À Paris, Stéphanie Le Quellec ouvre une nouvelle boutique gourmande

Temps de lecture: 5 min

Après le succès de la première boutique MAM, ouverte à la fin de l'année 2020 dans le XVIIe arrondissement de Paris, et les deux restaurants parisiens de la cheffe Stéphanie Le Quellec –La Scène (deux étoiles, 32 avenue Matignon dans le VIIIe arrondissement) et Vive, Maison Mer (62 avenue des Ternes, dans le XVIe arrondissement)–, c'est aujourd'hui dans le très élégant VIIe arrondissement que les gourmets pourront retrouver les bons petits plats qui ont fait la réussite de ce traiteur nouvelle génération.

La devanture de la boutique MAM, rue du Bac à Paris (VIIe arrondissement). | MAM par Stéphanie Le Quellec

«MAM, c'est le petit nom affectueux que me donnent mes enfants», précisait la cheffe dans le communiqué de presse diffusé au moment de l'inauguration de cette seconde boutique, le 1er avril 2023. Un mot réconfortant et complice qui va à merveille à son enseigne sous-titrée «Maison de cuisine, cuisine de maison».

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Comme un hommage à celle qui lui a transmis cet amour de la cuisine de cœur, Stéphanie Le Quellec a confié la direction de la boutique à sa maman: Patricia Lecocq. Tout un symbole pour ce lieu de vie généreux et chaleureux, très vite adopté par les Parisiens.

Les boutiques MAM répondent à la question épineuse que l'on se pose deux fois par jour: quel est le repas que l'on va préparer et déguster?

Les cookies pécan-caramel de Pierre Chirac. | MAM par Stéphanie Le Quellec

De l'apéritif au dessert, du pain artisanal tout juste sorti du four aux pâtes à tartiner, des sauces maison à la confiture, de l'huile du Moulin de Castelas (Les Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône) aux cerises à l'eau-de-vie signées Stéphanie Le Quellec, pas besoin d'aller plus loin pour faire son marché.

Chez MAM, on trouve tout ce qu'il faut pour réussir un déjeuner ou un dîner improvisé à la dernière minute, s'offrir un tête-à-tête gourmand ou accueillir des amis de passage grâce à un repas mémorable.

Avec ses recettes préférées, la cheffe propose une version accessible de sa cuisine du quotidien. Avec la complicité de son équipe, tout est élaboré dans la maison-mère du XVIIe arrondissement à partir de produits frais d'excellence et de saison, sourcés auprès des meilleurs producteurs.

Plus qu'un traiteur ou une épicerie fine de quartier, MAM est aussi une vraie pâtisserie à part entière grâce à Pierre Chirac, chef pâtissier du restaurant gastronomique La Scène (deux étoiles). Tarte au citron et confit d'agrumes, Paris-Brest ou encore les cookies pécan-caramel et les madeleines au miel de châtaignier, il y a de quoi se régaler à chaque bouchée.

Déjà partenaires culinaires au sein du restaurant gastronomique La Scène (deux étoiles), Stéphanie Le Quellec et Pierre Chirac ont inauguré leur deuxième boutique MAM, le 1er avril 2023. | Stéphane de Bourgies

Traiteur, pâtisserie, épicerie fine, MAM est un peu tout ça à la fois en version contemporaine, le nec plus ultra des bons produits de tous les jours à travers la sélection personnelle de la cheffe. C'est une alternative actuelle pour bien manger au bureau, le week-end en famille ou le soir à la maison.

Les commandes peuvent être retirées sur place ou livrées à domicile. Les plats arrivent froids, ils sont à réchauffer, toutes les instructions sont communiquées sur le site internet de MAM (bain-marie, poêle, four ou micro-ondes).

L'intérieur de la nouvelle boutique MAM, située rue du Bac à Paris. | MAM par Stéphanie Le Quellec

À la carte: les formules disponibles

Boulangerie:

Le pain à la farine de sarrasin et au levain naturel, environ 220 grammes (4 euros).

Apéritifs:

Le croque-monsieur au vieux comté et à la truffe noire (16 euros);

Le tarama truffé (9 euros);

Les six escargots de Bourgogne extra gros (14 euros);

Le croque-monsieur au comté et au jambon «Prince de Paris» (8,50 euros);

Le cœur de saumon finement fumé (30 euros);

Les fines tranches de jambon ibérique (18 euros);

Le chorizo ibérique bellota tranché, 100 grammes (12 euros);

Le lomo ibérique bellota tranché, 100 grammes (18 euros);

La poutargue entière extra (38 euros).

À la boutique MAM, la burrata crémeuse, roquette et poutargue. | MAM par Stéphanie Le Quellec

Entrées:

Le pâté en croûte, pickles (15 euros);

Les belles asperges blanches, sauce mousseline à la fève tonka (17 euros);

La burrata crémeuse, roquette, poutargue (13 euros);

Le ceviche de dorade, leche de tigre (16 euros);

Le gravlax de saumon aux baies roses (16 euros);

Les œufs bio, mayonnaise aux herbes (8 euros);

La salade de pommes de terre nouvelles, vinaigrette tonnato (11 euros);

La salade de pousses d'épinards, vinaigrette ponzu et pignons de pin (9,50 euros);

Le velouté de carottes, chantilly, cumin (7 euros);

Le velouté de petits pois légèrement mentholés (7,50 euros).

À la boutique MAM, le ceviche de dorade, leche de tigre. | MAM par Stéphanie Le Quellec

Plats:

Le curry rouge de cabillaud aux petits légumes (22 euros);

Les cannelloni de légumes verts et fromage frais (18 euros);

Le curry rouge de légumes au lait de coco (16 euros);

Le demi coquelet frotté au paprika fumé, patates douces (19 euros);

Le filet de bar aux asperges vertes et estragon (22 euros);

Les médaillons de veau, sauce crémeuse aux morilles, gnocchis (22 euros);

Le pavé de bœuf, sauce au poivre, pommes paille (22 euros);

Le tajine de légumes (16 euros);

Le tajine de volaille aux olives et fenouil (19 euros).

Chez MAM, les médaillons de veau, sauce crémeuse aux morilles, gnocchis. | MAM par Stéphanie Le Quellec

Pièces à partager:

Le bar de ligne en papillote, petits légumes et sauce vierge, pour deux à trois personnes (59 euros);

Le filet de veau en croûte, sauce onctueuse aux morilles et purée de pommes de terre, pour deux à trois personnes (95 euros), quatre à six personnes (185 euros), six à huit personnes (235 euros);

L'épaule d'agneau confite au romarin, légumes tajine, pour deux à quatre personnes (75 euros).

Garnitures:

Le chou fleur rôti entier, cacio e pepe, pour deux à quatre personnes (18 euros);

Le riz vapeur au lait de coco (4 euros);

La purée de pommes de terre (6 euros);

Le bulbe de fenouil confit (8 euros);

Les patates douces rôties au paprika fumé (7 euros);

La printanière de légumes (7 euros).

À la boutique MAM, les patates douces rôties au paprika fumé. | MAM par Stéphanie Le Quellec

Desserts:

Le fraisier individuel (8 euros), pour six personnes (48 euros);

La tarte aux framboises individuelle (7,50 euros), pour six personnes (42 euros);

La pavlova aux fruits rouges et verveine individuelle (7,90 euros), pour six personnes (44 euros);

Le Paris-Brest individuel (7,90 euros), pour six personnes (44 euros);

La tarte au citron meringuée individuelle (7 euros), pour six personnes (39 euros);

L'entremets chocolat, caramel et fleur de sel (7,90 euros);

Le flan parisien vanille Bourbon individuel (4,90 euros), pour six personnes (26 euros);

Le baba au rhum, chantilly vanille (7,50 euros);

La mousse au chocolat intense (8 euros);

Le riz au lait vanille caramel (8 euros);

Le cake au citron, pour quatre à six personnes (22 euros);

Le cake marbré, pour quatre à six personnes (24 euros).

À la boutique MAM, la pavlova aux fruits rouges et verveine. | MAM par Stéphanie Le Quellec

À lire: Cuisine: Stéphanie Le Quellec. Des recettes familiales gourmandes, faciles à réaliser à partir de produits simples, par Stéphanie Le Quellec. Éditions du Chêne, paru le 13 novembre 2019, 240 pages, 29,90 euros.

La devanture de MAM, rue Fourcroy, dans le XVIIe arrondissement de Paris. | MAM par Stéphanie Le Quellec

Boutiques MAM par Stéphanie Le Quellec (Maison de cuisine, cuisine de maison)​​​​​​

• 93 rue du Bac, 75007 Paris. Tél.: 01 43 35 18 96. Vente à emporter, livraison. Pas de fermeture.

• 22 rue Fourcroy, 75017 Paris. Tél.: 01 45 72 47 49. Repas sur place, drive disponible, livraison. Pas de fermeture.