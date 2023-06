Transfert de sans-abri avant les JO 2024: qu'en pensent les premiers concernés?

Temps de lecture: 6 min

Des voyageurs pressés frôlent des corps allongés devant la gare de l'Est, dans le Xe arrondissement de Paris. Il est 8h passées lorsque Christophe, 48 ans, obtient enfin une réponse du 115 au bout du fil. La nuit suivante, il pourra dormir en foyer, où une place s'est dégagée.

Depuis six mois, cet ancien Niçois est à la rue. Après des licenciements successifs et ne pouvant plus payer son loyer, il est aujourd'hui sans domicile fixe (SDF). «J'étais téléconseiller en informatique avant de me faire licencier. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai enchaîné les contrats d'intérim jusqu'au jour où il n'y a plus eu de travail», raconte-t-il en se brossant les dents à l'abri des regards.

Pour Christophe, son possible transfert hors de la capitale à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris en 2024 est une aberration. «Toute ma vie est à Paris. D'accord, je n'ai pas de toit, mais mon suivi social et mes demandes de logements sont ici. J'ai également un suivi médical pour traiter ma maladie. J'ai du psoriasis sur le corps à cause du stress. Je n'en avais pas avant, c'est arrivé à force de dormir dehors.» Comme d'autres sans-abri, Christophe est pour l'heure dans l'incertitude.

Christophe, 48 ans, est à la rue depuis six mois. Cet ancien Niçois craint de se faire déplacer en vue des Jeux olympiques et paralympiques 2024, notamment car tout son suivi social et médical est à Paris. | Paul Boyer

Le long des rives du canal de l'Ourcq, en dessous du périphérique parisien surchargé, des SDF dorment dans une trentaine de tentes de camping premier prix. Dans le nord du XIXe arrondissement, à la jonction des boulevards Macdonald et Sérurier, une trentaine d'hommes survivent comme ils peuvent depuis plusieurs semaines. Ils sont originaires pour la plupart d'Afrique de l'Est et d'Afghanistan. Certaines tentes ont été lacérées il y a une semaine (fin mai), rafistolées avec du scotch, des bouteilles de lait servant à obstruer les trous.

«Tout ça pour montrer que Paris est une ville sans pauvreté...»

Grâce au bouche-à-oreille, tous ont entendu parler de leur potentiel transfert de Paris (et globalement d'Île-de-France) vers différentes structures situées en région, notamment en vue des JOP de l'année prochaine. Officiellement, c'est l'afflux de clientèle en Île-de-France et la baisse du nombre de places dans les hôtels qui sont avancés. En effet, près de 5.000 places ont été perdues pour l'hébergement d'urgence, en raison de l'événement olympique, mais aussi de la très prochaine Coupe du monde de rugby à l'automne 2023.

Il est 7h du matin en cette fin de mois de mai quand Mokhlis, 31 ans, sort de sa tente et ingurgite un café serré. Les yeux bouffis, c'est avec la boule au ventre qu'il se réveille chaque jour, se demandant quand ils seront délogés. «Entre nous, je suis très choqué. Tout ça pour montrer aux touristes du monde entier que Paris est une ville sans pauvreté. C'est faux, il y a aussi des gens dans le besoin. Regarde, je dors dehors, je ne me suis pas lavé depuis six jours et j'ai toujours les mêmes habits», déplore le jeune homme originaire de Kunduz (nord de l'Afghanistan) et arrivé à Paris fin 2021, après avoir fui la terreur des talibans.

En attente d'un titre de séjour, Mokhlis ne peut pas travailler légalement. Pour s'en sortir, lui et quelques compagnons d'infortune se partagent un compte Uber Eats et livrent des repas à vélo pour quelques dizaines d'euros par jours. «Je dois filer, tiens voici mon voisin, il est très inquiet des Jeux olympiques», lance-t-il avant d'enfourcher son deux-roues.

«J'ai traversé plus de quinze pays pour fuir la misère. Et la France veut nous cacher à la campagne, tout ça pour que les gens ne nous voient pas?» Shaker, sans-abri de 22 ans, originaire d'Omdourman au Soudan

Un garçon sort à son tour de sa toile de fortune, la silhouette élancée et les yeux bleu azur. Jean troué, torse nu et sandales au pieds, Shaker, 22 ans, est l'un des premiers à avoir posé sa tente au début du mois de mai. Tous les matins, c'est le même rituel, il range soigneusement la couverture de survie qu'une association lui a donné et avale un comprimé de paracétamol pour «un mal de tête continu, ou peut-être la déprime», avoue-t-il en balbutiant.

Originaire de la ville d'Omdourman au Soudan, il fait partie de ceux qui redoutent Paris 2024. «J'espère encore que c'est une blague, sérieusement. J'ai traversé plus de quinze pays pour fuir la misère. Et la France veut nous cacher à la campagne, tout ça pour que les gens ne nous voient pas? Moi je resterai, même si les télévisions du monde entier sont là», insiste-t-il fermement, devant une assemblée qui acquiesce en cœur.

Des tentes de personnes sans domicile fixe sont installées depuis la première quinzaine du mois de mai sur les rives du canal de l'Ourcq, dans le XIXe arrondissement de Paris. | Paul Boyer

Quitter Paris, une destinée différemment accueillie

Sur la rive d'en face, un camion de police stationne depuis l'aube. À l'intérieur, trois agents passent le temps comme ils peuvent. Entre deux cigarettes, l'un d'entre eux indique être là «au cas où». Car «pour le moment on ne les déloge pas, on attend les ordres. Nous sommes aussi présents pour leur sécurité, des gens veulent profiter de leur malheur», explique le policier, sous couvert d'anonymat.

La vulnérabilité des personnes à la rue n'est plus à prouver. «Les policiers sont là, mais pour l'instant ils ne nous embêtent pas», confie Anwari, 36 ans, originaire d'Afghanistan et arrivé dans ce campement autour du 15 mai. Le jeune homme, qui contient toute sa vie dans un sac de quinze litres, déplore que certains des exilés présents tombent dans la drogue. «Ils se font piéger. Il y a deux jours, quelqu'un a déposé du crack devant nos tentes, des petites doses. Certains en ont pris car ils sont déprimés. Moi je ne suis pas naïf, leur but est de les rendre accrocs pour leur en revendre ensuite. Que je parte ailleurs en France pour les JO me ferait du bien. Paris, c'est l'enfer quand on est à la rue.»

Le lendemain, une centaine de sans-abri patientent calmement en file indienne pour avoir un repas gratuit. Il est 11h sous le métro aérien de la station Jaurès (XIXe arrondissement). Tous sont ici pour se mettre quelque chose sous la dent, grâce aux repas distribués par l'association Une Chorba pour tous. «Je faisais le même métier que vous avant de venir en Europe», murmure un homme de 32 ans au milieu de la file.

Arrivé en France en 2015 par la route des Balkans, Meelad Rahim, originaire de Kaboul, était journaliste et fixeur (guide local pour des journalistes étrangers) avant de quitter son pays. Avant d'arriver à Paris, il a traversé à pied et en bus l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et l'Autriche avant d'arriver en Allemagne.

Meelad Rahim, 32 ans, est sans domicile fixe à Paris depuis 2015. Ancien journaliste et fixeur à Kaboul, il lui est inenvisageable de quitter Paris car son travail et ses liens sociaux sont ici. | Paul Boyer

«Je suis parti à cause de mon métier, raconte Meelad Rahim. Si je retourne en Afghanistan aujourd'hui, je serai sans aucun doute emprisonné et torturé. Du coup, je survis à Paris comme je peux.» Pour le jeune homme, il est inenvisageable de quitter la capitale pour les JOP 2024, car «tout le boulot est ici. Dans d'autres villes de France, c'est plus dur de s'en sortir en cumulant les petites combines. J'ai déjà débattu des JO avec des passants, si on me dit de partir, je retournerai à Berlin.»

«Pas qu'une question technique de répartition sur le territoire»

Dans les prochaines semaines, plus de 500 sans-abri devraient être orientés de Paris vers différentes villes de province. Plusieurs centaines de personnes se sont portées volontaires et ont été transférées en Bretagne, en Centre-Val de Loire, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est, ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté.

Selon Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre et porte-parole du Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement (CAU), cette promesse politique d'organiser un accueil digne de ces personnes dépend de plusieurs facteurs. «Sur le principe, cette mesure se tient. Si c'est sur la base du volontariat et que les conditions d'accueil dans les centres sont bonnes, pourquoi pas. Mais il faudra une bonne association des préfets et des élus locaux, ainsi que des aides aux logements», nuance-t-il.

Pour l'heure, le membre de la Fondation Abbé-Pierre est inquiet car lesdites régions n'ont pas encore créé de nouvelles places. Une difficulté supplémentaire est que ces sans-abri pourraient rentrer en concurrence avec d'autres personnes SDF qui sont déjà en attente de logements.

«À Bordeaux, Rennes et Strasbourg, des centaines personnes dorment à la rue en attente de place dans des foyers, explique Manuel Domergue. La situation est très tendue dans d'autres villes de France. Ce n'est pas juste une question technique de répartition sur le territoire, c'est une question très politique. Dans le passé, on a pu voir des gens monter dans des bus sans même savoir où ils étaient emmenés. Une fois arrivées dans une autre ville, comme Perpignan ou Bordeaux, nous perdons ces personnes de vue… Certaines disparaissent dans la nature, tandis que d'autres reviennent à Paris.»

Pour l'heure, plus de 3.000 sans-abri sont à la rue dans la capitale et attendent de voir quelles solutions leurs seront proposées. Bien plus qu'une simple mesure en vue des prochains Jeux olympiques et paralympiques, il s'agit d'une réelle question politique et de dignité pour ces personnes démunies.