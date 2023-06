«Succession»: un poème relie tous les épisodes finaux et permet de décrypter le personnage de Kendall

Temps de lecture: 10 min

Attention: cet article comporte des spoilers sur les quatre saisons de la série Succession.

Jeremy Strong n'avait jamais vu de telles vagues agiter le détroit de l'East River à New York. «Bibliques», est le mot choisi pour les décrire par l'acteur, qui a offert durant quatre saisons son long visage au personnage principal de la saga de HBO. Dans le scénario, la série devait se conclure sur un plan aérien de Kendall Roy, marchant hagard dans Battery Park, suivi par l'ancien garde du corps de son père.

Mais Jeremy Strong insista pour que la caméra le suive au bord de l'eau. «C'était le jour le plus froid que New York a connu depuis près d'un siècle, narrait-il dans un entretien pour Vanity Fair, paru le 29 mai, au lendemain de la diffusion de l'épisode final de la série. Je n'avais jamais eu aussi froid de toute ma vie... Je me suis retrouvé à penser au neuvième cercle de l'enfer. Dans l'Enfer de Dante, c'est un lac gelé. Le pire coin de l'enfer est glacé. C'est devenu le sujet de cette scène. [...] Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais quelque chose de profond est arrivé. [...] L'eau m'appelait. Cela nous paraissait juste. [...] [Le poète américain] John Berryman est lui-même mort d'un suicide après avoir plongé dans un fleuve glacé.»

«Les gens ne l'aiment pas»

Né dans l'Oklahoma en 1914, l'écrivain et poète John Berryman a mis fin à une vie de douleur en se jetant dans le Mississippi depuis un pont de Minneapolis (Minnesota). C'était en janvier 1972 et son propre suicide a fait écho à celui de son père, intervenu alors qu'il n'avait que 11 ans.

Selon Christopher Benfey, professeur d'anglais émérite au Mount Holyoke College (Massachusetts), la mort tragique du paternel fut l'un des deux moteurs de l'œuvre de John Berryman. «L'autre était son ambition, celle de devenir le grand poète américain par excellence, ajoute l'expert. John Berryman cherchait la formule qui lui permettrait de créer un grand poème américain, qui aurait un grand impact dans les années 1960. Mais la mort du père plane au dessus de The Dream Songs [un de ses recueils de poésie, paru en 1969, ndlr]. Dès Dream Song 1, il évoque cette mort soudaine qui a crevé les yeux de sa vie.»

The Dream Songs est une compilation de deux livres de poésie généralement jugée comme le magnum opus de John Berryman. Ses 386 poèmes ont pour personnage principal un certain Henry «qui parle au nom de John Berryman. Il traite de ses amitiés, de ses mariages, de ses relations, de ses échecs, de son père. Henry, c'est John Berryman.»

En 1963, le poète évoquait son alter-ego ainsi: «Henry en bave. Les gens ne l'aiment pas, et il ne s'aime pas lui même.» Une description qui sied comme un gant de cuir à Kendall Roy. «Pathétique», «narcissique», «Judas», «Jésus en plastique», «robot sexuel» –dont la seule fonction est «de se faire baiser» par son père– sont autant d'insultes baroques crachées à son visage par divers membres de sa famille. Kendall est convaincu que les gens ne l'aiment pas et ne s'aime donc pas non plus, se considérant, entre autres, comme un mauvais père.

«Les quatre titres des épisodes finaux suggèrent que Kendall Roy est la vraie figure tragique de ces quarante heures de télévision.» Christopher Benfey, professeur d'anglais émérite au Mount Holyoke College (Massachusetts)

Amatrice de séries HBO et autrice d'un recueil de poèmes intitulé Honey Month, Sadie Shorr-Parks voit beaucoup de similitudes entre Henry et Kendall. «Ils ont les mêmes problèmes: dépression, deuil, divorce. Henry est un alcoolique avec une blessure profonde à la place d'un père. Une de peurs d'Henry est de ne pas être capable d'être lui même. Cela fait partie de la tragédie de Kendall, qui s'est vu président du conglomérat familial dès ses 7 ans.»

La culpabilité du survivant

Dans Dream Song 29, le poème qui a inspiré au showrunner Jesse Armstrong les titres de chaque épisode final des quatre saisons de Succession, le personnage d'Henry rêve qu'il a tué une femme. «Il a découpé son corps en morceaux et les a cachés quelque part, décrit Christopher Benfey. Dream Song 29 est imbibé du syndrome du survivant.»

It’s interesting that this poem by John Berryman (about a man who think he has killed a woman, but he hasn’t) contains all of the titles to each season finale of succession. Could be about Logan thinking he is responsible for Rose’s death or Kendall killing the waiter. pic.twitter.com/qCqahVhMWX — Sadie Shorr-Parks (@SadieShorrParks) May 24, 2023

Dans l'épisode final de la saison 1, les Roy se rendent en Angleterre pour le mariage de la sœur, Shiv. Dans la soirée, Kendall demande à un jeune serveur qui vient de taper un trait de kétamine de le conduire à un dealer. Il accepte de lui montrer le chemin, mais Kendall doit prendre le volant. Habitué à être conduit partout, le milliardaire n'a certainement pas l'habitude de passer les vitesses manuellement, l'Amérique ayant adopté les boîtes automatiques au XXe siècle. Alors qu'il regarde le levier de vitesse, un cerf apparaît sur la route. Le serveur saisit le volant et précipite la voiture dans un cours d'eau. Kendall s'en sort, mais pas le jeune homme.

Le lendemain, le patriarche, Logan Roy, a appris la nouvelle et s'en sert pour convaincre son «fils numéro 1» d'abandonner son coup d'État au sein de la compagnie familiale. Kendall accepte et fond en larmes.

Démarrant la tradition liée à John Berryman, l'épisode est intitulé «Nobody Is Ever Missing» («Personne ne disparaît»). «Le titre traduit peut-être le fait que Kendall essaie de se rassurer, commente Christopher Benfey. De se dire que la mort du serveur n'est pas de sa faute, qu'on ne va pas venir lui demander ce qui est arrivé à ce type et s'il a quelque chose à voir avec sa mort. Que son monde fait encore sens.»

Glacé, pétrifié

Au début de la saison 2, Kendall tente d'éponger ses souffrances en Islande. «Entouré de glace et de roches de lave noires, décrivait Jeremy Strong au Boston Globe en octobre 2019. Très approprié. Une couche de Kendall est comme pétrifiée. Et sous elle, gît une grande angoisse.» Durant dix épisodes, Kendall est sur pilote automatique, un chien battu qui obéit aveuglément aux ordres de son père. Quand un scandale menace la compagnie, Logan doit choisir un bouc émissaire. Il sélectionne Kendall, qui se réveille et contre-attaque.

L'épisode final s'intitule «This Is Not for Tears». Ce n'est pas le moment de pleurer. «Son père lui dit qu'il ne le voit pas comme un tueur, rappelle Christopher Benfey. Mais sa culpabilité continue de peser sur son cœur.» Dans le scénario de cet épisode, le scénariste Jesse Armstrong aurait justement noté le passage inaugural de Dream Song 29. «There sat down, once, a thing on Henry's heart / so heavy, if he had a hundred years / more, weeping, sleepless, in all them time / Henry could not make good.» Sur le cœur d'Henry pesait un poids si lourd que cent années à pleurer, sans dormir, ne lui permettraient pas de se pardonner.

«Si vous lisez le reste, il y a cette image d'un visage siennois, grave, horrible, les yeux ouverts, expliquait encore Jeremy Strong au Boston Globe. C'est ce que j'évite de regarder durant toute cette saison: les yeux de ce visage qui me hante.» Le personnage de Kendall dévale des montagnes russes d'humeurs durant toute la série. On le voit tantôt enlisé dans la dépression, tantôt boursouflé de fausse confiance.

Dans la saison 3, il surfe d'abord sur son coup d'éclat, sa révolte contre son père. Il s'écroule dès l'épisode 7 et le suivant s'achève sur un plan suggérant la possibilité que Kendall se noie dans une piscine. L'épisode 9, le final, s'intitule «All the Bells Say». Dans le poème, les cloches («the bells») disent qu'il est «trop tard».

Kendall confesse ce qu'il perçoit comme un crime à sa fratrie, qui décide de renverser le patriarche. Mais Logan les a devancés. Ils s'unissent trop tard. Christopher Benfey: «Lors de la confession de Kendall, Roman [le benjamin, incarné par Kieran Culkin, ndlr] lui dit que s'il pense être un tueur pour ce qu'il a fait, alors ils sont tous des tueurs. Kendall est donc encore plus choqué de ce que Shiv lui dit à la toute fin de la série.»

Un aveugle qui voit

Succession, c'est l'histoire d'une fratrie qui essaie de tuer le père sans jamais y arriver. Puis le père meurt, seul, dans les toilettes d'un jet privé. Dans le poème de John Berryman, la culpabilité d'Henry n'est pas un simple sentiment terrestre. C'est une culpabilité métaphysique, éternelle, disproportionnée. «L'œuvre de John Berryman peut être qualifiée de fiction autobiographique, reprend le professeur. En écrivant ce poème, il devait penser à Œdipe. Au désir de tuer le père et à la confusion causée par la mort prématurée d'un père. Dans Succession, les enfants veulent tous tuer le père mais ne savent pas quoi dire quand ils voient son cercueil. Ils s'accusent tous plus ou moins de l'avoir tué après sa mort.»

Dans la saison 3, Logan a l'air de faire un infarctus dans les Hamptons (État de New York). On voit Kendall penser, confus, que ce serait peut-être le bon moment pour lui de mourir. «Les quatre titres des épisodes finaux suggèrent que Kendall est la vraie figure tragique de ces quarante heures de télévision, reprend Christopher Benfey. Ils posent les questions suivantes: Kendall est-il responsable de la mort du serveur? Son père le pense-t-il responsable? Kendall s'est-il noyé? Dans l'ultime épisode, Shiv répond: “Comme il a tué quelqu'un, il ne peut pas être président de la compagnie.”»

La mort du serveur est une bombe placée trois saisons plus tôt qui ne détone totalement qu'au moment où Shiv décide que Kendall ne peut pas succéder à son père. L'ultime épisode de la saison 4 s'intitule «With Open Eyes» («Avec les yeux ouverts»). Et on y parle beaucoup d'yeux. Lors de l'épisode précédent, fou de chagrin, Roman est allé se frotter à des manifestants. Durant le final, il panse ses plaies dans la demeure de sa mère indigne, Caroline, qui explique son dégoût pour les yeux. Le collyre dont son fils a besoin est administré par son compagnon.

Plus tard, Kendall écrase les yeux de son frère dans une étreinte violente, avant d'avoir l'air d'essayer de lui arracher. «Le Roi Lear [tragédie de William Shakespeare, ndlr] qui a inspiré Succession, était un ouvrage clé pour John Berryman, enchaîne Christopher Benfey. Le personnage de Gloucester s'y fait crever les yeux. Puis il y a Œdipe, la grande figure tueuse de père, qui ne voit qu'une fois qu'il est aveugle. Comme Roman: après avoir eu ses yeux presque arrachés, il voit les choses clairement.» Le monde vu par Jesse Armstrong est un théâtre dans lequel tout le monde joue mal. Les rôles sont bancals et les acteurs mal assurés.

«Ce n'est pas par accident que l'on nous laisse avec Kendall à la fin. [...] Il ne voit que la trahison. Il a le sentiment d'avoir perdu un royaume.» Christopher Benfey, professeur d'anglais émérite au Mount Holyoke College (Massachusetts)

Dans le premier épisode, c'est Roman qui crève la bulle de l'illusion le premier. Au bureau de Kendall, il postillonne: «Look at all this fucking bullshit.» Bullshit est un mot d'argot américain qui peut mal se traduire par «foutaises» ou «conneries» et par ces masques comportementaux que chacun porte afin de faire croire aux autres que tout est sous contrôle. Dans ses œuvres, Jesse Armstrong déchire ces masques et montre qu'en dessous, c'est le chaos. Dans le final, après avoir refusé la succession à Kendall, Roman se fait l'écho de son propre personnage, des années plus tôt. «We are bullshit. You are bullshit! I'm fucking bullshit. She's bullshit. [...] It's all fucking nothing.» («Je le dis, parce que je le sais, ok? Nous ne sommes rien.»)

Les yeux ouverts, aveugle

Obnubilé par l'ambition qui est la sienne depuis ses 7 ans, Kendall refuse cette vision des choses. Pour Christopher Benfey, c'est lui que le titre de l'épisode désigne. Le vers dont il est tiré dit: «With open eyes, he attends, blind.» Kendall a les yeux ouverts, mais il reste aveugle. «Il arrive à la réunion du board les yeux ouverts mais ne voit pas que sa sœur peut changer d'avis. Il pense encore que le grand prix est d'hériter du bureau de son père, qu'il y a un trône à conquérir, qu'un couronnement l'attend.»

Garder ses yeux sur la couronne paternelle permettait à Kendall de se distraire de sa culpabilité. Quand il sait qu'il ne sera pas le successeur, il ne lui reste plus que ce sentiment, qui pèse sur son cœur et le fixe, comme il fixe les vagues de l'East River. «Ce n'est pas par accident que l'on nous laisse avec Kendall à la fin, conclut Christopher Benfey. On a l'impression que Shiv et Roman ont enfin vu les choses. Pour eux, ça devrait aller. Pour Kendall, non. Il ne voit que la trahison. Il a le sentiment d'avoir perdu un royaume.»

Dans son entretien accordé à Vanity Fair, Jeremy Strong, qu'on a parfois dit dangereusement proche de ses personnages, a expliqué avoir essayé de sauter dans l'East River. C'est Scott Nicholson, l'homme qui jouait le garde du corps de Logan Roy, devenu celui de Kendall lors de l'ultime épisode, qui le sauva d'une probable noyade, l'empêchant d'imiter John Berryman.

Après avoir partagé cette anecdote troublante, l'acteur concluait son analyse du personnage, qu'il a incarné durant sept années, ainsi. «À ce moment-là, je ne sais pas si j'ai ressenti que Kendall voulait mourir –je crois que c'est le cas– ou s'il voulait être sauvé par une continuation de son père. Pour moi, ce qui se trame au vote du board représente l'extinction de ce personnage. Il ne peut pas en revenir. [...] Kendall est coincé dans un cri silencieux. [...] Je ne sais pas s'il aurait eu le courage d'aller dans l'eau. [...] Mais je pense que l'on ressent, au niveau cellulaire, son intention ou son envie de franchir ce seuil. [...] Ce visage, ces yeux ouverts... Mille ans pourraient s'écouler, il verrait toujours le reproche sur ces traits. Pour moi, c'est la fin. [...] J'ai senti que tout espoir s'était éteint et qu'il n'avait nulle part où aller.»