Justine Triet, quand l'aveuglement politique devient embarrassant

De droite ou de gauche, il n'y a rien de pire que les artistes engagés. Quand ils s'expriment, on a l'impression qu'ils rotent. Ainsi l'autre soir, Justine Triet. Confondant probablement une Palme d'or avec une médaille du travail et un festival de film avec un congrès de métallurgistes, elle n'a pu s'empêcher de nous dire tout le mal qu'elle pensait de la réforme de la retraite et de son inspiration ultra-libérale.

C'est évidemment son droit le plus strict, personne ne le contestera. Mais puisque ses paroles n'étaient point dites sous le coup de l'émotion, il faut imaginer Justine Triet dans sa chambre du Carlton passant son après-midi à chercher quoi dire au moment de recevoir sa récompense, étant évidemment hors de question qu'elle se contente de remercier tout son monde avant de repartir sa palme sous le bras. L'occasion était trop belle, il fallait marquer les esprits.

Pour sa défense, il faut dire que les sujets brûlants manquaient. Ce n'était pas comme si quelque part en Europe, une population innocente mais pourtant endeuillée recevait jour après jour un cortège de bombes et de missiles. Ou qu'en une contrée située en Asie de l'Ouest, des femmes et des hommes risquaient la prison ou la mort au seul motif de vouloir vivre une vie en totale contradiction avec les aspirations d'un régime versé dans l'obscurantisme le plus fielleux.

Non, en cet après-midi de mai, le monde était un havre de paix, un paradis terrestre qu'aucun désastre écologique ne menaçait. Seule la France était en proie à des problèmes existentiels, de ceux qui mettent en péril l'avenir même de la nation. Il fallait donc que quelqu'un se dévoue pour apprendre au monde quel singulier enfer vivaient les habitants de ce pays.

Car oui à cette heure cruciale, les bombes qui tombaient sur Kiev, les enfants ukrainiens déportés par milliers en Russie, les femmes emprisonnées en Iran, leurs compagnons condamnés à mort, la montée inexorable des océans, ne pesaient rien face à ce crime contre l'humanité, cette atrocité d'avoir vu au pays de Voltaire et de Rousseau la durée du travail être allongée de deux années.

Vous savez pourquoi les génocides, les déportations, les massacres se perpétuent de générations en générations? Parce qu'on préfère voir ailleurs. Et que pris au piège de ses propres réflexes idéologiques ou identitaires lesquels ont leurs humeurs et leurs non-dits, leurs complaisances et leurs entêtements, on se tait là où il faudrait hurler. C'est ainsi que toute une partie de la gauche française et notamment ses intellectuels continuèrent envers et contre tout à admirer Staline et ses basses œuvres.

N'ayant jamais reçu aucune récompense, j'ignore ce qui peut bien se passer dans l'esprit d'une personne assez talentueuse pour en recevoir une. De toute évidence, au vu des réactions suscitées, le choc doit être considérable au point d'altérer les capacités cognitives de l'heureux récipiendaire. Qui sait si d'un coup d'un seul, on ne perd pas toute sa lucidité au point de tout mélanger, l'envers et l'endroit, son métier et ses convictions personnelles, la marche du monde et la hiérarchisation des problèmes qui l'agitent?

Il faut avoir des indignations dans la vie. Des indignations de toutes sortes. Des grandes et des petites. De celles qui vous remuent les tripes et vous obligent à réagir. Mais quand vient le moment d'en parler, à l'heure où vous recevez un prix décerné lors d'un festival international, si animé d'intentions qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet traité dans votre film, vous commencez à pérorer comme un militant associatif, vous prenez le risque d'être totalement hors-sujet.

Justine Triet est une cinéaste talentueuse. On attend de sa part d'être transporté par ses films. Pas de recevoir des leçons de sociologie politique. Encore moins quand on vit dans un pays où la production artistique doit être la mieux défendue au monde. La plus redistributrice. N'importe quel cinéaste, monteur, acteur, régisseur travaillant hors de France rêverait d'avoir un statut équivalent à celui des intermittents du spectacle.

Le drame français ou le scandale français, c'est de ne jamais admettre ou reconnaître la bonne fortune de vivre dans un pays comme la France. À force de se prendre pour le nombril du monde, de tout considérer comme dû, de ne jamais se comparer à quiconque, de vivre en vase clos, on finit par devenir un prophète de malheur. Et on vitupère à tort et à travers comme ces malades, à l'hôpital pour une jambe cassée ou une appendicite bénigne, qui se plaignent de la nourriture au nez et à la barbe de ceux en proie à un cancer incurable.

Il faut de la dignité dans l'indignation.

Samedi soir, Justine Triet en a cruellement manqué.