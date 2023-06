Faut-il laisser son chien manger de l'herbe?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Si vous faites partie de ces personnes dont le chien ne peut s'empêcher de manger de l'herbe, vos différentes promenades vous auront sans doute permis de constater que votre animal n'est pas seul. Plus de 80% des chiens partageraient en effet cette habitude. Mais ScienceAlert s'interroge: par quel mystère la plupart des chiens partagent-ils ce goût pour le gazon et les herbes hautes?

Contrairement à une croyance souvent véhiculée, ce ne sont pas des douleurs à l'estomac qui poussent les chiens à consommer de l'herbe dans le but de se faire vomir. Mais plusieurs études ont montré que ça n'était pas le cas, et que les chiens perturbés par un système digestif douloureux ont au contraire tendance à manger moins d'herbe que les autres.

De même, il est courant d'entendre qu'ils considèrent l'herbe comme une source de fibres doublée d'un laxatif naturel. Mais aucune expérimentation ne permet d'appuyer cette affirmation. En fait, il semble que la cause de cette envie de manger de l'herbe soit bien plus simpliste que cela: c'est tout bonnement le signe qu'ils ont faim. Les tests menés indiquent en effet que plus un chien est affamé, plus il aura tendance à grignoter de l'herbe.

Vigilance

Il est en tout cas permis de se demander s'il faut laisser ou non son chien s'adonner à ce genre de loisir. Tout dépend évidemment de la qualité de l'herbe qu'il avale. Risque-t-elle d'avoir été traitée à l'aide de produits néfastes comme des herbicides? Le gazon du parc situé près de chez vous est susceptible d'avoir été traité; mieux vaut peut-être empêcher votre chien de s'en repaître, et le diriger vers des herbes plus naturelles et moins risquées.

Les pelouses traitées conservent des trace de produits chimiques pendant environ quarante-huit heures, et on les retrouve effectivement dans les urines des chiens qui en ont consommé, comme l'a démontré une étude menée en 2013. Or la recherche indique aussi qu'il pourrait y avoir un lien, toutefois pas encore démontré, entre exposition à l'herbicide et cancer de la vessie chez le chien.

D'ailleurs il nous est également déconseillé de manger les végétaux soumis à des pulvérisations d'herbicides, puisque l'être humain est tout aussi exposé à ses dangers que le chien.

En cas d'utilisation d'herbicide à son domicile, mieux vaut adopter quelques gestes de prévention, comme le fait de mettre le chien à l'écart et de rentrer tous les accessoires qui le concernent (jouets, gamelles) –comme vous le feriez pour un enfant.

Il est également important de respecter le temps de séchage indiqué sur l'emballage, et donc d'empêcher le chien de retourner jouer et manger dans l'herbe avant la fin du délai indiqué. C'est particulièrement important dans le cas des pesticides en granulés ou des engrais qui imbibent le sol, car la plupart peuvent nécessiter un temps de séchage allant jusqu'à plusieurs jours.