La Chine est en train de creuser l'un des trous les plus profonds du monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

La China National Petroleum Corporation œuvre actuellement à l'un des plus importants forages pétroliers de l'histoire de la planète. D'après l'agence de presse chinoise Xinhua, les opérations qui ont débuté le 30 mai vont permettre d'atteindre une profondeur de 11.100 mètres, ce qui représente environ 0,09% du diamètre de la Terre. C'est dans un désert continental situé dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, au nord-ouest du pays, que la société s'est installée, raconte New Scientist.

Il ne s'agira pas du forage le plus profond de l'histoire, le titre restant conservé par la Russie avec les 12.262 mètres de profondeur du forage sg3 réalisé dans la péninsule de Kola, non loin de la Scandinavie. Mais celui-ci avait mis dix-neuf ans à être creusé: les opérations de forage avaient en effet duré de 1970 à 1989.

Le projet chinois, connu pour le moment sous le nom de Project Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well, sera exécuté de façon bien plus rapide, puisque d'après Sinopec, société de raffinage également impliquée dans l'affaire, la profondeur maximale devrait être atteinte en 457 jours, soit quinze mois. Ce forage sera donc quinze fois plus rapide que celui terminé par les Russes en 1989.

La routine

Pour les sociétés en charge de ce forage, il s'agit presque d'une opération de routine, puisque rien que dans le bassin chinois de Tarim, et plus précisément dans le champ pétrolier et gazier de Shunbei, la société Sinopec a déjà creusé quarante-neuf puits d'une profondeur supérieure à 8.000 mètres.

D'après les déclarations officielles, le forage qui a démarré le 30 mai pourrait aussi permettre à des géologues et des paléontologues de mener des recherches dans des zones rarement explorées. Il faut dire qu'au plus profond, on atteindra des roches qui se sont formées durant le Crétacé, période géologique ayant démarré il y a 145 millions d'années pour s'achever il y a 66 millions d'années.

Mais les scientifiques n'y croient guère, affirmant que l'extraction de pétrole n'est pas compatible avec leurs travaux. «Lorsqu'on creuse à des fins de recherche, on fait justement de notre mieux pour ne tomber ni sur du pétrole ni sur du gaz», explique l'enseignant américain Edward Sobel, passé par Stanford et désormais employé par l'université allemande de Potsdam.