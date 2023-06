Netflix and chill: cinq films à voir durant l'été 2023

Temps de lecture: 5 min

Danemark, Suède, Italie, Allemagne, Espagne: cette sélection Netflix sillonne l'Europe à travers cinq films très différents. Leur point commun? Ce sont des divertissements faciles à voir, y compris au beau milieu de l'été 2023, lorsque la canicule aura rongé la moitié de vos neurones. Aucun ne passera sans doute à la postérité, mais dans le cadre d'une soirée Netflix and chill, chacun est parfaitement fréquentable.

L'occasion de rappeler que le Festival de Cannes, après avoir un temps accueilli les films Netflix parmi ses sélections (de Okja en The Meyerowitz Stories), rejette désormais les films amenés à sortir sur les plateformes. Ce qui rejaillit très probablement sur la teneur et la qualité des films proposés aux abonnés.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«A beautiful life», chalut les copains

Quelque part entre la série Nashville et le film Once, ce film danois mêle musique et mélodrame avec une efficacité redoutable. On y suit Elliott, jeune pêcheur scandinave au physique avantageux et à la voix de velours, qui finit par être repéré par une manageuse se trouvant au bon endroit au bon moment. La suite raconte comment notre brave héros aux pectoraux saillants va tenter de parvenir à concilier ses valeurs et son envie de réussir.

Le milieu de la musique est truffé de requins, le succès peut faire remonter rancœurs, jalousies et traumas mal enfouis: bref, vous connaissez le refrain, on ne devient pas l'idole du public sans casser des œufs. Le scénario de A beautiful life ne révolutionne pas le genre, mais le réalisateur Mehdi Avaz fait plutôt preuve d'élégance lorsqu'il filme les soubresauts professionnels et sentimentaux de la nouvelle vie d'Elliott.

C'est un chanteur de métier, Christopher, qui incarne Elliott avec conviction. Connu au Danemark depuis près de dix ans, ce trentenaire ayant visiblement tout pour lui signe l'ensemble des chansons qui composent la bande originale du film. On vous met au défi de ne pas vibrer au moins un peu en écoutant ses somptueuses compositions, et donc en regardant A beautiful life, qui a tout pour propulser l'interprète au rang de star internationale.

«Le jour où j'ai décidé de me prendre en main», nouveau départ

Les comédies existentielles dont le personnage principal est une femme ne sont pas légion, et celles qui existent ont tendance à se métamorphoser progressivement en romcoms –on y voit des célibattantes se mettre in extremis en couple, parce que c'est apparemment la seule façon de leur tricoter un happy end. Ce film suédois entend creuser un autre sillon, avec son héroïne presque quadra dont la vie bien huilée déraille soudainement.

Sommée par son compagnon de penser un peu moins à son boulot et un peu plus à sa famille, Hanna finit par se retrouver sans job, ni mec, ni toit. Son errance lui donne la possibilité de reprendre les rênes de sa vie, mais ce n'est pas un hasard si le titre de ce film suédois peut s'interpréter de plusieurs manières. Car c'est aussi en découvrant les joies de la masturbation grâce aux conseils avisés d'une barmaid tombée du ciel que Hanna va vraiment franchir un cap.

Coécrit et réalisé par une femme, Erika Wassermann, Le jour où j'ai décidé de me prendre en main fait du bien. Comme l'héroïne de la série Love & Anarchy, venant également de Suède et que l'on peut également retrouver elle aussi sur Netflix, Hanna contribue à dynamiter cette idée selon laquelle les femmes seraient sur la pente descendante une fois la quarantaine atteinte. C'est à la fois salutaire et réjouissant.

«Blood & Gold», Tarantinor

Devant ce récit se déroulant pendant la Deuxième Guerre mondiale, impossible de ne pas songer à Inglorious Basterds. Son personnage de Sturmbannführer haut en couleur fait immanquablement penser au colonel incarné par Christoph Waltz dans le film de Quentin Tarantino, et pour lequel l'acteur allemand reçut d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle. Que penser de ces films dans lesquels les nazis sont clownifiés à des fins de divertissement? La question ne cessera jamais de se poser.

Dans Blood & Gold, il y a des nazis, donc, mais aussi un héros déserteur, une femme solitaire avide de vengeance (coucou Mélanie Laurent), et 31 kilogrammes d'or qui suscitent évidemment la convoitise d'un grand nombre de protagonistes. Peu à peu, le film se mue en un western rural dont le principal moteur est la cupidité –liée, pour une partie des personnages, à la volonté de s'enfuir à jamais de ce bourbier pour aller se reconstruire au soleil.

Pour maintenir l'intérêt, Blood & Gold joue la carte du suspense lié à la chasse aux lingots, et distribue aussi de la violence graphique à intervalles réguliers. Le but est de choquer gentiment, comme dans cette scène de french kiss impliquant un nazi dont la joue présente un large trou. Mise en scène, dialogues, situations: on reste cependant assez loin de Tarantino, dont chaque tentative d'imitation rappelle à quel point il se tient, encore et toujours, au-dessus de la mêlée.

«Mixed by Erry», cassettes vierges

C'est à une plongée dans un monde à la fois si proche et si lointain que nous convie Sydney Sibilia (à qui on doit également L'incroyable histoire de l'Île de la Rose, lui aussi disponible sur Netflix). Car ce film italien tiré d'une histoire vraie entend raconter comment des frangins napolitains sont parvenus à faire fortune grâce à un business... de cassettes audio pirates –rappel pour les plus jeunes: ce sont ces trucs qui servirent jadis à enregistrer et lire du son, et que l'on voit par exemple dans 13 Reasons why.

Grandeur et décadence: le film suit un schéma classique, s'ouvrant sur l'arrivée en prison de l'un des frères Frattasio, pour déboucher ensuite sur un gigantesque retour en arrière. Bien coachés par leur père, qu'ils aidaient jadis à vendre du faux whisky Jack Daniel's –remplacé par du thé noir et placé dans de vraies bouteilles–, ces jeunes gens rivalisent d'ingéniosité, et les voir longtemps échapper aux griffes des autorités crée un sentiment d'euphorie.

D'autres en auraient fait une fresque plus sombre, le Romanzo Criminale de 2023, mais la reconstitution proposée par le réalisateur est davantage axée sur la tendresse et la nostalgie d'une époque révolue. Il est particulièrement jubilatoire de voir ces personnages rencontrer un succès auquel ils ne s'attendaient pas, d'autant plus qu'ils n'ont a priori ni le physique ni le charisme des héros habituels de ce genre d'aventure. Mixed by Erry est un film à la gloire des outsiders, et cela lui donne une saveur agréable.

«Tin & Tina», les malédictions

Après les enfants maléfiques, les enfants de Dieu. C'est le principe tout à fait amusant de ce film d'angoisse nous venant d'Espagne, dans lequel un couple dans l'impossibilité de se reproduire finit par adopter la jeune Tina, 7 ans, et son jumeau, Tin. Pour ces deux-là, il n'y a rien de plus important que la religion catholique; et bien que leurs nouveaux parents ne soient pas particulièrement croyants, Tin et Tina entendent continuer à suivre à la lettre les préceptes de la Bible. Un peu trop à la lettre.

Mignons et frêles, sincèrement armés de bonnes intentions, les deux enfants vont peu à peu devenir de plus en plus inquiétants. La foi aveugle de Tin et Tina les rend imprévisibles, et c'est leur mère adoptive qui va en faire les frais en premier lieu. Sommée par son mari d'arrondir les angles afin de ne pas ébrécher leur rêve de famille idéale, elle va sombrer dans un isolement au parfum de cauchemar –et d'eau bénite.

Le film de Rubin Stein offre une variation tout à fait divertissante du mythe de l'enfant infernal, et c'est d'autant plus délicieux qu'il n'hésite pas à saupoudrer son thriller de quelques paillettes de grand-guignol. Tin et Tina ne rejoindront peut-être pas Damien, Esther et Joshua au panthéon des enfants les plus terrifiants de l'histoire, mais l'effort du cinéaste est néanmoins à saluer.