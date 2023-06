La vie politique est devenue une expérience professionnelle comme une autre

Temps de lecture: 3 min

En plusieurs étapes, notre République a vu fondre à la fois son système partisan, disparaître une forme de cursus honorum ancien dans notre vie politique, se développer les investitures sur CV et lettre de motivation, et le président de la République nommer au gouvernement de parfaits inconnus de la quasi-totalité des Français.

De façon croissante et accélérée depuis les années 1990, mais surtout depuis les présidences de Nicolas Sarkozy et François Hollande, avec une explosion du nombre de cas depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le mythe d'une plus grande efficacité et légitimité de l'action par le recours à des personnalités de la société civile s'est développé.

Passer par la politique pour valoriser son CV

De fait, le cursus honorum de la politique ne commence plus dans les partis et ne se termine plus par une réélection ou une défaite aux élections. Une opportunité permet de se propulser dans les «sphères du pouvoir». Le service public comme esprit et principe a laissé place aux «recherches d'expérience», l'accumulation de celles-ci et leur valorisation.

Sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus fréquent de voir responsables politiques, représentants ou membres de cabinet remercier quelqu'un (le président, le ministre) pour l'expérience qu'ils ont vécue. Dans ce contexte, les allégeances partisanes ne valent plus grand-chose et les affinités idéologiques ont disparu. Seules demeurent les «fiertés de», les «moments partagés» et un solide appétit de rentabilisation du vide.

Combien de ministres sont actuellement connus d'un nombre significatif de citoyens déjà politisés? Dans une grande indifférence, on choisit de ne pas se représenter et de se consacrer à autre chose. Le départ de ministres –souvent jeunes– du pouvoir, par une porte dérobée médiatique, intrigue moins sur les raisons qu'ils ont de partir que sur celles qui les ont amenés à accepter de venir au pouvoir.

Il y a toujours et il y aura toujours, après une défaite électorale, des personnalités obligées de retourner sur le marché du travail. Ce qui est nouveau, c'est l'évidente intégration du passage en politique à un plan de carrière à peu près pensé comme d'abord financièrement rentable.

Transparence… de l'image

Pour bien réussir son «expérience», il faut savoir être transparent comme savoir jouer des réseaux sociaux, en particulier désormais d'Instagram. Une bonne image, un bon selfie et quelques émoticônes permettent d'être vus, repérés et éventuellement reconvertis en peu de mois, dans un autre secteur de l'économie. Les ministres se battaient jadis pour donner leur nom à une loi, l'ambiance sociale dans le pays les pousse davantage à ne pas le revendiquer, voire s'effacer totalement en repassant le mistigri à un ministre moins timide.

Jamais n'aura-t-on entendu autant la sentence «aller faire du fric ensuite» que depuis une quinzaine d'années.

On pourrait penser que la transparence des élites politiques actuelles est due à la difficulté du pouvoir à faire vivre et connaître la cohérence de son action et de son comportement, mais il semble bien surtout que l'incurie politique actuelle doive beaucoup à l'interaction de l'échelon ministériel et de l'échelon élyséen. En un sens, entre théorie des jeux et phénomène du passager clandestin, le pouvoir exécutif voit ses règles autant soumises à l'intransigeance d'un seul homme qu'aux calculs très personnels d'une myriade de responsables politico-administratifs de tous ordres.

Jamais n'aura-t-on autant entendu la sentence «j'irai faire du fric ensuite» que depuis une quinzaine d'années. C'est un changement complet de paradigme affiché au sommet de l'État. On veut bien jouer aux éminences grises de troisième classe un temps, mais pas au point de marcher pieds nus.

Il est frappant de constater, toutes tendances confondues, que les standards comme le standing affiché des week-ends et congés ressemblent ou s'identifient de plus en plus à ceux des influenceurs. Sous la présidence de François Mitterrand, on faisait croire qu'on aimait les arbres et les vieilles pierres. À l'époque du règne triomphant d'Instagram, on cale ses goûts sur d'autres.

La fin des appareils politiques, l'ascension des castings

Il est évident que, malgré ses défauts, l'ancien système partisan –sans assurer une parfaite sélection de son personnel– tendait à l'inscrire dans une relative continuité. Le règne de l'image et de l'instantanéité a changé la donne: il faut sur l'instant une personnalité qui «brille», quelques «beautiful people». En période de campagne électorale, ils apparaîtront quelquefois, disparaîtront de plus en plus après nomination, puis rejoindront LinkedIn.

Si la figure du «moine soldat» politique (jadis mise en cause par François Léotard au RPR) s'est éclipsée, on peut s'interroger sur l'évolution récente de notre vie politique qui ne parvient plus à articuler dessein ou vision d'un homme, paris tactiques et individuels d'une myriade de «collaborateurs» et l'océan de défiances fragmentées.

Le casting, c'est évidemment prendre la politique pour un jeu, mais c'est aussi révéler qu'elle n'est plus qu'un théâtre d'ombre. À mesure enfin, que se développe une forme de souveraineté élitaire, de légitimité largement autonomisée par rapport au suffrage universel, le casting plaît «en haut», mais il ne trouve pas de réponse «en bas».