Un homme braque une épicerie avec un vieux pistolet Nintendo

L'audace, c'est ça. Et cela a bien failli payer pour David Joseph Dalesandro, 25 ans, qui vient d'être arrêté par la police de l'État américain de Caroline du Sud. Comme le raconte CNN, il venait de tenter et de réussir l'un des braquages les plus gonflés –ou les plus inconscients– qui soient.

Le jeune homme est accusé d'être entré dans une épicerie et d'y avoir commis un braquage à main armée à l'aide d'une arme factice, créée dans les années 1980 par Nintendo afin d'accompagner le jeu Duck Hunt. D'abord sorti au Japon en 1984, ce jeu de ball-trap a ensuite fait partie du pack de lancement de la NES (Nintendo Entertainment System). Sorti en octobre 1985 en Amérique du Nord puis en août 1987 sur cette mythique console de salon, Duck Hunt est une madeleine absolue pour celles et ceux qui étaient enfants à cette époque.

Avant de commettre son méfait, Dalesandro avait pris soin de repeindre sa fausse arme à l'aide d'un spray de peinture noire. Il faut dire que l'accessoire, connu sous le nom de NES Zapper, est gris et orange –en tout cas dans sa version occidentale. Pour la petite histoire, ce pistolet optique fut d'abord vendu dans un look entièrement gris, mais Nintendo a rapidement ajouté une couleur vive afin justement d'éviter toute confusion possible avec une arme réelle.

Un Vaujour

D'après les autorités locales, le malfrat en herbe est donc entré dans l'épicerie avec une perruque, une capuche et un masque, mais aussi et surtout avec le NES Zapper noir à la ceinture. Il a alors exigé que le caissier lui remette 300 dollars (soit environ 280 euros). Ce dernier s'est exécuté, n'ayant pas remarqué que l'arme n'en était pas une –ou ne souhaitant tout bonnement pas prendre de risque.

Mais les officiers de police rapidement contactés ont rapidement mis la main sur le braqueur, qu'ils ont retrouvé sur un parking voisin, toujours en possession de son arme Nintendo. Il a été arrêté et placé en détention, et son arme de pacotille lui a été confisquée afin de faire office de pièce à conviction.

Sans cette fin plutôt pitoyable, David Joseph Dalesandro aurait pu entrer dans la légende des bandits aux armes factices, aux côtés par exemple de Michel Vaujour. Un jour de 1979, le roi français du vol et de l'évasion s'échappa de la prison de la Santé grâce à un pistolet en savon qu'il avait préalablement noirci lui-même avec du cirage.