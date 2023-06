On a revu et classé tous les épisodes de «Succession» depuis le début

Temps de lecture: 19 min

En quatre saisons, la série créée par Jesse Armstrong a maintenu une impressionnante qualité. Difficile de classer des épisodes lorsqu'ils font tous preuve d'une telle constance… Mais on a quand même essayé!

Pour les départager, nous leur avons attribué des notes selon plusieurs critères: l'écriture, la réalisation, la performance des acteurs, mais aussi l'homogénéité des épisodes et leur impact sur le reste de l'histoire. Avec un soupçon d'instinct subjectif, bien évidemment.

Attention: cet article comporte des spoilers.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Il n'y a pas de mauvais épisode, mais ceux-ci sont dispensables

38. Retour / Return (S2E7)

Vous ne vous en souvenez plus? C'est normal. Cet épisode situé partiellement en Angleterre contient beaucoup de manœuvres et de trahisons qui n'ont rien donné par la suite –Rhea qui propose à Shiv de travailler pour les Pierce, Logan qui force Kendall à rendre visite à la famille du serveur tué dans la saison 1, ou encore Greg et Tom qui brûlent des documents liés aux croisières.

37. Le Palais d'été / The Summer Palace (S2E1)

Après quarante-huit heures en Islande, Kendall est arraché à sa cure de désintoxication par son père, qui n'aura de cesse de l'humilier et lui faire payer sa trahison au cours de la saison. Mais la majorité de l'action se déroule dans une résidence secondaire des Roy, lors d'une énième discussion sur un potentiel changement de PDG. Au bout du compte, le seul invité qui fait forte impression est le putois mort coincé dans la cheminée.

36. Gros Merdier dans l'usine à cons / Shit Show at the Fuck Factory (S1E2)

La série cherche encore son rythme dans ce deuxième épisode, qui se déroule presque entièrement à l'hôpital après l'infarctus de Logan. Étrange de revoir les enfants bouleversés par la santé de leur père, quand on sait à quel point leurs liens s'abîmeront dans les saisons suivantes. L'écriture des personnages manque encore de précision, mais on distingue déjà un détail important: de toute la famille, Roman est le plus prisonnier de l'emprise de son père.

35. À vous de jouer / Lifeboats (S1E3)

Un épisode oubliable même s'il établit beaucoup de choses pour la suite: Kendall demande à Stewie d'investir de l'argent dans l'entreprise, Shiv reprend contact avec Nate… Ah, et Roman se masturbe sur la vitre de son bureau.

34. Josh / Lion in the Meadow (S3E4)

L'épisode dans lequel Logan et Kendall, en pleine guerre froide, doivent faire mine de bien s'entendre pour rassurer un actionnaire joué par Adrien Brody. Le plus marrant: Tom qui, de plus en plus perturbé à l'idée d'aller en prison, consulte les brochures et se demande s'il pourra faire son propre vin. Le moins marrant: Roman qui retrouve un ancien SDF forcé de se faire tatouer «KLR» sur le front, nous rappelant la cruauté insoutenable dont la série est parfois capable.

33. Le Bal des hypocrites / Sad Sack Wasp Trap (S1E4)

Cet épisode est l'occasion de découvrir tout le potentiel comique de Connor, chargé d'organiser un banquet en l'honneur de Logan: «La pièce est asymétrique!» Mais il déclenche surtout une intrigue cruciale pour la suite de la série: en étant promu, Tom hérite de l'affaire des croisières, la plus grosse patate chaude de Waystar Royco.

32. L'Union fait la force / Mass in Time of War (S3E2)

Dans une série habituée aux démarrages un peu lents, la première moitié de la saison 3 est sans doute la partie la moins rythmée. Les saillies abondent («c'est bien de savoir qu'on n'a pas un portfolio amoureux déséquilibré») mais rien n'avance dans ce deuxième épisode, où toute la fratrie se retrouve dans l'appartement de Rava pour un ultime conciliabule, avant de se désunir pour le reste de la saison.

31. Sécession / Secession (S3E1)

Un autre volet plutôt faible, malgré son lot de répliques cultes: après sa conférence de presse assassine à la fin de la saison 2, Kendall est complètement maniaque, prêt à «glisser un thermomètre sociopolitique dans le cul de la nation», et Greg affirme que comme «internet c'est très grand», il n'a pas pu «tout lire». Roman négocie pour que Gerri devienne PDG par intérim, Tom en fait de même pour Shiv... Seul problème: quand on a déjà vu toute la série, le suspense très répétitif concernant la nomination du prochain boss de Waystar perd de sa saveur.

succession clip kendall roy “the headline needs to be "fuck the weather, we're changing the cultural climate."” pic.twitter.com/LiUaNvqmTI — succession clips and reaction videos (@successionreact) July 30, 2022

Ces épisodes sont imparfaits, mais contiennent de grands moments

30. La Chasse / Hunting (S2E3)

On s'en souviendra surtout pour sa séquence «boar on the floor»: le jeu cruel de Logan révèle un peu plus l'ampleur de son sadisme, mais aussi la servilité pathétique de ses employés. Le reste de l'épisode, où l'on suit notamment l'adultère de Shiv avec un acteur de la troupe de Willa, est franchement ennuyeux.

29. La Fête / Celebration (S1E1)

Le pilote de Succession n'a pas bonne réputation: la scène où Roman déchire un chèque devant un enfant après lui avoir promis est tellement cruelle qu'elle a rebuté certains téléspectateurs à continuer la série. L'épisode est aussi plombé par des problèmes de continuité –Roman a une partenaire et une enfant qui ne réapparaîtront plus jamais, Shiv est affublée d'un look poncho-cheveux filasses aux antipodes de celle que l'on connaît désormais…

Mais on y trouve quelques moments savoureux, comme Kendall qui hurle dans un peignoir après avoir appris qu'il ne succéderait pas à son père, ou Logan qui remercie Connor de lui avoir offert du «vieux pain». Les ingrédients d'une grande série sont déjà là, et les performances de Matthew Macfadyen, Jeremy Strong, Nicholas Braun ou Brian Cox, déjà parfaitement calibrées.

28. Dundee / Dundee (S2E8)

Cet épisode inégal nous emmène en Écosse, lors de l'inauguration d'une école de journalisme parrainée par Logan («et puis quoi encore, la clinique pour femmes de Jack l'Éventreur?»). Ce volet qui revient sur les origines du patriarche a cependant deux qualités rédemptrices: il nous offre non pas une mais DEUX robes dos nu-col roulé portées par Shiv… et restera surtout dans les annales pour «L to the OG», peut-être le moment le plus culte de toute la série. Deux minutes de génie perdues dans un épisode un peu mou.

27. La Répétition / Rehearsal (S4E2)

Un volet nettement moins propulsif que le reste de la saison, focalisé sur la cassette d'audition de Kerry et la disparition de Willa avant son mariage avec Connor. Mais la scène de karaoké, ultime confrontation entre la fratrie Roy et leur père, restera gravée dans nos mémoires, tout comme l'instantanément culte «I love you, but you are not serious people».

26. Veille d'élections / Tailgate Party (S4E7)

Dans une saison 4 remarquablement énergique, l'épisode pré-élection présidentielle est peut-être le plus calme… Si ce n'est pour la scène de dispute explosive et cathartique entre Shiv et Tom, qui crèvent enfin l'abcès après quatre saisons de ressentiment mutuel. L'occasion de savourer une fois de plus tout le talent de Sarah Snook et Matthew Macfadyen.

25. Vaulter / Vaulter (S2E2)

Ce volet, qui a certainement traumatisé tous les journalistes fans de Succession, dresse un constat accablant sur le monde des médias américains. D'un côté, il y a ATN, la chaîne du câble conservatrice type Fox News, et de l'autre Vaulter, sorte de média web à la BuzzFeed que Ken rachète puis détruit à la fin de l'épisode, parce que «mon père m'a dit de le faire». Le portrait de ce jeune média entièrement dépendant du bon vouloir de quelques milliardaires puérils est glaçant d'exactitude.

Ces épisodes sont vraiment bien, et pourtant on n'en est même pas à la moitié du classement

24. Prague / Prague (S1E8)

L'enterrement de vie de garçon de Tom est un des volets les plus amusants de la série, et dessine aussi en filigrane la rivalité entre Ken et Roman (dont on apprend que ses frères l'enfermaient dans une cage et le forçaient à manger de la pâtée pour chiens quand il était jeune). Son seul défaut: l'écriture de certains personnages, notamment les bouffons en chef Tom et Roman, encore très caricaturale quand on sait toutes les nuances que la série leur accordera par la suite.

23. Austerlitz / Austerlitz (S1E7)

Après le (premier) coup d'État raté de Kendall, les Roy se réunissent dans le ranch de Connor pour une session avortée de thérapie de groupe. Shiv préfère régler ses daddy issues en acceptant de travailler pour le sénateur Gil Eavis, qui lui promet de s'en prendre à Logan. Ken replonge la tête la première dans ses problèmes d'addiction, le psy plonge la tête la première dans la piscine du ranch et se casse les dents. Bref, la famille n'est pas près de résoudre ses problèmes. À la fin, on découvre les nombreuses cicatrices sur le dos de Logan, battu par son oncle dans son enfance: le discours de la série sur la reproduction du cycle de violence commence à prendre forme.

22. Quoi qu'il en coûte / What it Takes (S3E6)

Cet épisode, où les Roy doivent officieusement adouber un candidat à la présidentielle, aura une influence cruciale sur l'univers de Succession, en portant le néonazi Jeryd Mencken jusqu'à la présidence (contestée) des États-Unis.

On y trouve aussi certaines excellentes répliques qui soulignent tout le cynisme politique des 1%: Tom qualifie le rassemblement de «safe space sympa où tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir aimé Hamilton», tandis que Kendall estime qu'ils «brûlent des livres et mesurent des crânes à Nuremberg, Virginia».

21. Un Anniversaire retentissant / The Munsters (S4E1)

Contrairement aux autres, la saison 4 attaque très très fort –et ne relâchera pas le rythme jusqu'à son finale– avec cette entrée en matière blindée de répliques mordantes. Mention spéciale à «Bridget Random Fuck», la nouvelle petite amie de Greg, et à son sac à main gargantuesque.

20. Le Couronnement / With Open Eyes (S4E10)

Le temps nous rendra peut-être plus cléments, mais il faut bien l'admettre: si le long finale de Succession résout l'intrigue de manière satisfaisante, il le fait sans grand éclat… Jusqu'à ses quinze dernières minutes, d'une puissance indéniable.

Après une multitude de revirements et d'alliances, on reste bouche bée devant la violence de l'ultime déchirement entre Shiv, Roman et Kendall. De cet épisode, on retiendra surtout la fin tragique et profondément solitaire de la fratrie: Roman face à son martini (la boisson préférée de Gerri), Shiv isolée même aux côtés de son mari, et Kendall seul face à l'océan, plus abattu que jamais. Mais de tous les épisodes de Succession centrés autour d'une réunion du conseil d'administration, celui-ci est loin d'être le meilleur…

Ces épisodes sont aussi excellents qu'angoissants

19. Retour de bâton / The Disruption (S3E3)

La guerre haineuse entre les Roys atteint son apogée dans cet épisode brutal. En pleine spirale masochiste («good tweet, bad tweet»), Kendall gâche la réunion d'employés animée par Shiv, en diffusant «Rape Me» de Nirvana dans tout l'immeuble –cette dernière réplique ensuite en crachant dans l'agenda de son frère.

Mais le coup de grâce arrive lorsque Shiv publie une lettre ouverte d'une cruauté sans précédent envers Ken. L'épisode se conclut sur l'image dévastatrice du grand frère sous le choc, seul et recroquevillé dans les coulisses d'une émission de télé satirique qui prend plaisir à l'humilier.

18. Le Choix de l'Amérique / America Decides (S4E8)

Au fil des saisons, les scénaristes de Succession ont réussi un sacré tour de magie: nous rendre attachants des personnages d'ultra-riches pourtant odieux. Mais de temps en temps, la série prend un malin plaisir à nous rappeler toute la laideur de ces derniers. Et elle ne l'a jamais fait avec autant de violence que dans cet épisode inspiré par l'élection de Trump en 2016, où la querelle familiale fait écho aux divisions nationales.

17. Mariage toscan / Chiantishire (S3E8)

L'avant-dernier épisode de la saison 3 nous emmène en Toscane, où les tensions familiales sont plus vives que jamais, Kendall une fois de plus ostracisé et amoindri par la violence psychologique de son père.

Dans cet opus somme toute très divertissant, Greg tente de draguer une princesse, Logan envisage de faire un deal avec GoJo… Mais surtout, Roman envoie une dick pic au mauvais destinataire, nous offrant une des séquences les plus délicieusement irrespirables de la série.

16. Vivre+ / Living+ (S4E6)

Succession fait escale en Californie, et les frères Roy, qui ont décidé de faire échouer le rachat de GoJo, sont en roue libre. Dans l'ahurissante séquence finale, Ken manipule des images de son père défunt pour convaincre des investisseurs, et abîme un peu plus ce qu'il lui reste de morale. Sa conférence sinistre satirise à merveille les travers du monde de la tech: cynisme débridé, rebranding bidon, chiffres opaques et fausses solutions miracles. Et le pire, c'est que ça marche.

À partir d'ici, c'est du caviar

15. Les Concierges à la retraite de l'Idaho / Retired Janitors of Idaho (S3E5)

C'est l'épisode où Logan, atteint d'une infection urinaire qui lui fait perdre la raison, est «fou de pisse». Après un démarrage en douceur, l'épisode se transforme en monument de comédie cringe. Pendant que Roman bafouille au téléphone avec le président, Frank, Carl et Gerri se succèdent au podium pour meubler, tandis qu'en coulisses, le reste du groupe tente de se débarrasser d'un chat imaginaire qui effraie Logan. Du caviar, on vous a dit.

14. DC / DC (S2E9)

Cet épisode livre certaines des scènes les plus drôles de toute la série, grâce à la performance désastreuse de Tom et Greg face au Congrès américain. C'est aussi dans celui-ci que Roman et Carl sont pris en otage en Turquie, ou encore que Shiv dissuade une victime d'agressions sexuelles de témoigner contre l'entreprise. Bref, du très lourd.

13. Le Mariage de Connor / Connor's Wedding (S4E3)

L'épisode de la mort de Logan restera un moment à part dans la série, un changement de paradigme qui brise enfin la formule répétitive de Succession et propulse la fin de la série dans une direction inattendue. Alors que le patriarche est «très mal en point», la famille de milliardaires est complètement démunie. Le jet privé, comme le bateau du mariage de Connor, se transforment en prisons dorées qui isolent un peu plus nos personnages, déjà atteints d'une incapacité chronique à communiquer.

L'épisode brise les conventions de la télé en refusant de montrer le cadavre de Logan, et joue sur l'incertitude insoutenable des enfants, qui refusent d'intégrer le choc de ce décès soudain et lointain. Ce numéro d'équilibriste, aussi bien dans la réalisation que dans les performances, menace parfois de basculer entièrement du côté du mélodrame, mais reste une énorme prise de risque (payante, qui plus est) pour un début de saison.

12. Le Séminaire Argestes / Argestes (S2E6)

La saison 2, c'est la montée en puissance de Succession, et le raffinement de sa formule à base d'épisodes «destination», avec une unité de lieu et de temps stricte. Argestes, avec ses mille et une doudounes sans manches, est un des meilleurs du lot –en témoignent le nombre de GIFs et de mèmes qu'il a générés.

Parmi nos moments préférés: Greg qui dit à un potentiel investisseur qu'il est un «grand fan de tout son argent», ou Tom qui argue que la syphilis est «le Myspace des MST». Sans oublier le légendaire brainstorm autour du nouveau slogan d'ATN: «We Here For You». Mais c'est aussi un des volets les plus haletants de la série: alors que Logan tente de négocier le rachat de Pierce avec Nancy et Rhea, l'enquête sur les croisières est publiée dans le New York Magazine, et fait tout capoter à la dernière minute.

11. La Liste noire / Kill List (S4E5)

Dans ce volet magistral centré sur le potentiel rachat de GoJo, la série transforme un resort norvégien en décor théâtral. D'une salle de conférence aseptisée au sommet d'une montagne, l'affrontement entre les Roy et le suédois Matsson adopte des proportions de plus en plus épiques et primitives.

Parfaitement rythmé, l'épisode pousse à leur paroxysme les confrontations entre des personnages plutôt habitués aux rapports passifs-agressifs (notamment Tom et Shiv). On y trouve aussi certaines des plus belles performances du casting, pourtant toujours excellent: entre Alexander Skarsgård et Kieran Culkin, difficile de dire lequel est le plus impressionnant.

On y arrive: la crème de la crème

10. Voyage de noces / Honeymoon States (S4E4)

Dès la saison 1, les scénaristes de Succession ont prouvé tout leur talent pour puiser le maximum de tension narrative dans un décor restreint, comme un simple appartement. Plus discret que l'épisode qui le précède, consacré à la mort de Logan, celui-ci fait pourtant preuve d'une écriture et de performances virtuoses.

Dans l'appartement cossu de Logan, lors d'une veillée funéraire parasitée par la course à la succession, la famille découvre le fameux testament où le nom de Kendall a été… soit barré, soit souligné. On découvre que Shiv est enceinte, et on voit la fratrie forger une alliance inédite, qui sera bousculée pendant tout le reste de la saison. Ce volet, très drôle, prouve aussi que même dans les circonstances les plus sombres, Succession manie toujours aussi bien l'équilibre entre drame et comédie.

9. Je suis allé au marché / I Went to Market (S1E5)

On a tendance à oublier que la première saison de Succession, moins maîtrisée que les suivantes, contient certains des meilleurs volets de la série. À commencer par ce remarquable épisode, qui expose jusque dans son titre l'implacable logique mercantile de la famille Roy.

En dehors de la mission «broyage de documents compromettants» de Greg (qui en profite pour faire des copies et assurer ses arrières), presque toute l'action se déroule dans l'appartement de Logan et Marcia, lors d'une journée de Thanksgiving particulièrement tendue. Un huis clos au cours duquel les frictions familiales et les futurs coups bas se cristallisent. Alors que la discorde s'installe au sein de chaque couple, le traditionnel tour de table, où les invités doivent dire pourquoi ils sont reconnaissants, se transforme en règlement de comptes. Lorsque Logan frappe le fils de Kendall, la nature profondément violente et abusive du patriarche est exposée au grand jour pour la première fois de la série.

8. L'Église et l'État / Church and State (S4E9)

L'écriture, les performances et la mise en scène sont d'une impeccable justesse dans ce pénultième épisode de Succession, consacré à l'enterrement tant attendu de Logan. L'événement permet de rassembler tous les acteurs une dernière fois, et les divers éloges funèbres d'Ewan, Ken et Shiv offrent l'occasion d'une série de monologues ciselés devant lesquels on retient notre souffle.

D'une durée hors norme qui passe pourtant à toute vitesse, l'épisode regorge de moments doucement dévastateurs, comme la solidarité entre les multiples femmes et maîtresses de Logan, ou l'effondrement de Roman, qui laisse éclater toutes ses vulnérabilités pour la première fois de la série.

7. Prénuptial + Personne ne disparaît / Pre-Nuptial + Nobody Is Ever Missing (S1E9 + S1E10)

On s'autorise une petite tricherie en réunissant les deux derniers épisodes de la saison 1 –parce qu'il est difficile de les distinguer, et impossible de ne pas les regarder d'une traite. Lors du week-end de mariage de Shiv en Angleterre, Kendall prépare une OPA hostile à l'entreprise avec Stewie, s'apprêtant ainsi à trahir toute sa famille. Pendant ce temps-là, l'union entre Shiv et Tom semble vouée à l'échec avant même d'avoir été officialisée. Les excellentes répliques se succèdent (Logan décrit l'Angleterre comme un «pays qui ne sert qu'à blanchir le mal pour en faire de l'argent»), et Lady Caroline, l'ex-femme de Logan jouée par Harriet Walter, fait son entrée jubilatoire dans la série.

La saison 1 du futur phénomène HBO (eh oui, il fut un temps où Succession n'était pas sur tous les radars) se conclut de manière magistrale. Alors qu'il avait enfin l'ascendant sur Logan, Kendall est rattrapé par son addiction et se retrouve dans un accident de voiture auquel il survit de justesse. Après avoir appris que le jeune serveur qui l'accompagnait n'a pas eu la même chance, le fils s'effondre dans les bras de son père, et n'a pas d'autre choix que de s'avouer vaincu. Avec cette fin exceptionnelle inspirée de l'accident de Chappaquiddick, servie par la performance ahurissante de Jeremy Strong, Succession signale qu'elle n'est pas juste une satire, mais aussi une tragédie shakespearienne capable de nous terrasser.

6. Pièce sécurisée / Safe Room (S2E4)

Comme les meilleurs épisodes de Succession, celui-ci passe habilement de l'humour à la tragédie, du cringe à l'émotion sincère. Lorsqu'un coup de feu retentit dans les bureaux de Waystar, les hiérarchies au sein du groupe sont inévitablement mises en relief. Tom réalise, atterré, qu'il est dans «la mauvaise panic room», tandis que Shiv, Gerri et Logan sont au bon endroit. Entre la crise de Tom, digne d'un épisode de The Office, l'enterrement de «Mo» Lester, et le premier coup de fil salace entre Roman et Gerri, cet épisode est un des plus savoureux de la série.

En parallèle de ces sommets comiques, se joue la déchéance psychologique de Kendall, si palpable qu'elle inquiète même Shiv lors d'un câlin bouleversant. Hanté par la mort du jeune serveur et l'humiliation que lui fait subir son père, le fils cadet passe presque tout l'épisode à se balancer au-dessus du vide sur le toit de l'immeuble, première évocation des idéations suicidaires du personnage. À la fin, Kendall se retrouve nez à nez avec les barrières de verre qui viennent d'être érigées: le voilà à la fois protégé et prisonnier.

5. Le KenFest / Too Much Birthday (S3E7)

On ne compte plus les innombrables effondrements psychologiques auxquels Succession nous a soumis, mais peu sont aussi douloureux que celui de Kendall lors de son anniversaire, le fameux «KenFest». L'épisode est une accumulation de moments cultes et absurdes: l'utérus géant! Le mini Wu-Tang! La cabane géante! La danse de Shiv! C'est aussi dans ce volet que Mattson, un personnage crucial pour la suite, fait sa première apparition –et quelle entrée en matière d'Alexander Skarsgård, prédateur discret et légèrement désaxé, dont on sent immédiatement qu'il faudra se méfier.

Mais si l'épisode démarre dans le registre de la farce, il se conclut de manière tragique. En pleine spirale maniaque, Kendall s'effondre au milieu d'une montagne de cadeaux, incapable de trouver celui que lui ont fait ses enfants. Rejeté par toute sa famille (Connor, Roman et Shiv sont principalement venus le voir pour des raisons professionnelles), entouré de sbires qui le méprisent vaguement, Kendall touche le fond et nous brise le cœur.

4. Jusqu'à ce que la mort nous sépare / All the Bells Say (S3E9)

La saison 3 avait pris ton temps, mais lâche les chevaux dans ce finale stupéfiant situé en Italie. On assiste à la rencontre entre Logan et Mattson, deux requins qui parlent la même langue. Willa accepte d'épouser Connor, et surtout, Kendall se libère un peu de l'anxiété qui le ronge depuis plusieurs saisons, en avouant à Shiv et Roman qu'il a «tué un gamin». Jeremy Strong est encore une fois digne de tous les superlatifs dans cette scène où les enfants Roy, après avoir été ligués les uns contre les autres pendant plusieurs saisons, décident enfin de s'unir –sauf qu'il est déjà trop tard.

Dans une ultime confrontation à couper le souffle, Shiv, Ken et Roman découvrent que Logan les a déjà devancés, avec l'aide de Caroline, et surtout de Tom, qui trahit sa femme et dévoile par la même occasion son ambition sans limite. Succession prouve une nouvelle fois qu'elle maîtrise à la perfection l'art du season finale, même s'il ne s'agit pas du meilleur…

3. Passé le temps des larmes / This Is Not for Tears (S2E10)

Un nouveau huis clos, à bord d'un yacht cette fois-ci, auquel on doit la scène légendaire où Tom mange le poulet de Logan –mais pas que.

Parmi les excellents finales de Succession, aucun n'a provoqué plus de retentissement que le second, qui s'achève sur la sublime trahison de Kendall envers son père. Le fils, qui a passé la saison à jouer le rôle d'un chien battu, ou comme le dirait Roman, d'un «robot cassé», est sur le point d'être à nouveau sacrifié pour éponger le scandale des croisières. Mais à la dernière minute, Kendall prouve qu'il est bel et bien le «tueur» que Logan lui conseillait d'être, lors d'une conférence de presse d'anthologie où il traite son père de «force malveillante». Avec cette inversion parfaite de la fin de la saison 1, le fils maudit se voit offrir un rare moment de gloire.

2. Faut choisir son camp / Which Side Are You On? (S1E6)

C'est avec ce volet magistral de la saison 1 que les premiers signes d'une immense série apparaissent. Après avoir rallié Roman, Frank et Gerri à sa cause, Kendall décide de trahir son père en tentant de s'emparer du pouvoir lors d'une réunion du CA. Mais tout, absolument tout se passe mal dans cet épisode aux allures de chute au ralenti.

Alors que tous les indicateurs sont au rouge, l'équipe de rebelles décide quand même de se lancer dans un vote de censure. Logan refuse de quitter la pièce. Coincé dans les bouchons, Ken rate la réunion la plus importante de sa vie et improvise un discours par téléphone. Roman et Gerri retournent leur veste. D'un suspense insoutenable, superbement écrit, réalisé et interprété, Which Side Are You On? marque le premier acte de guerre entre Kendall et son père, et reste à ce jour un des moments les plus douloureux de la série. Le souvenir de ce tournant décisif sera d'ailleurs invoqué dans l'ultime volet, avec une autre réunion du CA désastreuse qui verra Ken échouer à nouveau.

1. Tern Haven / Tern Haven (S2E5)

Il s'agit peut-être du seul épisode où tous les Roy partagent le même objectif (même si chacun a, comme toujours, son propre agenda): convaincre les Pierce de leur «valeur morale» en tant que famille –la série opérant ainsi un commentaire méta sur elle-même et ses personnages détestables.

La scène de dîner, où les caméras se rapprochent progressivement des acteurs jusqu'à créer une sensation d'étouffement, marque le sommet formel de Succession. Un monument de gêne («le roi des feuilles comestibles, sa majesté l'épinard!») et de tension, où chaque interaction semble un peu plus catastrophique que la précédente. Tous les personnages sont sous pression: Tom joue malgré lui le rôle de souffle-douleur, Ken lutte avec son addiction, Roman est mis en cause sur sa vie sexuelle et Connor sur ses opinions politiques, Shiv sent son père de plus en plus fuyant concernant la succession qu'il lui a promise, et même Logan est amoindri par les frictions avec Marcia.

Le plus grand coup de maître de l'épisode, c'est de ne prendre le parti d'aucune famille, les Pierce étant tout aussi atroces que les Roy. Nan, incarnée par Cherry Jones, prétend avoir tout cuisiné elle-même, fait grand cas d'inviter la serveuse à boire avec eux, et déclare même que l'argent est «une construction sociale». Plus acerbe que jamais, la série prouve ainsi qu'elle peut satiriser avec le même talent les bourgeois de gauche que ceux de droite.