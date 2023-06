Le tourisme méditerranéen survivra-t-il au réchauffement climatique?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les cartes postales de la Côte d'Azur ou des plages espagnoles ne seront bientôt plus les mêmes, annonce The Guardian . Avec une augmentation des températures de 3 à 5 degrés, une baisse des précipitations de 10 à 60%, et une montée de la mer de 35 centimètres à un mètre, des kilomètres de plages méditerranéennes risquent de disparaître avant la fin du siècle… Dans leur sillage, les touristes s'en iront-ils aussi?

Les vagues de chaleur des dernières années ont, de fait, amené les vacanciers à choisir des destinations plus fraîches. En France, entre 2018 et 2019, les nuitées estivales dans les départements septentrionaux ont augmenté de 5 à 10% .

Toujours est-il qu'aujourd'hui, la mer Méditerranée attire encore à elle seule le double des touristes de la Normandie et de la Bretagne réunies. Lors de l'été 2022, le pourtour du bassin méditerranéen retrouvait 83% de ses chiffres d'avant Covid, et il est prévu pour cet été une affluence croissante . Signe que, s'il doit s'adapter, le tourisme méditerranéen reste (pour le moment) en bonne santé.

Mer, soleil et clim: une recette qui résiste

Le succès du bassin tient toujours à son principal atout: le soleil. «Le premier répulsif du touriste, c'est la pluie», explique Ghislain Dubois, consultant pour Just4Climate, au Monde . «On supporte mieux la chaleur en plein air, au bord de la mer avec un apéritif, que lors d'une balade en ville ou chez soi.»

Fort de cinquante ans d'aménagement pour le tourisme, le bassin reste prêt à accueillir ses visiteurs, malgré la chaleur. En l'occurrence, le secteur du tourisme, qui représente 12% de l'économie de la région, ne se prive pas pour installer l'air conditionné dans ses infrastructures, en dépit de son impact environnemental.

Et si la mer et la clim ne suffisent pas, comme l'indique une étude qui prévoit une chute de 20% du tourisme en Europe du Nord entre 2004 et 2080, les acteurs institutionnels et privés travaillent à adapter le secteur: d'une part, en tentant de prolonger la saison , en la faisant démarrer en mars et finir en novembre; d'autre part, en prévenant les canicules. À Athènes , qui accueillait en 2019 plus de sept millions de visiteurs, un «directeur général de la chaleur» est nommé chaque été pour s'attaquer au problème de la température. Les urbanistes travaillent quant à eux à «verdir et bleuir» la ville.

Malgré la prévention et l'adaptation du secteur pour continuer d'accueillir les visiteurs, les acteurs du tourisme sur le bassin méditerranéen restent vulnérables face aux catastrophes climatiques, locales et imprévisibles. Or, celles-ci sont aussi de plus en plus nombreuses, à l'instar de l'Italie, où les inondations à l'automne 2022 ont fait fuir les touristes à la fin de la saison.

Le tourisme méditerranéen a encore de beaux jours devant lui. Mais jusqu'à quand? Au nord-est de l'Italie, c'est l'érosion qui menace la plage et ses commerces. À cet égard, Simone Battistoni, président de l'Union des managers des clubs de plage de Cesenatico, reconnaît que malgré les reconstructions, «la mer gagne toujours».