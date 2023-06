L'homme de 72 ans qui a menti sur son âge pour servir durant la Première Guerre mondiale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Smithsonian Magazine

En temps de guerre, nombreux sont les jeunes qui mentent sur leur âge pour entrer dans l'armée plus tôt que prévu. Ce qui est moins courant cependant, c'est qu'il existe aussi des personnes trop âgées pour le service militaire qui se rajeunissent sur le papier. John William Boucher, dont l'histoire est retracée par le Smithsonian Magazine , fait partie de celles-ci. Lors de la Première Guerre mondiale, ce Canadien, âgé de 72 ans en 1917, a déclaré en avoir 48 afin de partir combattre en Europe.

À cette époque, l'homme, né en 1844, est déjà vétéran d'un autre conflit, la guerre de Sécession des États-Unis (1861-1865), où il avait rejoint entre 35.000 et 50.000 de ses compatriotes pour combattre aux côtés de l'Union. À la fin de la guerre, il est reparti au Canada et a poursuivi une vie banale. En 1914, un nouveau conflit éclate, cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique.

Si, depuis 1867, le Canada est techniquement un territoire autonome, il est à l'époque toujours sous contrôle britannique. Au total, près de 620.000 Canadiens sont partis servir en Europe. John William Boucher, qui vit dans une petite ville de l'Ontario, écrit en 1918 dans le journal Post-Standard qu'en voyant de jeunes hommes enhardis par l'uniforme, il a eu une «révélation». «Ma place est parmi eux», s'est dit le vétéran.

De 72 ans… à 48 ans

Il ne sera pas facile pour John William Boucher de rejoindre l'armée. Il se rend en 1914 dans un bureau de conscription, où il est refusé et se voit rappeler que la limite d'âge est fixée à 45 ans. Le Canadien ne se décourage pas pour autant et retente sa chance en 1916, à l'âge de 71 ans, en entendant que le 72 e régiment de batterie de l'Université Queen's recherche un cuisinier sur le front. Mais une nouvelle fois, sa demande est rejetée.

La troisième fois sera la bonne. En janvier 1917, le 257 e bataillon des chemins de fer canadiens augmente la limite d'âge des militaires , la faisant passer de 45 à 48 ans. «Voilà mon opportunité ultime. Être avec les bataillons de construction des rails, cela veut dire être tout proche des tranchées», écrit John William Boucher. Lors de l'examen médical au bureau de recrutement, il déclare au médecin être âgé 48 ans, soit vingt-quatre de moins que son âge réel. Le docteur n'est pas dupe et sourit. Le Canadien passe l'examen physique et, à 72 ans, devient sapeur.

Le travail du bataillon du septuagénaire n'est pas à négliger. «La logistique est cruciale, souligne Tim Cook, auteur et historien en chef au musée canadien de la guerre . Vous ne pouvez pas combattre sans munitions. Vous devez déplacer des soldats vers le front, et les blessés loin du front, et si vous ne faites pas parvenir de la nourriture, de l'eau et du rhum aux soldats, ils vont se rebeller.»