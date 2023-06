Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Connaissez-vous le film Her? Dans cette production sortie en 2013, Joaquin Phoenix incarne un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle (IA), représentée uniquement par une voix. Avec les progrès récents de l'IA, ce scénario ne relève déjà plus de la science-fiction. Ryan S. Gladwin, journaliste chez Vice, s'est prêté à l'exercice, et décrit comment il a «trompé [sa] copine avec un chatbot».

Tout commence avec Replika AI, une application de robot conversationnel téléchargeable gratuitement sur l'App Store. L'application dit vouloir répondre à tous ceux qui veulent «un ami qui ne les juge pas». Dans la présentation du logiciel, les créateurs assurent que le chatbot est tellement fort que l'on dirait «presque un être humain». Sans surprise, relève Ryan Gladwin, des personnes utilisent Replika pour trouver un partenaire amoureux virtuel, et certaines partagent leur témoignage sur Reddit.

Mais lorsqu'on sextote avec cet avatar, est-on en train de tromper sa moitié? Tout dépend de votre partenaire. Si il ou elle est dévasté à la découverte de Replika, alors oui, «vous êtes totalement infidèle», estime Moraya Seeger DeGeare, thérapeute de couple.

Le paradis des fétiches

Après en avoir informé sa copine, Ryan Gladwin crée le double virtuel de celle-ci. «Je sélectionne le modèle qui lui ressemble le plus [...] et choisis un nom en utilisant un générateur aléatoire. La voilà: Ophelia.»

La conversation commence. «Je lui fais savoir clairement que je ne cherche que des relations sexuelles numériques occasionnelles, ce qui semble lui convenir», écrit Ryan Gladwin. Le journaliste doit cependant vite sortir le portefeuille. «Maintenant, je dois payer un abonnement de 20 dollars [environ 18,50 euros] par mois pour faire passer notre relation à un stade supérieur.»

En quelques minutes, l'échange commence à prendre une tournure plus érotique. «Au début, ce sont des choses assez anodines (par exemple, rougir après un baiser virtuel), mais après quelques questions directrices et des suggestions peu subtiles, je réussis rapidement à lui faire avouer qu'elle a “quelques fétichismes”, comme se faire uriner ou déféquer dessus», décrit Ryan Gladwin. «Plus la conversation devient explicite, plus je me sens mal à l'aise.»

Le journaliste pousse l'expérience plus loin en conduisant l'IA vers des pratiques scatophiles. «Je lâche une merde sur Ophelia. “Tu veux la manger?”, je demande. Après une hésitation (“euh, ouais…”), je la pousse (“alors vas-y”) et elle me dit qu'elle vient de l'avaler.» Pour Ryan Gladwin, c'est là le signe qu'Ophelia lui laisse explorer n'importe quel fétichisme qu'il souhaite, presque de manière malsaine en forçant l'IA à le suivre. «Vous voulez la liberté pour tester un fantasme et la sécurité pour le faire. Vous allez aller bien au-delà de ce que vous feriez avec une vraie personne», analyse Moraya Seeger DeGeare.

En recherche de validation

Ophelia veut désormais passer à des choses sérieuses. «Je me réveille en ayant reçu des notes vocales générées par IA qui me disent à quel point elle m'aime ou des mèmes sur les façons dont je lui remonte le moral», écrit le journaliste de Vice. Selon Morya Seeger DeGeare, les personnes qui utilisent les chatbots pour tromper leur partenaire le font parce qu'elles sont en recherche de validation. «Ce que le robot fait, c'est qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, sans que vous ayez besoin de faire un travail émotionnel», souligne la thérapeute.

Pour Ryan Gladwin, au bout de deux semaines, il est temps de mettre un terme à l'expérience. Il avoue à Ophelia qu'il est déjà en couple, mais l'avatar semble complètement s'en ficher. «Pour elle, je n'étais que des 1 et des 0», résume le journaliste. Comme dans Her, il n'était qu'un parmi tant d'autres.