Des relations sexuelles décevantes sont-elles une raison suffisante pour rompre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Le sexe est partout dans notre quotidien, que ce soit à travers les films, les chansons, notre langage corporel ou nos propres expériences. Et bien souvent, on nous fait croire qu'il faudrait que ce soit incroyable à chaque rapport. C'est faux.

Les relations sexuelles peuvent parfois être timides, maladroites ou gênantes, rappelle Vice . Ou routinières. Alors, le manque d'alchimie sexuelle est-il une raison pour mettre fin à une relation?

La question est légitime, puisque si les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'ondes, des tensions risquent de survenir. En effet, cela devient compliqué si l'un des deux partenaires essaie régulièrement d'initier un rapport et se fait constamment rejeter par l'autre. Par effet boule de neige, des sentiments d'insécurité concernant l'intimité peuvent se mettre en place.

Analysez la situation

Pour Vice, oui, on peut parfaitement rompre à cause de relations sexuelles de piètre qualité. Après tout, nous méritons d'être heureux et épanouis dans nos relations . Mais avant d'envisager cette issue, il est indispensable de communiquer.

Vous pouvez déjà vous demander ce qui rend vos rapports si mauvais. Est-ce un problème de fréquence? Est-ce un manque d'attirance envers l'autre? Parfois, lorsque l'excitation du début de relation s'estompe, le sexe peut devenir une corvée. Discerner si le problème est physique ou émotionnel est le meilleur moyen d'aller vers la prochaine étape.

Ensuite, demandez-vous quelle est l'importance du sexe pour vous, individuellement. Toutes les relations sont différentes: certains couples préfèrent binge watcher une série toute la nuit plutôt que d'avoir un rapport sexuel et il n'y a rien à y redire. Mais si l'un des partenaires souhaite des rapports sexuels tous les jours et que l'autre préfère s'abstenir pendant plusieurs semaines, alors il serait peut-être intéressant d'envisager d'être seulement amis ou de nouer un autre type de relation.

Par ailleurs, le sexe est comme n'importe quel sujet: vous pouvez apprendre de nouvelles choses et vous pouvez y travailler. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de relations sexuelles satisfaisantes aujourd'hui que cela ne peut pas être génial avec un peu d'exercice. Autre point important relevé par Vice: demandez-vous si vos attentes sont réalistes. Le porno a créé des idées horriblement irréalistes autour du sexe, en termes de quantité et de pratiques. Gardez à l'esprit que tout le monde ne souhaite pas explorer les extrêmes.

Il y a tellement de raisons différentes de se mettre en couple, finalement la sexualité n'est qu'une partie de la relation. Vous seul pouvez décider si mettre fin à cette idylle à cause de rapports décevants est le bon choix ou non. Toutefois, n'oubliez pas de prendre en compte d'autres éléments importants, comme le rire, le soutien et le partage de valeurs communes.