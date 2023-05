Des problèmes de thyroïde peuvent affecter votre vie sexuelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les troubles de la thyroïde peuvent avoir certains effets dévastateurs sur la vie sexuelle et la santé mentale, révèle une nouvelle étude parue au Royaume-Uni. Comme l'explique le HuffPost qui la relaie , 71% des participants ayant un problème thyroïdien avéré ont déclaré qu'il avait affecté négativement leur vie sexuelle.

Ces participants ont témoigné avoir remarqué une baisse de libido . Parmi eux, 44% des hommes ont souligné des dysfonctions érectiles. Hommes et femmes confondus, 26% connaissent une diminution de leur satisfaction sexuelle et 21% ont des difficultés à atteindre l'orgasme .

L'impact des troubles de la thyroïde ne se limite toutefois pas à la vie sexuelle. 88% des participants à l'étude disent percevoir des effets sur leur santé mentale . Les symptômes sont nombreux: mauvaise humeur, incapacité à penser clairement ou à se concentrer, manque de motivation ou encore insomnie figurent sur la liste.

Un diagnostic difficile

On estime qu'une personne sur vingt pourrait avoir une thyroïde dysfonctionnelle. Il existe un traitement capable de soulager de nombreux symptômes . En revanche, un retard de diagnostic peut entraîner des difficultés pendant des mois, voire des années, chez les personnes affectées. 32% des participants à l'étude ont confié avoir attendu plus d'un an entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic.

«Les problèmes de thyroïde sont difficiles à reconnaître car de nombreux symptômes comme la fatigue extrême, la prise de poids, les douleurs musculaires, la dépression ou la lenteur des mouvements et des pensées, peuvent être liés à d'autres maladies», explique Natasha Fernando, médecin généraliste.

Elle poursuit en déclarant que certaines personnes n'osent pas parler de leurs symptômes, en particulier s'ils concernent la vie sexuelle ou la santé mentale. Elles pensent généralement qu'une baisse de libido est tout simplement liée au stress ou à la fatigue du travail. «Mais si la libido chute de manière importante, ou si la personne souffre de dysfonction érectile, elle ne devrait pas souffrir en silence. Mentionnez-le à votre médecin traitant.»

En plus d'une perte de libido et d'autres soucis liés aux relations sexuelles, les symptômes des troubles thyroïdiens sont nombreux. Lorsqu'une thyroïde est hypoactive, peuvent survenir de la fatigue , une prise de poids, de la constipation, des douleurs musculaires et/ou une sensibilité au froid.