout en recherchant, en tant qu'organisme privé, un intérêt lucratif et spéculatif?

La question des conflits d'intérêts se pose

Comment sont-elles financées, par exemple? Si ce sont directement leurs clients, désireux de connaître leur note de réputation, qui les payent, ne pourrions-nous pas nous inquiéter d'un conflit d'intérêts? Imaginez que je souhaite obtenir une bonne note afin de m'assurer des taux d'intérêt intéressants sur les marchés, il suffirait alors que je verse un acompte plus important aux agences, mises en situation de concurrence, et je pourrais obtenir un triple A, sans forcément que cela ne reflète ma réelle santé financière.

C'est d'ailleurs ce que rappelle l'économiste Norbert Gaillard. L'ancien consultant pour la Banque mondiale pointe une menace sur «l'objectivité des agences et leur influence sur les arbitrages des investisseurs. […] Les agences sont suspectées de manquer d'objectivité car les émetteurs de dette qu'elles notent les rémunèrent en contrepartie.»

Afin de faire face à ce risque, un règlement avait été rédigé en 2004 avec le code de conduite de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (l'association de régulateurs des marchés mondiaux des valeurs mobilières et des contrats à terme), qui avait prescrit différents principes à respecter comme celui de ne pas engager «des relations commerciales dans le domaine de la finance de marché», ou qu'«aucun salarié d'une agence ne saurait influencer la notation d'une entité s'il détient des titres de celle-ci» ou encore que «la détermination d'une notation ne devrait être influencée que par des facteurs directement liés à la qualité de crédit».

Or, dès 2008, avec la crise des subprimes, il s'est avéré que les trois agences n'avaient pas fondamentalement adopté ces préceptes et conduit à des survalorisations de certains produits financiers, provoquant de nombreuses faillites bancaires. Depuis, les autorités américaines et européennes ont renforcé leurs contrôles et leurs réglementations, afin de veiller à ce que ces conflits n'apparaissent plus. Mais la réputation a été durablement ternie.

Fondamentalement, c'est ici que la légitimité des agences se pose. Depuis maintenant plus d'un siècle, on leur a accordé le monopole de la validation de la santé financière sans se prémunir des risques d'ingérence, provoquant déresponsabilités et prises de risque. Évidemment, bien que la fiabilité de leur travail n'est pas remise en cause, il conviendrait de sortir de cette dépendance et envisager que les acteurs financiers aient leurs propres analyses du risque de crédit.