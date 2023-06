Les T-Rex étaient des lâches

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Focus

Quand nous entendons le mot «T-Rex», nous avons tous en tête l'image d'un prédateur redoutable. Pourtant, les tyrannosaures rex étaient loin d'être si impressionnants. Bien entendu, vous n'auriez pas aimé en croiser un il y a 66 millions d'années, mais son apparence vous aurait probablement surpris.

Science Focus l'affirme , les dents du T-Rex étaient bien plus petites que ce que l'on croit, et pour couronner le tout, il avait des lèvres. On l'imagine immense mais du haut de ses 6 mètres, il n'était pas beaucoup plus grand qu'une girafe.

La saison 2 du documentaire Planète préhistorique, sortie le 22 mai 2023, révèle la véritable histoire de ce monstre mal compris. «Bien sûr, tout le monde a cette image du T-Rex comme celle d'un prédateur ultime: une machine à tuer qui ne fait que mordre tout ce qui l'entoure», raconte Darren Naish, le consultant principal en paléontologie de la série.

Les prédateurs n'étaient pas des monstres sanguinaires

Le spécialiste insiste sur le fait qu'en réalité, aucun prédateur n'agit de la sorte. Chacun fait en sorte d'éviter les attaques , les blessures ou la mort. «Il y a des cas où ils auront un comportement prudent, presque lâche. Parce que ça ne vaut tout simplement pas la peine de se faire crever l'œil», poursuit-il.

Planète préhistorique se concentre sur les interactions entre les dinosaures . Et il est tout à fait légitime de se demander comment les scientifiques peuvent avoir autant d'informations sur les comportements de ces créatures. Rassurez-vous, il n'y a pas que des suppositions.

L'analyse de leurs comportements prend en compte deux facteurs. Tout d'abord, leur anatomie , puis l'étude des animaux vivants qui possèdent des caractéristiques similaires à ceux disparus. «Ce n'est pas un scénario imaginaire, affirme Naish. Tout est soutenu par des recherches scientifiques.»

En premier lieu, les chercheurs ont dû déterminer comment représenter l'apparence du Quetzalcoatlus , un autre dinosaure. Ils ont utilisé des recherches de 2008 qui ont souligné un changement dans la façon dont il était perçu jusqu'à présent. Avec ses ailes pliables longues de 9 mètres et de hautes pattes, ce dinosaure était un prédateur terrestre redoutable qui possédait en plus la capacité de voler.

En prenant en compte ces caractéristiques physiques, une étude plus récente de 2015 a examiné le rapport entre ce dinosaure et d'autres grands prédateurs comme le T-Rex. «Ils ont tous les deux de la force et ils ont probablement tous les deux des faiblesses, explique Naish. Mais nous sommes parvenus à la conclusion qu'un tyrannosaure rex hésiterait avant d'attaquer un prédateur aussi grand.»

Le grand méchant monstre préhistorique ne le serait finalement pas tant que ça. Prédateur certes, il n'était pourtant sûrement pas du genre à attaquer sans raison.