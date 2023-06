Les Romains embrassaient les femmes pour détecter le vin dans leur haleine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Les Romains vénéraient le vin. Accessible à tous, il était utilisé dans de nombreuses pratiques: traitements médicaux, recettes de cuisine et cérémonie en hommage aux dieux. Toutefois, comme l'explique The Conversation, bien qu'il ait été central dans la société romaine, lorsque ce dernier était consommé par des femmes, cela devenait problématique.

La Rome antique était un symbole de la société patriarcale, dans laquelle les femmes étaient considérées comme des objets. Ainsi, les lois et les traditions de l'époque ont veillé à maintenir une réglementation ferme quant à leur autonomie. La consommation d'alcool faisait partie de ce contrôle.

Pour veiller à ce qu'elles restent sobres, les Romains ont inculqué un système de punition. Certaines sources soutiennent que les femmes étaient embrassées par un parent masculin dans le but de détecter une odeur de vin dans leur haleine –un moyen a priori fiable pour savoir si une punition était nécessaire.

Les Romains pensaient que les désirs des femmes ivres menaient à la débauche –l'adultère, par exemple. De nombreuses histoires racontent les punitions et parfois même la mort de femmes qui auraient consommé du vin. L'une d'elles serait morte de faim, punie pour avoir volé les clefs de la cave à vin de sa famille. Une autre aurait été condamnée à payer une amende égale au montant de sa dot pour avoir bu à l'excès.

Les femmes en buvaient tout de même

Selon certains historiens de la Rome antique, le vin était formellement interdit aux femmes. Pourtant, des preuves archéologiques démontrent qu'elles en consommaient bel et bien. Ces dernières années, des fouilles en Italie ont mis à jour de nombreux sites funéraires féminins contenant des amphores (des pots) de vin et des accessoires pour boire datant de l'époque archaïque.

On pense désormais que les femmes buvaient du vin, mais seulement des cépages et à des degrés d'alcool spécifiques. Certains vins, comme le passum –à base de raisin sec et très doux–, étaient probablement acceptés, dans les limites strictes de consommation propres aux règles de genre.

Les femmes étaient d'ailleurs connues pour boire au festival de Bona Dea (bonne déesse), un culte religieux qui leur était réservé, au cours duquel le vin était offert à la déesse et consommé lors de la cérémonie. Pourtant, même ici, les écrits à ce sujet remplacent le vin par du «lait», ou «un pot de miel». Plus absurde encore, la déesse en question n'a pas pu échapper aux conséquences de sa propre ivresse mythifiée. Selon la légende, Bona Dea a été battue à mort par le dieu Faunus pour sa consommation ostentatoire de vin.

Finalement, au moment de la transition de la République vers l'Empire (au premier siècle avant notre ère), il était d'usage pour les femmes de boire du vin. Grâce à la popularisation du convivium romain (un grand banquet), ainsi qu'à l'appréciation culturelle grandissante de la viticulture, les femmes ont enfin reçu l'approbation sociale pour consommer de l'alcool. Livia, femme de l'empereur Auguste, aurait d'ailleurs attribué sa longévité à un cépage d'Istrie.