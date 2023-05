Voyage de l'émissaire Li Hui en Europe: la Chine se rêve médiatrice de la paix en Ukraine

Temps de lecture: 8 min

Plutôt que de se contenter de proclamer sa neutralité, la Chine a décidé de se lancer dans une tentative d'arbitrage du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En février, elle a publié un «plan de paix» en douze points intitulé «La position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne». Estimant avoir suffisamment consolidé son amitié avec la Russie, Pékin pense pouvoir désormais s'adresser aux pays qui condamnent fermement l'intervention militaire en Ukraine.

Du 16 au 26 mai, un haut diplomate chinois, Li Hui, a été envoyé en Ukraine, dans différents pays d'Europe et en Russie, en ayant pour mission de préciser les intentions chinoises et de recueillir les positions des États visités. Pour la Chine, cette démarche de rencontre et de consultation est parfaitement innovante. Et à Pékin, la presse s'est félicitée que toutes les capitales pressenties aient jugé utile de recevoir cet émissaire chinois.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Li Hui, né en 1953, parle russe et a fait toute sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur au Kazakhstan de 1997 à 2000 avant de gérer les affaires eurasiatiques à Pékin, il est ensuite nommé à l'ambassade de Chine en Russie, un poste qu'il occupe de 2009 à 2019. Il doit alors travailler à approfondir le rapprochement sino-russe. Ce qu'il a visiblement réussi puisqu'avant son départ de Moscou en 2019, il a été décoré de l'ordre de l'Amitié par le président russe Vladimir Poutine. Après le dirigeant Xi Jinping qui, en 2017, avait reçu l'ordre de Saint-André, il est le deuxième Chinois à s'être vu décerner une décoration d'État russe.

Un émissaire chinois en Ukraine

Lundi 15 mai, le médiateur Li Hui s'envole donc pour l'Ukraine, la première étape de son voyage en Europe. Trois jours plus tôt, Wang Wenbin, l'un des porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères, déclarait lors d'un point-presse que ce voyage «démontr[ait] le plein engagement de la Chine en faveur de la paix». Le représentant spécial de la Chine arrive à Kiev mardi 16 mai; dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18, l'armée russe lance une salve de missiles sur la ville.

Il rencontre néanmoins les ministres de la Défense, des Infrastructures ou encore de l'Énergie. Mais c'est le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, qui détaille devant lui la position actuelle de son pays: affirmant juger «importante» la «participation» de la Chine à un effort de paix, il poursuit en soulignant que «l'Ukraine n'acceptera aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou le gel du conflit», indique le ministère.

Selon la presse chinoise, Li Hui aurait répondu que son pays est disposé à «faire ses propres efforts pour arrêter la guerre, promouvoir un cessez-le-feu et rétablir la paix dès que possible». Ces rencontres se sont déroulées après le tout premier entretien téléphonique entre Xi Jinping et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le 26 avril.

Au cours de son séjour en Europe, Li Hui a par ailleurs déclaré à l'agence de presse chinoise Xinhua qu'«il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise» ukrainienne mais que «toutes les parties doivent faire leur part pour bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer». Telle est la position officielle de la Chine.

En Pologne, la crainte de la Russie

L'émissaire chinois poursuit ensuite son voyage en Europe. En commençant par Varsovie où, vendredi 19 mai, il s'entretient avec le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Wojciech Gerwel. Très clair, celui-ci fait savoir, dans un communiqué, qu'il a «exprimé l'espoir que la Chine [...] condamnera l'agression de la Russie et fera pression sur la Russie pour qu'elle revienne au respect des principes du droit international». Or, précisément, la Chine n'a jamais condamné «l'agression de la Russie». Wojciech Gerwel dit avoir ajouté que «la Pologne not[ait] avec inquiétude les déclarations de Pékin sur sa volonté persistante de renforcer ses relations bilatérales avec la Russie, l'État agresseur».

Les deux pays ont cependant une position commune à propos des menaces nucléaires proférées par Moscou. Dans le plan de paix chinois, le recours à cet armement est fermement condamné. Et à Varsovie, vendredi 19 mai, le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que «la Pologne compte sur des actions concrètes de la Chine envers la Russie –l'État agresseur qui fait chanter le monde avec l'utilisation de ces armes».

Au moins, Li Hui a-t-il pu mesurer la crainte profonde que suscite la Russie dans une Pologne très impliquée dans le soutien à sa voisine, l'Ukraine. En passant par Varsovie, l'émissaire souligne d'ailleurs la volonté de Pékin de tenir compte de la position de ce pays dans toute tentative de règlement de la guerre en Ukraine.

Une visite parisienne pour renouer le dialogue entre Chine et France

Étape suivante: mardi 23 mai, Li Hui est à Paris. Dans une interview accordée au journal L'Opinion et publiée le 14 mai, Emmanuel Macron estimait que la Russie avait «d'ores et déjà perdu géopolitiquement la guerre en Ukraine» et qu'elle avait commencé une «forme de vassalisation à l'égard de la Chine». Des phrases qui ont fortement déplu à Moscou où Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que le président français avait une «approche absolument fausse» et «une compréhension absolument erronée de l'essence de ce qu'il se passe» entre les deux pays.

Ce à quoi Alexandre Grouchko, l'un des vice-ministres russes des Affaires étrangères, a ajouté dans un communiqué qu'«avec un paysage mondial changeant, il est inévitable qu'Emmanuel Macron ainsi que d'autres dirigeants occidentaux soient obligés de se réconcilier avec la réalité de relations fortes, équitables et réciproquement respectueuses entre Moscou et Pékin».

Mais dans cet entretien, Emmanuel Macron est allé plus loin, affirmant que «la Russie ne doit pas gagner la guerre militaire». «C'est à nous de voir comment aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive, comment préparer la question des garanties de sécurité des négociations qu'il y aura, immanquablement.» Et c'est de cette position française que Li Hui compte discuter à Paris.

Mardi 23 mai, il s'entretient donc avec un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay: Frédéric Mondoloni, le directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère. Du voyage d'Emmanuel Macron à Pékin début avril, Li Hui tient à dire qu'il a retenu que la France et la Chine ont plusieurs points de consensus à propos de la guerre en Ukraine. Il affirme que Pékin souhaite jeter les bases d'un cessez-le-feu et de l'arrêt les hostilités. Il s'agira ensuite, toujours selon le représentant spécial de la Chine, de «promouvoir la construction d'un cadre de sécurité équilibré, efficace et durable» à l'échelle européenne.

De son côté, Frédéric Mondoloni salue «la reprise du dialogue entre la Chine et l'Ukraine». Puis il réaffirme que, comme l'Union européenne (UE), la France est déterminée à soutenir l'Ukraine «dans la durée» et «dans tous les domaines», soulignant également «la pleine responsabilité de la Russie dans le déclenchement et la poursuite de la guerre». Un point de vue qui n'amène pas de commentaire de la part du diplomate chinois.

«Faire pression» sur la Russie

À Berlin mercredi 24 mai, Li Hui rencontre ensuite Andreas Michaelis, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Il déclare alors, selon des éléments de comptes rendus fournis côté allemand, que «la Chine approuvera toute action européenne qui pourrait éliminer les causes du conflit en Ukraine». Avant d'ajouter que le gouvernement chinois maintient son objectif de promouvoir des pourparlers de paix.

Quant à Andréas Michaelis, il demande à Pékin de «faire pression» sur la Russie pour qu'elle retire ses troupes, tout en rappelant que «l'Allemagne soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire». Au passage, il estime que «la Chine devrait aussi user de son influence sur la Russie pour mettre un terme à sa rhétorique nucléaire irresponsable et empêcher toute escalade». Sur ce, les deux interlocuteurs conviennent de se reparler à distance dans les mois à venir.

Après cette rencontre germano-chinoise, Li Hui se rend à Bruxelles, dans les instances de l'Union européenne, jeudi 25 mai. C'est Enrique Mora, le bras droit du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui le reçoit et lui dit que «l'Ukraine exerce son droit de légitime défense et [que] l'Union européenne est déterminée à [la] soutenir sur le long terme». L'essentiel de la discussion porte sur «les moyens de promouvoir une paix juste et durable», indique le service diplomatique de l'Union.

«Il y a de sérieux obstacles, créés par l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, à la reprise de pourparlers de paix.» Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères

Enrique Mora lui aussi demande alors à la Chine de peser sur la Russie pour qu'elle «mette fin à l'effusion de sang» en Ukraine, affirmant à son tour que «l'UE attend de la Chine […] qu'elle travaille au retrait immédiat et sans conditions de toutes les forces et de tous les équipements militaires russes de l'ensemble du territoire ukrainien».

D'après l'agence Xinhua, Li Hui a répondu que Pékin «a toujours soutenu une position objective et juste sur la question ukrainienne et activement travaillé à des pourparlers de paix». En conclusion de cet échange à la fois vif et diplomatique, il est indiqué que l'Union européenne et la Chine resteront en contact pour «continuer à œuvrer en faveur d'une paix durable en Ukraine».

Le lendemain, vendredi 26 mai, l'émissaire chinois arrive à Moscou, où il a droit à un entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui l'accueille en remerciant la Chine pour sa «position équilibrée à propos de la crise ukrainienne» et sa volonté de jouer un rôle positif dans le règlement de ce conflit. Dans la discussion qui suit, le ministre russe indique que son pays est «ouvert» à des négociations de paix avec l'Ukraine mais qu'il voit «de sérieux obstacles, créés par l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, à la reprise de pourparlers de paix».

Li Hui aurait de son côté affirmé que la Chine voulait «faire des efforts concrets en vue d'une solution à la crise». Sans entrer dans plus de détails, un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères précise qu'il s'agit d'établir «le plus grand dénominateur commun possible pour résoudre la crise».

Des échanges sans limites

L'un des buts poursuivis par Pékin en envoyant un représentant spécial en Europe était sans doute de desserrer un lien trop exclusif de la Chine avec la Russie. Mais mercredi 24 mai, Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre russe, était en visite à Pékin, où il a été chaleureusement accueilli. Xi Jinping a alors déclaré que «la Chine [était] disposée à poursuivre le ferme soutien mutuel avec la Russie sur les questions relevant des intérêts fondamentaux de chacun».

Les relations économiques sino-russes ont considérablement augmenté depuis 2022 et la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Russie avec des échanges qui, d'après les chiffres des douanes chinoises, ont atteint en 2022 l'équivalent de 176 milliards d'euros. Les dirigeants chinois tirent parti de l'isolement économique dans lequel les sanctions américaines et européennes ont plongé la Russie. Cela s'accompagne d'un rapprochement sino-russe et d'une «amitié sans limites» qui reposent sur une même défiance à l'égard du système politique occidental.

D'un autre côté, il n'est pas question pour Pékin de rompre l'important flux commercial qui lie la Chine et les pays d'Europe. D'autant que les États-Unis, eux, cherchent à atténuer leur dépendance à toutes sortes de produits chinois depuis une trentaine d'années. L'envoi de Li Hui dans ce contexte compliqué a au moins eu l'avantage, vu de Pékin, d'afficher le fait que Pékin n'est pas exclusivement aux côtés de Moscou et que son souci principal est d'aller vers la paix en Ukraine.

Li Hui a pu enregistrer les positions des uns et des autres, ce qui l'aura sans doute amené, en rentrant à Pékin, à confirmer qu'il est actuellement impossible d'aller vers un arrêt de la guerre en Ukraine. Ce déplacement a eu comme principal avantage de permettre à la Chine de prendre date et de s'introduire comme le partenaire d'une démarche de paix qui finira bien par apparaître un jour.