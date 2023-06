De Jul à Orelsan, la fusion créative entre le rap français et les mangas

Temps de lecture: 4 min

Une oreille attentive l'aura sans doute remarqué depuis longtemps: les rappeurs français ont été biberonnés aux Kamé Hamé Ha (technique de combat dans Dragon Ball), Rasengan (ou Orbe tourbillonant, dans Naruto) et autre Gomu Gomu no Mi (fruit de l'univers de One Piece). À l'image de Son Goku et Vegeta, deux des principaux protagonistes de Dragon Ball, le deuxième pays consommateur de manga et le (supposé) deuxième marché mondial du rap savent fusionner pour tirer le meilleur. Nombreux sont les rappeurs de l'Hexagone à faire une place de choix à la bande dessinée et l'animation japonaise.

Prenons le maître Hayao Miyazaki. Le mangaka a inspiré une allitération dans la chanson «Bataclan» de Médine en 2018 («Je me sens tout heureux comme Totoro»), une comparaison de Lomepal dans «Billet» avec Roméo Elvis en 2017 («L'argent, ça fait voyager comme les avions, la drogue et les films de Miyazaki») et une analogie de SCH dans «John Lennon» en 2015 («J'suis Nagasaki dans l'périple à Chihiro»). Mais plus que la poésie des films d'animation du père du studio Ghibli, ce que les rappeurs affectionnent, c'est le manga shōnen sauce nekketsu.

Pour ceux qui n'ont pas les codes: les mangas couvrent des univers infinis, versant dans le policier comme dans le récit à l'eau de rose, et se divisent en catégories, elles, bien distinctes. Pour les adolescentes? C'est le shōjo. Pour les adolescents? C'est le shōnen, dans lequel on retrouve bien souvent un procédé narratif particulièrement efficace: le nekketsu. Dans ce canevas, un héros, souvent orphelin et candide, poursuit une quête ou un rêve qu'il finira par atteindre par la force de sa détermination et grâce à l'aide de ses amis. C'est cette trame narrative portée sur le dépassement de soi, l'aventure, l'amitié et la liberté qui inspire le plus les rappeurs.

«On peut facilement s'approprier un attribut pour se mettre en avant»

Chez Nekfeu, le nekketsu est l'inspiration directe du dernier morceau éponyme de l'album Cyborg (sorti fin 2016), lui-même une probable référence aux nombreux automates présents dans Dragon Ball. Si le nekketsu est la base de nombreuses envolées du «Fennec», on retrouve pêle-mêle: du Naruto chez Népal en 2018 («Moi, juste un blavan dans une North Face comme Tobirama»), du One Piece dans les lyrics d'Alpha Wann en 2018 («Le fly nigga, fourrure à la Doflamingo») et du Dragon Ball côté Jul la même année («J'suis numéro 10 comme Zidane, un peu nerveux comme Sangoten»).

L'irruption de figures du manga permet de se comparer aux traits de certains personnages, mais pas seulement. «Ce sont des œuvres et cultures consommées par les rappeurs, pose simplement Jules Dubernard, cofondateur de RapMinerz, média qui décrypte le rap français grâce aux datas. Il existe des ponts entre les deux: les affrontements, par exemple. Cela permet aussi de jouer avec l'egotrip. Les mangas mettent souvent en scène des personnages en progression et qui cherchent à devenir les meilleurs, à l'image de certains artistes qui cherchent à être numéro un. Ce sont des figures d'identification. On peut facilement s'approprier un attribut pour se mettre en avant.»

La variété des personnages est si grande que le thème est inépuisable. Les gangsters, autres inspirations du rap, ne sont qu'une poignée à être rentrés dans la légende. «Cette galerie de protagonistes très différents amène de la variété, poursuit Jules Dubernard. Tu peux être énervé comme Vegeta, nul comme Krillin. Chaque trait de caractères, tu peux le placer. Donc forcément, c'est une grosse tendance.» Le mélomane n'a aucun doute sur le fait que le manga est le thème le plus récurrent dans le rap, avec le football. Et en fonction de l'œuvre évoquée dans les textes, on peut même pratiquement savoir à quelle génération les artistes appartiennent et s'ils ont passé leur enfance devant le «Club Dorothée».

Des rappeurs ont même fait du «rap manga» leur spécialité, voire un genre en soi. Sur YouTube, Negrito Senpai, Zoro l'Frerot ou Cookiesan rappent en enchaînant les références aux lores de leurs univers favoris. Clashs imaginaires entre protagonistes, odes à leur héros, battles en mode Rap Contenders entre personnages... Toute épopée peut faire bouger les têtes le temps d'un morceau dédié à un clan de ninjas de Naruto ou d'un autre en forme de résumé de Hunter x Hunter.

Une inspiration qui ne se limite pas qu'aux textes

Au-delà des longues aventures de style nekketsu, on peut trouver d'autres inspirations. En septembre 2016, le duo PNL a dédié un de ses titres à Eikichi Onizuka, anti-héros attachant du manga et anime Great Teacher Onizuka (ou GTO), nom que les deux frères rappeurs répètent à onze reprises.

L'impact du manga dans le rap game français n'est pas seulement littéraire mais aussi esthétique, notamment dans les clips. Dès 2012, celui du morceau «Ils sont cools» d'Orelsan et Gringe est dédié aux légendaires Chevaliers du Zodiaque (ou Saint Seiya), dont les deux artistes adoptent le style. En octobre 2017, dans l'émission «Clique» de Canal+, Orelsan avait expliqué qu'à défaut de disposer d'une autorisation de l'éditeur, il avait même dû inventer un chevalier qui n'existait pas: «le Singe ailé».

Le manga est aussi présent du côté des samples. Le producteur Igoom a discrètement retravaillé le morceau «Pegasus Ryûsei Ken» des Chevaliers du Zodiaque pour créer la boucle sonore de «C'est tout» de Guizmo en 2012. Une performance maintes fois renouvelée par le beatmaker lyonnais.

L'univers sonore du manga de Masami Kurumada a également été samplé dans «Aulnay-sous-Bois» de Vald en 2014 ou dans «Le Dernier Chevalier» de Demi Portion, un morceau disponible sur l'album Dragon Rash (2015), dont la pochette est directement inspirée de Dragon Ball. «L'influence se joue également sur l'aspect esthétique, rappelle Jules Dubernard, cofondateur de Rapminerz. Youv Dee a fait des albums nommés Gear, dont les pochettes sont des références directes à One Piece.»

La fièvre manga a même donné l'occasion à Orelsan et Nekfeu de s'essayer au doublage. Le flegmatique rappeur de Caen campe le non moins flegmatique Saïtama, héros de One Punch Man. Et l'ancien membre du collectif 1995 a prêté sa voix pour la saison 2 de l'anime My Hero Academia... avant d'être finalement remplacé pour la version télé.

En septembre 2021, dans «La Boîte à questions» de Canal+, Tayc avait même lâché une exclusivité: son ami Soolking –dont le nom est directement inspiré d'un personnage de One Piece («Soul King» Brook) et dont le premier album est une référence appuyée à cette œuvre (Fruit du démon)– travaille sur un projet de manga. Un an et demi plus tard, toujours rien à l'horizon. Alors à quand le premier manga signé par un rappeur français?