Élections en Turquie: le grand gagnant n'est pas Erdoğan mais l'ultranationalisme

La victoire de Recep Tayyip Erdoğan, reconduit dimanche 28 mai à la tête de l'État turc pour cinq ans, avait déjà été amorcée le 14 mai, lors de la première journée électorale. Sa coalition avait alors obtenu la majorité absolue à la Grande Assemblée nationale de Turquie lors des élections législatives à un tour. Le Parti de la justice et du développement (AKP), la formation du président, un peu affaibli avec seulement 35% des voix, n'a obtenu que 268 sièges sur 600. Mais avec l'appui de ses alliés (surtout le Parti d'action nationaliste, MHP), Recep Tayyip Erdoğan peut compter sur une majorité de 321 députés.

Pour ce qui est de l'élection présidentielle, cependant, il lui a fallu attendre le deuxième tour pour se voir élire avec plus de 52% des voix. Si, dans l'absolu, ce résultat apparaît quelque peu en retrait par rapport à celui des élections de 2018, la résilience de Recep Tayyip Erdoğan est remarquable étant donné les contextes politique, économique et migratoire qui lui sont particulièrement défavorables, de même que des sondages qui le donnaient jusqu'à récemment perdant.

Trois réserves

Trois réserves néanmoins: quelque 48% des votants (avec 87% de participation) se sont exprimés contre lui, dans un espace politique de plus en plus polarisé –une polarisation fondée sur des critères à la fois géographiques, culturels et sociaux. Recep Tayyip Erdoğan remporte la majorité des voix en Anatolie centrale, largement rurale, et sur les rives de la mer Noire, de tradition nationaliste; l'opposition obtient la majorité dans les grandes agglomérations urbaines, sur les littoraux ensoleillés et touristiques du sud et de l'est, rassemblant une population plus aisée et plus éduquée, et dans l'est du pays où domine une population acquise au mouvement kurde, ouvertement en conflit avec Erdoğan depuis 2015. C'est donc la partie la plus conservatrice du pays et la plus attachée aux traditions religieuses qui constitue le soutien dominant du pouvoir.

Les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections appellent à une deuxième réserve. Certes, on n'a pas relevé trop d'irrégularités scandaleuses dans le processus électoral, soumis au contrôle de nombreux observateurs dont il faut souligner l'engagement civique et citoyen hors pair; mais un certain nombre de manœuvres suspectes dans les inscriptions sur les listes électorales et dans les décomptes des voix ont entraîné des recours devant le Conseil électoral supérieur, chargé de juger la régularité du scrutin.

Et puis, existent quelques spécificités rurales turques: le vote en bloc de membres d'une même tribu, tous alignés sur le mot d'ordre du chef de celle-ci, ou l'habitude, difficile à contrer, d'entrer dans l'isoloir à deux, sous prétexte d'aider le grand-père ou la grand-mère, analphabète, à ne pas se tromper de candidat. Surtout la campagne électorale s'est caractérisée par un traitement inégal des deux camps: le parti présidentiel a en effet à la fois disposé d'un quasi monopole des médias, de l'appui de l'appareil de l'État, et de la répression, c'est-à-dire du laminage qui a frappé une bonne partie de l'opposition ces dernières années, écartant et emprisonnant de nombreux élus locaux et députés.

Enfin, troisième réserve: de façon plus générale, la politique du gouvernement (avec dernièrement une hausse du salaire minimum, l'augmentation du salaire des fonctionnaires, des possibilités de départ à la retraite anticipée pour environ deux millions de personnes, etc.) a créé une situation de dépendance vis-à-vis de l'État, et, à travers lui, vis-à-vis du parti gouvernemental, pour une partie significative du corps électoral.

Ainsi, si Recep Tayyip Erdoğan a effectivement remporté la majorité des voix au second tour, ces élections restent extrêmement éloignées des standards attendus d'un processus démocratique.

L'investiture d'un pouvoir considérable

Le président élu va continuer à pouvoir jouir pleinement des moyens accrus que lui accorde la Constitution modifiée en 2017. Cette réforme, que Recep Tayyip Erdoğan a réussi à imposer à la suite de l'émotion provoquée par la tentative de coup d'État de juillet 2016, a profondément modifié le régime politique de la Turquie: le régime parlementaire existant jusque-là a été remplacé par un présidentialisme fort qui reconnaît au chef de l'État, élu au suffrage universel, des pouvoirs très étendus, tout en affaiblissant les contre-pouvoirs.

Ainsi en est-il de l'autorité judiciaire (dont l'indépendance est remise en cause du fait des pouvoirs de nomination très étendus du président) et du pouvoir législatif (avec la disparition du poste de Premier ministre, et des capacités d'intervention législative étendues pour le président, également chef du parti majoritaire).

Mais la leçon la plus importante de ces élections, c'est la confirmation de l'essor du nationalisme turc sous tous ses aspects. Aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. Les nationalistes se sont présentés à cette élection sous trois étendards. La formation historique du nationalisme turc, le Parti d'action nationaliste, est restée fidèle à son alliance avec Erdoğan conclue en 2015, et est parvenue à maintenir son score (10%) contre toute attente, contribuant fortement aux bons résultats de la majorité présidentielle.

La formation née de sa scission, Le Bon Parti, qui a rejoint l'opposition tout en conservant de nombreux attributs du nationalisme radical, a également réalisé un score plus qu'honorable, avec 9,6% des voix. Plus encore, la branche la plus radicale s'est présentée sous ses propres couleurs au sein de l'alliance des ancêtres, réalisant 2,4% des voix aux législatives tandis qu'au scrutin présidentiel, le troisième candidat, Sinan Oğan, a obtenu, sur un discours ouvertement raciste et xénophobe (notamment contre les réfugiés syriens et afghans), plus de 5% des voix, avec une mobilisation particulièrement importante chez les plus jeunes.

Preuve de cette vigueur: les multiples concessions faites par le candidat d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu (Parti républicain du peuple, CHP) pour rallier un des formations de la coalition des ancêtres, le Zafer Partisi, ou Parti de la victoire.

Signes de Rabia et des Loups gris

Il s'agit en réalité de l'aboutissement d'un long processus, qui s'est cristallisé en 2015 avec l'alliance électorale de l'AKP et du MHP, pourtant issus de deux traditions plutôt perçues comme frontalement opposées: l'islam politique et l'ultra-nationalisme. Avec les purges massives réalisées dans l'appareil d'État en 2016, les nationalistes qui ont fourni les cadres manquants, notamment dans l'appareil sécuritaire. Au sein même de l'AKP, de nouveaux profils sont également apparus à ce moment-là, beaucoup plus proches du nationalisme, à l'instar de Süleyman Soylu, très puissant ministre de l'Intérieur et possible prétendant à la succession.

Ainsi, le soir de la victoire, sur la place Taksim à Istanbul, les soutiens d'Erdoğan faisaient la fête en alternant le geste de Rabia, propre aux Frères musulmans, et le signe des Loups gris, symbole du nationalisme radical, attestant la synthèse idéologique en cours. Le grand gagnant de ces élections n'est pas Recep Tayyip Erdoğan mais bien l'ultra-nationalisme turc qui pourra, plus que jamais, dicter ses conditions au gouvernement.