Les femmes sont-elles vouées à porter les cheveux longs?

Pourquoi les cheveux longs sont-ils un attribut féminin? Pour comprendre cette différenciation genrée, le premier réflexe est de se tourner vers la science: les femmes seraient-elles biologiquement prédisposées à avoir les cheveux plus longs que ceux des hommes? Certes, la phase de croissance capillaire est plus longue chez les personnes de sexe féminin, en particulier pour des raisons hormonales. Mais en réalité, cela ne suffit pas à expliquer pourquoi les femmes ont toujours porté les cheveux longs.

Aucune trace, ni archéologique ni historique, n'atteste de l'existence d'une époque où les femmes n'auraient pas collectivement laissé pousser leur chevelure. Cela était le cas dès l'Antiquité, en Méditerranée orientale et occidentale. «En Égypte, on le sait par de nombreux portraits, les femmes portaient les cheveux longs, indique Bertrand Lançon, professeur honoraire d'histoire romaine à l'université de Limoges. Les femmes romaines également: il y en a des traces dans les textes ou l'iconographie. Cet attribut se traduit même par des actes d'héroïsme dans l'Antiquité. On raconte que des femmes ont fait don de leurs cheveux pour fabriquer des cordes d'arc et ainsi empêcher des défaites militaires.»

Mais si la femme ne peut être dissociée de cette imposante crinière, elle ne lui est pas réservée pour autant. «En Mésopotamie, les hommes membres de la royauté arboraient de longs cheveux et de longues barbes soigneusement tressées, rappelle Bertrand Lançon, également auteur de Poil et pouvoir. Chez les rois mérovingiens, c'est pareil, le cheveu long est associé au pouvoir, ce sont des rois chevelus. Par ailleurs, dans la société romaine antique, les cheveux longs et la barbe étaient la caractéristique des philosophes.»

Chez la gent masculine, historiquement, les abondantes tignasses sont donc synonymes de puissance. Et si les Carolingiens commencent à porter les cheveux courts dès le VIIIe siècle, les longs cheveux masculins n'ont pas dit leur dernier mot et reviennent en force au XVIIe siècle sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, qui popularisent le port de longues perruques.

Les femmes, elles, ont invariablement laissé pousser leur coiffure. «Sur la très longue durée, sur les 5.000 dernières années, les femmes ont été beaucoup plus porteuses des cheveux longs que les hommes qui ont connu une succession de modèles politiques ou religieux, et oscillé entre les cheveux courts et longs, retrace Bertrand Lançon. Je pense qu'il y a une pesanteur sociologique qui fait que, depuis l'Antiquité, les cheveux longs sont devenus une sorte d'invariant pour les femmes.»

Quand l'activité s'emmêle

Dans la civilisation romaine, les citoyens et surtout les soldats commencent quant à eux à adopter les cheveux courts. La raison est pratique: il s'agit d'exercer l'art militaire sans entrave et de faciliter le port du casque. Les femmes, quant à elles, ne vont pas à la guerre et n'ont donc pas besoin de raccourcir leurs pointes pour être libres de leurs mouvements.

Et lorsque Jeanne d'Arc tente de s'en émanciper en choisissant une coupe au bol, plus adaptée à l'activité martiale qu'elle mène, cela constitue un préjudice retenu contre elle lors de son procès. Sa coiffure est accusée d'«atteinte à l'honnêteté du sexe féminin». La pucelle a ainsi la tête rasée en guise d'humiliation, avant d'être immolée.

La séparation capillaire n'est toutefois jamais aussi marquée qu'au XIXe siècle, selon Bertrand Lançon: «C'est un siècle d'ordre moral pendant lequel les cheveux des hommes raccourcissent. Cet ordre persiste d'ailleurs jusqu'au XXe siècle.»

L'une des explications réside peut-être dans la révolution industrielle se déroulant au XIXe siècle, qui impose le port des cheveux courts pour les hommes –question de sécurité au travail. Encore une fois les femmes, cantonnées à des activités plus calmes, n'enclenchent pas de métamorphose capillaire. Mais lorsque la Première Guerre mondiale les oblige à travailler à l'usine à la place des hommes partis au front, elles délaissent leur encombrante tignasse pour des cheveux plus courts. C'est l'ère de la coupe à la garçonne.

Religion, pudeur et séduction

La religion, comme souvent, est également venue conforter cette règle imposée aux femmes. Lorsque le christianisme se développe en Occident, il les pousse ainsi à conserver les cheveux longs, symboles de pudeur. «Le droit ecclésiastique est très clair là-dessus: il ne faut pas que les femmes se coupent les cheveux, même si elles portent le voile, rapporte Bertrand Lançon. On pense alors que c'est aller contre le naturel.» Le professeur cite ainsi la Première épître de saint Paul aux Corinthiens, qui juge que la chevelure féminine peut faire office de voile naturel: «La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs; tandis que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi? Car la chevelure lui a été donnée en guise de voile.»

Associé à la pudeur, le cheveu féminin n'en reste pas moins diabolisé par les dépositaires de l'autorité de Dieu. «Certains textes latins du IVe siècle, notamment ceux de saint Jérôme, critiquent la toilette des femmes et le soin apporté à leurs cheveux, raconte Bertrand Lançon. Ils sont valorisés lorsqu'ils sont à l'état naturel, mais dès qu'il y a des efforts cosmétiques, les penseurs chrétiens associent cette coquetterie au diable.»

Contradiction manifeste chez ces mêmes religieux: ils fustigent en parallèle le cheveu féminin naturel, impudique, synonyme de séduction. Il suffit de voir les personnages bibliques d'Adam et Ève: la prétendue tentatrice, tenue responsable de la perte du genre humain, est souvent représentée affublée d'une interminable crinière volant au vent. Si elles ne sont pas maîtrisées, les chevelures féminines suscitent des craintes. Elles risquent de détourner le croyant de sa foi, en le captivant et l'entraînant dans les abîmes du péché.

La sexualisation du cheveu long

Sans conteste, les cheveux longs sont depuis toujours un attribut de féminité et une manière de sexualiser les femmes. Ils se parent même d'un langage sexuel codé: d'un côté, celles qui portent une chevelure en cascade sur les épaules renvoient à l'intime et à l'érotisme; de l'autre, une chevelure bien peignée, ordonnée, contrôlée ou cachée symbolise une femme respectable. «Les cheveux défaits sont associés au désordre moral, à quelque chose de dionysiaque, abonde Bertrand Lançon. Dans les bacchanales de Rome au IIe siècle avant J.-C., par exemple, les femmes courent avec les cheveux défaits.»

Cependant, peu importe sa longueur, la coiffure des femmes a toujours une certaine connotation érotique. C'est l'expérience qu'a vécue l'humoriste et écrivaine Aurélie Marchi lorsqu'elle s'est rasée la tête pendant deux ans. Regards appuyés, remarques constantes sur son apparence, commentaires et gestes ouvertement sexuels... «Ça m'a vraiment étonnée d'être autant sexualisée alors même que c'est le cheveu long qui, normalement, incarne la sexualisation des femmes, raconte l'autrice de La Vénus se rebelle, entre témoignage et analyse sociologique. En réalité, j'étais dans un autre imaginaire, celui de la nudité totale, du pubis rasé, d'une sexualité assumée.»

Avec ses cheveux rasés, Aurélie Marchi a également constaté une perte de son identité féminine, dans le regard des autres et parfois dans le sien. Les femmes seraient-elles donc vouées à avoir les cheveux longs, sous peine de perdre leurs repères? Non, selon l'historien Bertrand Lançon.

«La coiffure unisexe est très récente, depuis la popularisation de la coupe à la garçonne dans les années 1920, retrace-t-il. Nous vivons désormais dans une époque d'indifférenciation entre cheveux longs et cheveux courts, pour les hommes comme pour les femmes, il n'y a plus de conflit à ce sujet.» Un constat qu'Aurélie Marchi ne partage qu'à moitié: «Je trouve que chez les hommes, ça bouge beaucoup plus, c'est toujours plus simple pour eux. Pour les femmes, les cheveux longs restent une injonction et je pense que ça ne changera pas rapidement.»