Covid long: la recherche avance, le «tout psychosomatique» recule

Temps de lecture: 6 min

C'était il y a un peu plus de trois ans. En avril-mai 2020, des utilisateurs francophones de Twitter, s'étonnant de constater que les symptômes de leur affection au Covid-19 persistaient plus de trois semaines après leur apparition, se sont mis à utiliser le hashtag #aprèsJ20. À travers le monde, de nombreuses personnes ont également partagé leur expérience d'une persistance des symptômes. C'est Elisa Perego, chercheuse et patiente italienne, qui utilise le terme «Covid long» pour la première fois en mai 2020.

Three years ago today the term #LongCovid was first used as a Twitter hashtag. A single tweet by a patient linked together a growing grassroots movement of people, who weren't recovering from covid. Across the world, we're still fighting for research and treatment of our disease pic.twitter.com/GkwU6FVjVS — Dr Elisa Perego (@elisaperego78) May 20, 2023

La mobilisation virtuelle est telle que des journalistes et des médecins, prenant au sérieux la souffrance de ces personnes, commencent à s'intéresser au sujet, alors que d'autres la balayent trop rapidement d'un revers de la main. En cette période sans vaccins et où les masques manquent, l'idée qu'une affection bénigne à modérée puisse devenir une maladie quasi chronique et franchement handicapante dérange –autant mettre la poussière sous le tapis.

Un mal reconnu mais pas de symptômes spécifiques

Trois ans ont donc passé. Le Covid long (ou affection post-Covid) affecterait entre 5 et 30% des personnes contaminées par le SARS-CoV-2 (10% selon l'OMS). Il est désormais une entité reconnue par les instances sanitaires à travers le monde, sans pour autant qu'il n'y ait de définition unifiée –plutôt des caractérisations complémentaires selon les instances et les pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l'affection post-Covid-19 comme «des symptômes prolongés observés chez certaines personnes après avoir contracté le Covid-19. [...] Ces symptômes peuvent persister depuis l'apparition de la maladie ou se manifester après le rétablissement initial. Ils peuvent être intermittents ou réapparaître au bout d'un certain temps.»

Du côté britannique, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) évoque des «signes et symptômes qui se développent pendant ou après une infection compatible avec le Covid-19, qui persistent pendant plus de douze semaines et qui ne sont pas expliqués par un diagnostic alternatif».

Outre-Atlantique, le terme de «post-acute sequalae of SARS-CoV-2 infection» (PASC, «séquelles post-aiguës de l'infection par le Covid-19») est utilisé par le National Institutes of Health (NIH) et le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour définir la condition de «certains patients qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 et qui présentent des signes et symptômes, pouvant impliquer différents organes et systèmes, qui apparaissent, sont récurrents ou persistants quatre semaines ou plus après l'infection, parfois après la récupération initiale des symptômes».

Des symptômes, parlons-en, car même si le Covid long est protéiforme et que la liste de plaintes des patients est longue et variée, certains prédominent et ont ceci de particuliers qu'ils ne sont, pour la grande majorité, pas spécifiques:

Fatigue;

«Brouillard mental»: troubles de la concentration, de la mémorisation, etc.;

Dyspnée (difficulté respiratoire);

Troubles du sommeil;

Maux de tête, migraine, vertiges;

Douleurs thoraciques;

Palpitations;

Douleurs musculaires;

Troubles gastro-intestinaux.

En outre, des symptômes psychiques ou émotionnels, dont l'origine primitive ou réactionnelle n'est pas établie, sont rapportés: notamment l'anxiété et la dépression. Les maladies psychiatriques préexistantes peuvent aussi être aggravées après avoir contracté le Covid-19.

Des pistes explorées pour expliquer les causes

La non-spécificité des symptômes ainsi que les dimensions psychiques et cognitives du Covid long conduisent, aujourd'hui encore, certains médecins à faire preuve d'un manque d'humilité en se bornant à croire, face à leur ignorance, qu'il s'agit d'un trouble psychosomatique ou fonctionnel. Rappelons-nous que, jusqu'à une époque pas si lointaine, l'ulcère gastro-duodénal était appréhendé comme une affection des gens anxieux et que la maladie de Parkinson était assimilée à une maladie mentale.

C'est d'autant plus vrai que, dès lors que la prévalence du Covid long est un peu plus importante chez les femmes, les biais sexistes et paternalistes s'activent volontiers pour en faire une maladie de «bonne femme qui s'écoute trop». Pour nous, cette posture qui consiste à dire «c'est dans la tête» pour disqualifier la plainte des patients est l'écueil de ceux qui bottent en touche, ne supportant pas de ne pas savoir ni comprendre.

En plus de la négation des problèmes de santé mentale, qui méritent autant que les autres notre empathie et notre recherche de solution, elle constitue une impasse qui n'apporte rien de constructif, ni aux personnes en souffrance ni en matière de santé publique, dans le but de mettre en œuvre des protocoles de prise en charge pertinents.

En outre, les discours tenus dans l'espace public et allant dans ce sens auront tendance à mettre la personne malade en situation de rejet non seulement médical mais aussi social et familial –alors même que la maladie elle-même isole déjà, tant elle peut être handicapante. In fine, la personne s'isolera encore davantage et risque d'être plus vulnérable face à des discours de charlatans et autres guérisseurs qui feront la promesse d'une solution rapide à leurs maux grâce à des méthodes souvent inutiles ou pire dangereuses. Elle peut aussi être vulnérable face à des associations et autres collectifs qui entretiennent la défiance envers l'ensemble des professionnels de santé et participent à la désinformation.

Aujourd'hui, cette posture est d'autant plus intenable que s'il n'existe pas de certitudes concernant les causes et les mécanismes biologiques du Covid long, il n'en demeure pas moins que la recherche avance et que de nombreuses pistes explorent de solides hypothèses concernant des substrats organiques de la maladie. Parmi ces hypothèses, on pourra citer celles postulant:

Des espoirs de traitements

Si chacune de ces hypothèses n'exclut pas les autres, elles offrent ensemble des perspectives thérapeutiques prometteuses. En effet, selon celles qui s'avèrent exactes et selon les cas, il sera peut-être possible de prescrire tantôt des antiviraux, tantôt des anti-inflammatoires, des anticorps monoclonaux, une biothérapie, des immunosuppresseurs, des anticoagulants, etc.

Un des aspects que l'on ignore aussi est le rôle des traitements précoces du Covid, par antiviraux, dans la prévention du Covid long. On sait que les vaccins réduisent le risque de Covid long sans l'empêcher, mais il reste des inconnues sur les options de prévention de ces formes longues post-infectieuses. Sinon, la meilleure façon de s'en prémunir reste de ne pas se faire infecter ou réinfecter par le SARS-CoV-2.

S'il n'y a pas aujourd'hui de traitements médicamenteux pour le Covid long, il existe néanmoins des protocoles de prise en charge spécifiques et des essais cliniques pour tenter d'y voir plus clair avec une approche scientifique. La prise en charge des patients est interdisciplinaire et fait notamment appel à des médecins, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes et des psychologues qui peuvent s'appuyer sur des groupes de parole.

La plateforme Rafael, développée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), rappelle que toute cette prise en charge doit respecter «les 4P: planifier, prendre son temps, prioriser, positionner. Un aménagement du quotidien est recommandé en privilégiant les activités de la vie quotidienne et en respectant la réserve d'énergie quotidienne. Si la physiothérapie est mise en place, il est nécessaire que les exercices et l'activité quotidienne respectent le niveau d'énergie pour éviter les malaises post-efforts ou malaises post-exertionnels, qui par la suite demanderaient un temps de récupération prolongé. Il s'agit donc d'un rythme adapté ou de reprise d'activité de manière mesurée, en équilibrant les périodes d'activité et de repos.»

Reste que pour une grande majorité de patients, les symptômes ont tendance à diminuer, sinon à disparaître au fil du temps, dans l'année qui suit le diagnostic –ce qui, sans nier le drame de mois passés en étant diminué et des conséquences physiques et psychologiques qui peuvent perdurer chez certains, invite à un peu d'optimisme. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille relâcher la pression concernant la recherche des causes, des mécanismes et des traitements.