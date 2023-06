Combien de temps peut-on tenir en apnée sous l'eau?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Focus

En moyenne, l'être humain peut retenir son souffle entre 30 et 90 secondes. Et avec un peu d'entraînement, il est possible d'étendre cette durée. Comme l'explique Science Focus , prendre de longues et profondes respirations peut être un bon début.

Bien qu'en nageant sous l'eau, retenir sa respiration devient plus difficile, le 27 mars 2021 le Croate Budimir Šobat a réalisé le record du monde d'apnée sous l'eau avec un temps de 24 minutes et 37 secondes. Il a toutefois respiré de l'oxygène pur juste avant l'immersion.

Certains semblent être prédestinés à une meilleure performance d'apnée. Un groupe ethnique surnommé «les nomades de la mer», les Bajau , passent plusieurs minutes sous l'eau jusqu'à 60 mètres de profondeur. Ils vivent dans les eaux au large de l'Asie du Sud-Est depuis plus de mille ans et collectent leur nourriture en apnée –sans utiliser de palmes, de tubas ou de combinaisons.

Alors qu'ils s'entraînent pour perfectionner leurs compétences, une étude de 2018 a révélé que ce peuple possède certaines capacités physiologiques qui les aident à mieux plonger. Une des différences principales est la mutation génétique d'une rate hypertrophiée. Chez les individus Bajau, la rate est 50% plus grande que chez les personnes vivant sur le continent.

La rate stocke et filtre le sang, tout en éliminant les globules rouges abîmés. Ainsi, plus elle est grande, plus elle fournit un large réservoir de globules rouges oxygénés.

Mais pour ceux qui n'ont pas ces mutations d'ADN , comment faire pour augmenter sa capacité d'apnée?

La clef, c'est de s'entraîner

Si vous souhaitez vous entraîner à retenir votre souffle plus longtemps, il est préférable de commencer sur la terre ferme, en sécurité. Prenez des inspirations lentes et calmes. Une fois que vous retenez votre souffle, essayez de détendre votre corps tout en pensant à autre chose. Lorsque vous êtes prêt à tenter l'expérience sous l'eau , commencez par une immersion dans une piscine en vous tenant au bord.

Pour les plus ambitieux qui souhaiteraient s'approcher des trois, quatre ou cinq minutes d'apnée, il existe des cours dispensés par des écoles pour vous former et améliorer vos compétences en toute sécurité. Quoi qu'il arrive, le corps humain possède certains réflexes lorsque vous êtes sous l'eau.