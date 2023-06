Cette opposition armée russe à Vladimir Poutine qui rêve de «libérer la Russie»

Temps de lecture: 5 min

«Le 22 mai 2023 marquera l'anniversaire de la future république russe libre. Mais nous ne nous arrêterons pas avant d'être à Moscou», affirme à Slate Ilia Ponomarev, opposant russe à Vladimir Poutine. Depuis Kiev où il vit actuellement en exil, cet ancien élu de la Douma, qui s'est opposé en 2014 à l'annexion de la Crimée, représente la légion Liberté de la Russie, une unité de combattants russes incorporée aux Forces armées ukrainiennes.

Lundi 22 mai, ces combattants russes anti-Kremlin ont mené une incursion armée dans la région de Belgorod, qui borde l'Ukraine. En conséquence, le territoire a été placé durant vingt-quatre heures sous régime «antiterroriste» par Moscou, qui a finalement affirmé avoir «écrasé» les auteurs de l'opération mardi 23 mai. Il s'agit de la seconde incursion terrestre sur le territoire russe depuis le début de la guerre en Ukraine –le 2 mars dernier, les villages de Lioubetchané et Souchany, dans l'oblast russe de Briansk, avaient déjà été attaqués par une autre formation, le Corps des volontaires russes (RDK).

«Il est temps pour les citoyens russes de reprendre leur pays»

«Même si nous n'avons pas tenu longtemps, nous avons fait flotter le drapeau blanc-bleu-blanc [symbole des manifestations russes antiguerre de 2022, ndlr] sur nos terres», affirme Ilia Ponomarev dans un entretien accordé à Slate, précisant que l'unité est composée de quatre bataillons.

Évoquant son exil, l'ex-député russe convoque la figure du général de Gaulle, qui a pu poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie depuis l'Angleterre. «De Gaulle est une source d'inspiration. Son objectif était de vaincre Hitler, de libérer la France et de rétablir la démocratie qui était déjà présente avant l'invasion nazie. Pour moi, l'objectif est de créer, en Europe, une Russie qui aurait une structure politique totalement différente de celle d'avant.»

Pour ce faire, Ilia Ponomarev participe au Congrès des députés du peuple. «C'est un parlement russe fantôme, créé par une douzaine d'anciens députés et qui est en train de concevoir l'avenir en rédigeant une nouvelle Constitution», développe le politicien dissident. «Le plan est d'instaurer une période de transition qui pourrait durer probablement deux ans, et pendant laquelle cette nouvelle Constitution serait adoptée à la suite d'élections libres et équitables.»

«Il est temps pour les citoyens russes de reprendre leur pays. Aujourd'hui, nous entendons souvent des reproches selon lesquels aucun Russe ne s'oppose à Poutine et à sa guerre», déclarait Anastasiia Sergeeva, secrétaire du Conseil civique, une association politique basée à Varsovie (Pologne), dans une vidéo publiée en novembre 2022.

Interrogée par Slate, elle décrit le Conseil civique, composé de vingt membres permanents, comme «une initiative populaire de citoyens russes qui croient que la résistance militaire est inévitable pour renverser le régime de Poutine et mettre fin à la guerre en Ukraine».

Le Corps des volontaires russes, unité paramilitaire au chef néonazi

Selon nos informations, ce Conseil civique est chargé du recrutement du Corps des volontaires russes, le groupe armé qui a réalisé la brève incursion dans la région de Briansk en mars dernier. Leur chef, Denis Kapoustine –aussi appelé Denis Nikitine, ou encore «White Rex»–, connu pour son appartenance à la mouvance néonazie, a immortalisé ce moment en vidéo.

«L'incursion dans la région de Belgorod a été menée par deux unités: d'un côté, la légion d'Ilia Ponomarev, de l'autre, le Corps des volontaires russes, une unité paramilitaire fondée en août 2022, composée de personnes rompues à l'exercice du combat», note Adrien Nonjon, spécialiste des extrêmes droites post-soviétiques et des mouvements nationalistes, doctorant à l'Inalco.

Mercredi 24 mai, après l'opération menée dans l'ouest de la Russie, les deux groupes ont organisé une conférence de presse conjointe en Ukraine. Denis Kapoustine s'est alors dit «satisfait du résultat» de l'attaque, déclarant que ses troupes avaient tenu «environ 42 kilomètres carrés» de territoire russe. Contacté par Slate, le service presse du RDK n'a pas répondu à nos questions.

Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, la Pologne détient un rôle majeur dans l'acheminement d'armes et l'apport d'aide humanitaire en Ukraine, mais aussi dans la collecte d'informations. Une source polonaise du ministère de la Défense explique: «Le Corps des volontaires russes veut et doit montrer qu'il existe une force russe indépendante qui s'oppose au régime de Poutine. Son créateur, Denis Kapoustine, vivait en Ukraine avant le 24 février 2022. Il a été aidé par un Polonais pour créer le Corps des volontaires russes. Les Forces armées ukrainiennes donnent aux Russes de la RDK la possibilité de se développer et de se battre pour la libération de la Russie.»

La légion quant à elle se compose, selon Ilia Ponomarev, de plusieurs catégories de volontaires: «des soldats russes qui ont fait défection, à Kharkiv par exemple, des prisonniers de guerre, mais aussi des Russes mariés à des Ukrainiennes et des militants politiques russes qui ont quitté le pays au début de la guerre».

Des oppositions idéologiques

En août 2022, les différents groupes armés et politiques russes présents en Ukraine ont scellé un accord avec la déclaration d'Irpin, du nom de la ville de la périphérie de Kiev lourdement ciblée par les armées de Moscou au début de la guerre et devenue un symbole de la résistance à l'invasion russe.

«Le 31 août 2022, le Corps des volontaires russes, la légion Liberté de la Russie et l'Armée nationale républicaine, un groupe de partisans en Russie, ont signé conjointement une déclaration actant une forme d'alliance implicite au nom de la sauvegarde de la Russie. [Ils visent] la destitution de Vladimir Poutine et à aider les Ukrainiens à récupérer les territoires perdus dans le Donbass et en Crimée», précise Adrien Nonjon.

Pendant l'opération de Belgorod, le RDK a toutefois expliqué, sur sa chaîne Telegram, vouloir marquer son opposition avec ses alliés de circonstance: «Nous adhérons aux opinions politiques conservatrices de droite et aux croyances traditionalistes, écrivait-il. Toute initiative politique émanant d'organisations extérieures n'est pas liée à la position officielle du RDK.»

Du côté de la légion Russie Liberté, Ilia Ponomarev pose un constat similaire. «Nous avons envisagé de créer un nouveau régiment commun avec le RDK, mais finalement, à cause de leurs opinions politiques et de leur orientation, très à droite, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas de cet accord de coordination, que cela leur ferait du tort sur le plan politique.»

Une dissidence interne en augmentation

Le 22 mai, jour de l'attaque dans la région de Belgorod, des ballons bleu-blanc-bleu ont été lâchés au-dessus de Moscou et des tags de la lettre «L» –signifiant «Pour la liberté»– ont été aperçus en Russie. Signe que les deux groupes armés ne sont pas les seuls à désapprouver la politique de Vladimir Poutine.

Pour l'opposant Ilia Ponomarev, il est cependant difficile de dénombrer le nombre exact de résistants au sein du pays: «Sur la base de mes statistiques, mon estimation actuelle se situe entre 1.000 et 1.100 partisans. Il y a trois mois, nous enregistrions en moyenne une attaque par jour [attaques de postes de signalisation ferroviaire, incendies de bâtiments administratifs, etc., ndlr]. Aujourd'hui, le chiffre est en augmentation. Par exemple, avant-hier, il y a eu six attaques, et quatre hier.»

«Nous travaillons au développement du mouvement de résistance pour réaliser des opérations efficaces à l'intérieur de la Russie en formant des professionnels dans les groupes de résistance», précise par ailleurs Anastasiia Sergeeva, du Conseil civique.