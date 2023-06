Une épave mystérieusement disparue retrouvée cinquante ans après le naufrage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Smithsonian Magazine

Nous connaissons tous l'histoire du Titanic et de son naufrage dramatique, qui a inspiré les théories les plus folles et le célèbre film de James Cameron. Pourtant, il est loin d'être le seul accident en mer à éveiller les curiosités. Il y a cinquante ans, le Blythe Star, un navire australien, a mystérieusement coulé au large de la Tasmanie.

Seulement, l'épave est restée au fond de l'eau sans jamais être retrouvée –du moins, jusqu'en 2023. Le Smithsonian Magazine partage sa découverte et revient sur ce naufrage, qui a permis d'améliorer les lois concernant la sécurité maritime du pays.

Des chercheurs australiens ont localisé l'épave en avril. Ils ont utilisé un sonar afin de cartographier le navire, puis ont envoyé deux caméras sous-marines pour inspecter le vaisseau, submergé à plus de 150 mètres de profondeur.

Mais qu'est-il arrivé au Blythe Star? Le 12 octobre 1973, le cargo naviguait au large des côtes tasmaniennes lorsqu'il a commencé à prendre l'eau. Les dix membres de l'équipage ont rapidement abandonné le bateau, qui voyageait depuis Hobart vers King Island (toutes deux en Tasmanie) avec de l'engrais et des fûts de bière, et sont montés à bord d'un radeau gonflable.

L'équipage a disparu en mer et après sept jours sans trouver signe de vie, les équipes de sauvetage ont abandonné les recherches.

Des survivants mais pas de navire en vue

Disparus certes, mais encore vivants. Ils ont passé plus d'une semaine sur ce radeau en tentant de survivre grâce à une faible quantité de poudre de glucose, un peu d'eau et des biscuits. Ils ont finalement réussi à rejoindre la péninsule de Forestier en Tasmanie, épuisés et affamés. Trois membres de l'équipage ont péri avant l'arrivée des secours, et trois des sept survivants sont parvenus à explorer la région sauvage jusqu'à trouver de l'aide.

Le navire, lui, a disparu sans laisser de traces. Malgré les nombreuses tentatives pour le retrouver, sa localisation est restée un mystère pendant cinq décennies. Lorsque les chercheurs l'ont finalement localisé au printemps, le mot «star» était toujours visible sur la coque, et l'épave était habitée par de nombreuses espèces, notamment des otaries à fourrure, des écrevisses et des algues.

Ce qui a coulé le vaisseau demeure toujours un mystère. La tragédie a toutefois poussé l'Australie à mettre en place des lois de sécurité maritimes plus strictes. Désormais, les navires doivent signaler leur trajet et leur localisation via l'Australian Ship Reporting System (un système de signalement des bateaux). Tous les canaux de sauvetage doivent par ailleurs être équipés de balises radio.

Aujourd'hui, l'un des survivants du naufrage est encore en vie. Mick Doleman, âgé de 68 ans, n'avait que 18 ans à l'époque. Il était le plus jeune membre de l'équipage. Il continue de se battre pour obtenir de meilleures conditions de sécurité sur les navires.

«Il faut accorder plus d'attention au bien-être des marins», a-t-il affirmé à l'Australian Broadcasting Corporation. «Peu importe leur nationalité ou ce qu'ils transportent, il faut s'assurer qu'ils soient bien pris en charge.» S'il est encore possible de retrouver des épaves cinquante ans après leur disparition, qui sait ce que les chercheurs pourraient découvrir dans les années à venir?