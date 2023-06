Robert De Niro et Al Pacino sont-ils irresponsables d'avoir un enfant à leur âge?

Temps de lecture: 3 min

Voici donc les (très vieux) parents: Robert De Niro, 79 ans, a récemment eu un bébé avec sa petite amie; et Al Pacino, 83 ans, confirme à présent que la sienne est enceinte. Évidemment, ces petites amies sont beaucoup plus jeunes. On a ici la parfaite illustration de ce que USA Today décrit comme «le privilège masculin d'avoir des enfants quand on le souhaite».

Les personnes qui produisent des spermatozoïdes doivent toutefois savoir que leur horloge biologique tourne également, même si c'est à un rythme moins rapide que pour le reste d'entre nous. En effet, il est beaucoup (beaucoup) plus facile pour les hommes que pour les femmes d'avoir des enfants tard dans la vie, et pas mal d'histoires circulent sur des pères septuagénaires, voire nonagénaires!

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Mais s'il n'y a pas chez l'homme de phénomène comparable à la ménopause chez la femme, la fertilité diminue tout de même avec l'âge. Et même pour les hommes qui ont encore des «nageurs vigoureux» à un âge avancé –pour reprendre le titre d'un article de TMZ à propos du bébé de De Niro–, la paternité tardive peut entraîner pendant la grossesse d'autres complications dont, disent les experts, ils doivent se méfier.

Des problèmes durant la grossesse

«Alors que des recherches approfondies ont été menées sur l'infertilité et les comorbidités chez la mère au-delà d'un certain âge, relativement peu d'études ont exploré les facteurs jouant un rôle similaire chez les hommes», ont souligné des chercheuses de l'Université Rutgers dans un article publié en 2019 qui recense la littérature sur les risques associés à la paternité tardive.

C'est regrettable, car la tendance ne se limite pas aux cas extrêmes de quelques célébrités. Les hommes deviennent pères de plus en plus tard, expliquent les autrices, et davantage d'enfants naissent de pères ayant un «âge paternel avancé» (advanced paternal age, APA) qu'il y a quelques décennies (cet âge n'est pas clairement défini, mais on peut fixer la limite basse à 40 ans environ: Pacino et De Niro sont clairement concernés).

Bien que les testicules produisent des spermatozoïdes tout au long de la vie, ces derniers peuvent présenter davantage de mutations génétiques au fil du temps. De fait, «toutes les cellules de notre corps sont affectées par le vieillissement», explique Gloria Bachmann, coautrice de l'article de 2019 et directrice du Women's Health Institute à Rutgers. Les spermatozoïdes ne font pas exception. Selon Gloria Bachmann et ses coautrices, les spermatozoïdes d'hommes plus âgés peuvent entraîner des problèmes durant la grossesse, allant du diabète gestationnel à la naissance prématurée.

En outre, un article de synthèse publié en 2020 suggère que l'APA est associé à des fausses couches. Enfin, un article paru en mai 2023 et portant sur près de 18 millions de naissances a révélé que les hommes de plus de 44 ans étaient plus susceptibles d'avoir des enfants présentant des anomalies congénitales, c'est-à-dire des malformations à la naissance. (Sans oublier, bien sûr, un énorme inconvénient: même les gens riches ne peuvent pas vivre éternellement, et Pacino et De Niro pourraient bien ne pas voir leurs enfants grandir.)

Une image de la fertilité masculine un peu simpliste

Bachmann et ses coautrices concluent que les hommes qui prévoient de devenir père à un âge avancé devraient demander conseil à leur médecin, comme le font déjà les femmes. Ils suggèrent également qu'ils envisagent la congélation de leur sperme. Au moins un urologue a même proposé que les jeunes hommes congèlent leurs spermatozoïdes en prévision du cas où leur qualité se détériorerait, bien que cette position soit loin d'être partagée par tous.

Comme il en va de nombreux aspects de la vie des célébrités, les Pacino et les De Niro –ou du moins ce que nous savons d'eux– présentent une image de la fertilité masculine un peu simpliste. J'ai fait remarquer à Gloria Bachmann que les hommes pourraient se faire une fausse idée de la fertilité en considérant ces personnalités comme des modèles. Elle a pris soin de préciser que l'âge n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte pour être un bon père: «Assumer un rôle de modèle et de guide, savoir écouter, transmettre, avoir une bonne relation avec la mère, admettre ses erreurs et, surtout, chérir son rôle de père, ce sont des qualités extrêmement importantes.»

Tout le monde ne voit pas les choses ainsi. Le PDG de la start-up Legacy, spécialisée dans la fertilité masculine, est allé jusqu'à exprimer sa désapprobation envers les hommes célèbres qui ont des enfants sur le tard, déclarant un jour dans une interview: «À bien des égards, Mick Jagger est notre plus grand ennemi parce qu'il a eu des enfants à plus de 70 ans.»