Guerre en Ukraine: des adolescents embauchés pour la propagande russe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Pendant que les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner combattaient dans l'est de l'Ukraine, et notamment dans la ville de Bakhmout aujourd'hui ravagée, une autre bataille était lancée par un proche d'Evgueni Prigojine. La BBC révélait, vendredi 2 juin, les stratagèmes utilisé par cet homme pour imposer l'idéologie du Kremlin aux habitants des zones occupées.

Un entrepreneur nommé Alexandre Malkevitch a en effet participé à la mise en place de chaînes de télévision prorusses dans certaines zones ukrainiennes, prises par la Russie au cours de son invasion à grande échelle du pays, lancée en février 2022.

Alexandre Malkevitch, qui fait l'objet de sanctions occidentales pour diffusion de fausses nouvelles, a ainsi dirigé Tavriya TV à Kherson, Za TV à Melitopol (oblast de Zaporijjia) et Mariupol 24 dans la région orientale de Donetsk. Tous les reportages de ces chaînes suivent à la lettre les récits de propagande du Kremlin.

Une main-d'œuvre à façonner

L'homme s'est toutefois heurté à un obstacle: la pénurie de personnel. Pour pallier ce manque, Alexandre Malkevitch a donc ouvert une «école des médias» à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et est devenu chef du département de journalisme de l'université locale. Il a également rédigé un manuel destiné aux aspirants reporters, intitulé «Le vrai journalisme russe pour les nouvelles régions».

Certains de ses étudiants ont depuis rejoint les équipes travaillant sur ses chaînes de télévision pour y travailler, et ce avant même d'atteindre l'âge légal: deux personnes ont été embauchées à 16 ans à peine par Za TV et Tavriya TV. La propagande russe, dès le plus jeune âge.

Le passage d'Alexandre Malkevitch à Kherson a toutefois été de courte durée. Peu de temps avant que la ville ne soit reprise par les forces ukrainiennes en novembre, il s'est donc enfui en emportant avec lui matériel et personnel. L'un des adolescents reporters a été blessé lors d'un bombardement; il a par la suite reçu l'ordre de la Bravoure de la part du président russe Vladimir Poutine, avec cérémonie de circonstance au Kremlin.

Les félicitations du Kremlin

Ces tentatives à visée de propagande sont loin d'être nouvelles. Alexandre Malkevitch avait déjà lancé un média de désinformation aux États-Unis en 2018: USA Really, lié à l'«agence» RIA FAN, propriété d'Evgueni Prigojine. Le site web n'a cependant jamais réussi à décoller et son fondateur a rapidement été expulsé par les autorités américaines.

Un an plus tard, il a mis en place un nouveau projet de propagande, la Fondation pour la protection des valeurs nationales. Un des membres du groupe, Maksim Shugaley, avait alors été envoyé en Libye, sous prétexte d'enquêter sur l'opinion publique du pays. Il y a été arrêté en mai 2019, soupçonné d'ingérence électorale et accusé de travailler pour le patron du Groupe Wagner.

Lorsqu'il était sur le sol américain, Alexandre Malkevitch a également milité pour la libération de Maria Butina, une espionne russe condamnée à dix-huit mois de prison aux États-Unis en 2018 et rentrée en Russie en mai 2019 après avoir purgé sa peine. Elle avait tenté d'infiltrer des groupes politiques américains.

Toujours très proche du Groupe Wagner, le travail d'Alexandre Malkevitch en Ukraine n'est pas passé inaperçu auprès du Kremlin. En janvier 2023, le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, l'a récompensé pour «l'organisation de la diffusion télévisée dans les territoires en cours de libération».

La propagande médiatique et la désinformation se poursuivent dans le conflit ukrainien, et les proches du Kremlin n'hésitent pas à employer tous les moyens pour mener à bien leur mission. Y compris, donc, embaucher des adolescents et les mettre en danger.