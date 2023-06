Les «ciseaux génétiques» Crispr vont-ils révolutionner l'agriculture?

Temps de lecture: 6 min

Une agriculture durable, solide face aux maladies et aux bouleversements climatiques en cours et à venir. Telle est la promesse rendue réalisable avec Crispr («Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées» en français). La technique dite Crispr-Cas9, découverte en 2012 et pour laquelle Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doubna ont reçu le prix Nobel de chimie en 2020, consiste à manipuler l'ADN d'un être vivant et est déjà mise au service de l'agriculture dans de nombreux pays, et bientôt en Europe.

En mars 2023, l'entreprise britannique British Sugar a annoncé qu'elle allait utiliser cette technique pour rendre ses betteraves résistantes au virus de la jaunisse. Un enjeu capital pour la filière, car si cette maladie a souvent été responsable d'importantes pertes dans les plantations, la situation s'est aggravée ces dernières années, avec des producteurs ayant perdu jusqu'à 80% de leur récolte en 2020. Et ce d'autant plus que les directives européennes interdisent l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes (la France ayant dû renoncer à une dérogation au début de l'année 2023).

Seul producteur britannique de sucre de betterave, British Sugar assure: «C'est le meilleur moyen pour fournir une protection des récoltes sur le long terme, de manière respectueuse de l'environnement.» Ofir Meir, responsable technologique de Tropic, l'entreprise de biotechnologie agricole qui a travaillé sur cette méthode avec British Sugar, affirme: «L'édition des gènes change la donne et nous permet de développer des cultures qui luttent plus efficacement contre les maladies et les dommages climatiques. Tout cela nous offre des méthodes d'agriculture plus durable.»

Cela dit, il faudra attendre encore un peu pour goûter le sucre de betterave préparé avec ces cultures, car la législation ne permet pas encore une mise sur le marché. Les tests sont en cours et l'entreprise espère intégrer le changement de gènes en 2024, pour une commercialisation cinq ans plus tard.

Mêmes craintes et comparaisons avec les OGM

En revanche, d'autres innovations similaires sont, elles, bien vendues dans le commerce. Aux États-Unis, vous pourrez goûter des champignons modifiés de manière à ne pas noircir une fois coupés. Au Japon, des tomates produisent moins d'enzymes afin d'améliorer la qualité du sommeil et diminuer le stress. D'autres idées similaires sont en cours, comme des pommes de terres qui ne produisent pas d'acrylamide, une substance cancérigène.

Plusieurs exemples qui montrent que les expérimentations autour de Crispr sont très variables, avec parfois des tentatives assez anecdotiques de modifier un aliment. «La technologie est très peu coûteuse, décrypte Pierre Barret, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Le système coûte une dizaine d'euros pour une enzyme, contre 60.000 euros il y a quelques années, ce qui autorise de nombreux laboratoires à travers le monde à s'y essayer.»

Malgré cette apparente simplicité, le concept peut faire peur: sommes-nous prêts à consommer des produits dont l'ADN a été artificiellement modifié? Une interrogation qui rappelle les débats autour des organismes génétiquement modifiés (OGM). Pourtant, la technologie n'a rien à voir. «Ce qui faisait peur à propos des OGM, c'est l'idée de transgression, résume Pierre Barret. C'est davantage une question éthique qu'une crainte scientifiquement fondée. Mais inclure des gènes de lapin dans une tomate, par exemple, ça va contre la nature, ce n'est pas “normal”. Il n'y a rien de tout cela dans Crispr.»

La technique Crispr est souvent surnommée «ciseaux génétiques» ou «ciseaux moléculaires», en raison de son fonctionnement: des ciseaux représentés par une protéine nommée Cas9 vont aller couper une partie de l'ADN que l'on veut modifier, ce qui a pour conséquence d'éteindre un gène. La cible va alors muter avec ce gène précis en moins, et il s'agit de bien cibler un gène qui, par exemple, rend une plante sensible à un pathogène. «C'est finalement assez proche de ce que nous pouvons faire naturellement en croisant des plantes, assure Pierre Barret. La seule différence est que c'est plus rapide et qu'il ne faut pas des milliards de spécimens pour trouver celui qui a le gène qui nous intéresse.»

D'ailleurs, les applications ne sont pas du tout les mêmes que pour tout ce qui concerne les OGM. Les deux sont similaires car techniquement, les plants issus de Crispr sont bien génétiquement modifiés, mais les OGM «traditionnels» impliquent une transgenèse, ce qui n'est pas le cas pour Crispr.

Si cette technologie a été utilisée en masse dans le domaine de l'agriculture intensive pour produire des plants résistants au froid ou à certaines maladies, Crispr vise davantage le domaine médical. L'expérimentation de British Sugar fait ici figure d'exception car la plupart des autres innovations semblables sont davantage dirigées en faveur de la santé humaine, avec l'espoir de produire des cultures meilleures pour nos organismes.

Le Royaume-Uni n'attend pas

En septembre 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a été saisie sur le sujet, à la suite d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié: «Notre but est de mener une réflexion sur la méthodologie d'évaluation de la sécurité sanitaire des plantes, nous précise l'agence. Nous voulons déterminer si des adaptations pourraient être apportées aux requis actuels de l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux des plantes issues de transgenèse.»

Dans son premier avis, l'Anses a considéré que le maïs modifié par Crispr ne présentait aucun danger évident. Les auteurs du groupe de travail «Biotechnologie» précisaient: «L'ensemble des éléments fournis pour la caractérisation moléculaire ne permettrait pas de mettre en évidence de risque lié à l'utilisation de ce maïs en alimentation humaine ou animale.» Malgré tout, l'agence prévient que les données sont encore assez peu nombreuses et que d'autres études doivent être menées.

Cette prudence explique en partie pourquoi le législateur européen avance petit à petit sur le sujet. «Actuellement, toute plante issue de Crispr rentre dans la catégorie OGM, précise Pierre Barret. Ce qui implique une obligation de confinement, contrairement aux États-Unis ou au Japon, où c'est beaucoup plus ouvert.»

Une ouverture qui se joue également au Royaume-Uni, où une nouvelle loi sur les technologies génétiques (sélection de précision) a été adoptée en mars 2023. Une loi polémique car elle assouplit la législation sur certaines catégories d'OGM en manquant de précision selon ses opposants, mais qui autorise les expérimentations à plus grande échelle autour de Crispr. Résultat, le pays se lance davantage que ses voisins européens dans ce secteur.

«Crispr sera certainement un outil pour aller vers une agriculture plus durable et respectueuse.» Pierre Barret, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae)

Et cette avancée se fait avec les mêmes oppositions que celles qui entourent les OGM. Avant que le texte soit promulgué, Natalie Bennett, ancienne cheffe du Parti vert de l'Angleterre et du Pays de Galles, a dénoncé un cadeau fait aux grosses entreprises agricoles: «Le problème commence avec le terme “precision breeding” [sélection de précision, ndlr]. C'est un slogan marketing, pas une réalité technique et légale. [...] Les auteurs voudraient que vous pensiez que quand vous changez le génome d'un organisme, c'est comme de l'ingénierie mécanique et que ça imite ce qui se passe naturellement. Mais ce n'est pas le cas.»

Côté français, contrôle et espoirs

Et pour cause, si la technique Crispr est extrêmement prometteuse, la difficulté consiste à identifier les gènes à viser spécifiquement. Pour le riz, le génome est suffisamment simple pour trouver rapidement ce que l'on cherche. Mais pour d'autres cultures comme le blé, la complexité est bien plus élevée et les résultats ne sont pas aussi aisés à obtenir.

En France, la situation est plus contrôlée. «La mise sur le marché en Europe de ces plantes répond aux mêmes exigences que les plantes issues des techniques de transgenèse, résume l'Anses. Si la législation devait s'assouplir, elles prendraient une place grandissante dans l'agriculture, et par voie de conséquence, dans nos assiettes.»

L'Inrae, de son côté, en est encore à essayer de comprendre la technologie et ses subtilités avant de chercher à l'appliquer à grande échelle. Mais les espoirs sont immenses pour le chercheur Pierre Barret: «Crispr sera certainement un outil pour aller vers une agriculture plus durable et respectueuse. Mais ce n'est pas le seul, et ce n'est pas celui qui va totalement révolutionner l'agriculture.»

En revanche, la révolution pourrait bien se jouer dans la médecine. Un autre domaine d'application scruté de très près partout dans le monde, avec l'espoir de pouvoir éradiquer certaines maladies qui ne reposent que sur une poignée de gènes.