La mousse de votre bière a toute son importance

Lorsque vous sirotez votre bière, la mousse fait partie intégrante de la dégustation. Mais tout dépend de la quantité. Trop, et vous essayez désespérément d'atteindre le liquide enterré sous l'écume. Pas assez et vous pouvez avoir des problèmes gastriques: le CO 2 demeure dissous dans l'alcool, et la mousse est régurgitée dans votre estomac au lieu du verre, causant un ballonnement.

The Conversation révèle pourquoi une quantité importante de ce dépôt blanc ne rend l'expérience que meilleure. Pencher son verre lorsqu'on sert une pinte pour éviter la mousse serait donc une «erreur de débutant».

Du grumeau à la mousse

La bière a-t-elle toujours moussé? Figurez-vous que non. La boisson a été inventée il y a environ 13.000 ans, dans ce qui est aujourd'hui Israël, par des peuples de culture natoufienne, des chasseurs-cueilleurs de l'est de la Méditerranée. Leur version de cet alcool n'est pas filtrée, ce qui le fait ressembler à une sorte de gruau.

Au quatrième ou cinquième millénaire avant notre ère, des pailles à bières sont créées dans la région de l'Irak ou de l'Iran afin de retenir les morceaux solides de la boisson. Plus tard, c'est le tonneau qui révolutionne la consommation de cet alcool.

Les progrès en tonnellerie au Moyen Âge parviennent à faire en sorte que le dioxyde de carbone (CO 2 ) produit par la levure durant la fermentation demeure dans le liquide enfermé dans le contenant, au lieu de disparaître et de donner un aspect grumeleux à la bière. Pour la première fois, la boisson peut donc être servie sous pression et se voit accompagner de sa mousse, formée par le CO 2 qui remonte à la surface. L'écume est alors signe de fraîcheur.

Une quantité d'écume idéale

Aujourd'hui, le dépôt blanc et la bière sont indissociables (au point qu'on appelle parfois par métonymie cet alcool une «mousse»). Traditionnellement, note The Conversation, on autorise la boisson à écumer à excès, puis on enlève le surplus avec un coupe-mousse. Pour arriver à obtenir une cime épaisse, il faut donc verser la bière dans un verre droit, ce qui emprisonne le CO 2 et relève les saveurs.

Alors comment arriver à une quantité idéale d'écume? Certaines entreprises cherchent à faciliter cette quête. Une firme japonaise, Nendo, a développé une canette de bière avec deux ouvertures: la première sert à créer une pression dans la boisson qui permet l'apparition de bulles. Il est alors possible de verser la quantité de mousse souhaitée dans son verre. Ensuite, une bière sans dépôt sort de la canette avec la deuxième ouverture. Selon Nendo, le ratio idéal serait de 30% d'écume et 70% de liquide.

Notez également que la forme du verre a toute son importance. Vinepair, média spécialisé dans les boissons, souligne qu'un contenant à large circonférence permet de mieux retenir la mousse épaisse de la bière. C'est d'ailleurs pour cette raison que le trait indiquant la capacité du verre ne se trouve jamais tout en haut de celui-ci: il faut laisser de la place à l'écume, signe qu'il ne faut pas la négliger.