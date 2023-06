La couleur de nos vêtements impacte notre humeur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Focus

Sur les réseaux sociaux, la tendance est au «dopamine dressing», autrement dit, le fait de porter des vêtements qui vous procurent du bonheur. Il est encouragé de s'habiller selon l'humeur souhaitée.

Comme l'explique Science Focus , la dopamine est un neurotransmetteur impliqué dans plusieurs fonctions cérébrales, notamment la formation d'émotions . Bien qu'elle ne soit pas la seule molécule à affecter ce que l'on ressent –ocytocine, sérotonine…–, elle joue un rôle fondamental.

Il n'y a pas encore d'études qui prouvent que les vêtements ont un lien direct avec la production de dopamine. En revanche, des recherches ont bel et bien découvert qu'il existe une relation entre les habits que nous portons et la façon dont nous agissons.

Une étude a photographié des personnes portant des t-shirts de plusieurs couleurs . Celles ayant un t-shirt noir ou rouge ont été considérées comme plus attirantes que les autres . Le rouge serait aussi à l'origine de meilleures performances physiques. Une analyse des matchs de football au cours des cinquante-cinq dernières années a démontré que les équipes avec une tenue rouge ont toujours mieux joué dans les matchs à domicile qu'en portant une autre couleur.

Pour ceux qui pratiquent des activités créatives, le vert semble être la couleur idéale. Elle provoque également un sentiment de détente, probablement parce qu'elle rappelle la nature. Le jaune, de son côté, est associé à la chaleur et au soleil. Il procure donc un sentiment de bonheur .

Les tenues favorisent les processus cognitifs

Il est toutefois difficile d'associer les couleurs à nos émotions, et ce parce qu'il y a un aspect culturel. En France, par exemple, nous associons le noir à la tristesse parce qu'il est porté lors des funérailles. Seulement, en Chine, les personnes en deuil portent du blanc. De plus, nous ne percevons pas tous les couleurs de la même façon. Pensez à la fameuse robe bleue et noire ou blanche et dorée qui a divisé internet en 2015.

La couleur n'est pas la seule caractéristique à prendre en compte. Une autre étude a révélé que porter une tenue associée à une profession –comme la blouse blanche pour un médecin– favorise les processus cognitifs. Cela expliquerait pourquoi le fait de mettre des vêtements de sport nous rend plus susceptibles de faire de l'exercice.

Dans le même registre, porter des costumes formels incite à agir avec plus de domination. En revanche, lorsqu'il s'agit de performance intellectuelle, le confort est sans aucun doute la meilleure option. Les étudiants qui passent leurs examens dans des tenues confortables plutôt que formelles ont plus de chances de réussir .