Qu'est-ce que les équipages des avions de ligne aimeraient que les passagers sachent?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'est-ce que les équipages des vols commerciaux aimeraient que les passagers sachent?»

La réponse de Jim Guibault (pilote de ligne et commandant de bord au sein d'une compagnie aérienne américaine), traduite par Claire Heinrich:

Nous aimerions que les passagers sachent qu'il n'y a pas d'avions et d'équipages de réserve en train d'attendre dans chaque aéroport. L'avion dans lequel vous montez vient probablement d'atterrir. Et, selon la durée des vols, il peut s'agir du troisième ou du quatrième vol de la journée pour votre équipage.

S'il s'agit du premier vol de la journée, le (seul) équipage viendra d'un hôtel, sans aucune solution de secours à utiliser si quelqu'un tombe malade. Et lorsque vous atterrissez à votre destination, leur journée est loin d'être terminée. L'avion est probablement resté vide toute la nuit ou a peut-être été remorqué hors du tarmac et ensuite ramené. Aucun entretien n'a été effectué, à moins qu'un constat ne le rende nécessaire.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Cela signifie que s'il y a un retard ou un problème mécanique, c'est bien réel et l'équipage n'en est pas plus heureux que vous. Ils savent qu'ils vont être en retard toute la journée, sans avoir le temps de souffler et de prendre un sandwich à la prochaine escale.

J'ai tout entendu: «Ils nous mentent! Je sais qu'ils ont un millier de personnels d'équipage basés à tel endroit, trouvez-en un autre!» Il n'y a pas de «y a qu'à»: y a qu'à trouver un autre avion, y a qu'à trouver un autre pilote ou une autre hôtesse de l'air... Il n'y en a pas, et toute compagnie aérienne qui tenterait de recruter et de s'équiper à ce moment-là serait si scandaleusement chère que vous ne pourriez pas vous permettre de voler avec elle de toute façon.

On ne peut pas toujours contourner le mauvais temps, même si votre beau-frère dit qu'il fait très beau chez lui. Parfois, vous êtes bloqués à une centaine de mètres de votre porte de débarquement, si seulement l'équipe au sol pouvait «juste» venir et nous garer... Mais ils ne peuvent pas.

Voudriez-vous être debout sur le tarmac avec de l'eau jusqu'aux chevilles dans cette situation?

La leçon à retenir est que si vous pouvez trouver une solution simple, nous y avons déjà pensé aussi. Et si nous ne le faisons pas déjà, c'est parce que cela ne marcherait pas. Nous faisons vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous arriviez à temps. Parce que cela nous permet aussi de passer des journées plus tranquilles.