Au Japon, les plus de 80 ans ont désormais leur championnat de football

Au Japon, l'espérance de vie moyenne est désormais de 85 ans. La société prend de l'âge, c'est un fait, et il est donc assez logique que certains loisirs soient pratiqués de plus en plus longtemps par celles et ceux qui ne tiennent pas à passer de longues décennies à s'ennuyer fermement en attendant la mort.

Partant de ce constat, The Guardian s'est intéressé à ce championnat de football un peu particulier, puisqu'il oppose plusieurs équipes composées d'octogénaires, voire de nonagénaires. Basées dans la capitale japonaise, celles-ci s'affrontent dans le cadre de la Tokyo Soccer for Life League, et connaissent un succès croissant.

Les règles sont légèrement adaptées, avec des mi-temps de quinze minutes chacune –soit trois fois moins que la durée des matchs ordinaires. En outre, les joueurs sont autorisés à quitter le terrain dès qu'ils se sentent fatigués, et à être immédiatement remplacés. Et comme les fortes chaleurs de juillet et août risqueraient de faire bien du mal à nos braves joueurs de plus de 80 ans, le championnat s'impose une longue pause estivale.

Tous les profils

Dans ces équipes, on trouve aussi bien d'anciens footballeurs professionnels –comme Mutsuhiko Nomura, 83 ans, champion du Japon avec le club d'Hitachi en 1972 et joueur de l'équipe nationale– que des joueurs moins expérimentés, dont certains se sont mis au ballon rond sur le tard. Sérieux, appliqués, les joueurs livrent des rencontres disputées, même si bien entendu, le rythme n'est pas celui d'une finale de Ligue des champions –ni même d'un Ajaccio-Angers.

«Mes yeux et mes oreilles fonctionnent toujours bien, précise Nomura. J'aimerais que les muscles de mes jambes soient plus forts, mais je peux encore faire mon job sur le terrain. Je continuerai à jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra.»

C'est encore un petit championnat, puisqu'avec une quarantaine de joueurs, il n'existe à ce jour que trois équipes. Mais les effectifs devraient gonfler peu à peu, si l'on en croit Tetsushi Aoyama, de la Tokyo Senior Soccer Federation. Lorsque la ligue des plus de 60 ans fut créée il y a une vingtaine d'années, personne ne semblait y croire; même chose quand furent lancés les championnats réservés aux plus de 70 ans en 2012 et aux plus de 75 en 2017. Mais le vieillissement accéléré de la population contribue au remplissage progressif des catégories, dépassant même les attentes.

«Si je n'avais pas commencé à jouer au foot, je serais sans doute mort», raconte le gardien de but Shingo Shiozawa avec émotion. Âgé de 93 ans, cet ancien concepteur d'automobiles est le doyen de la compétition. Bénéficiant d'un encadrement médical renforcé, ses partenaires et lui semblent vivre une nouvelle jeunesse grâce au football, et c'est assez joli à voir –même si l'absence de compétition féminine constitue forcément un manque qu'il faudra compenser tôt ou tard.