L'amnésie post-concert, un phénomène bien réel

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time Magazine

Vous venez d'assister à l'un des plus beaux concerts de votre vie, celui que vous attendiez depuis des mois et des mois. Un peu plus tard, au moment de rassembler vos souvenirs, vous prenez conscience que vous en avez occulté une bonne partie. Pas de panique: ce n'est pas forcément la maladie d'Alzheimer qui vous guette. Vous êtes tout simplement victime d'amnésie post-concert, nous apprend Time Magazine.

Ce phénomène est dû à l'état d'extase traversé par les spectateurs et spectatrices de certains concerts: une fois redescendue·s de leur nuage, il leur est bien difficile de savoir ce qui s'est vraiment produit, si l'artiste a joué tel ou tel morceau, quelles émotions cela a créé sur le moment...

«Ça ne concerne pas uniquement les concerts, estime le psychologue Ewan McNay. Cela peut se produire à chaque fois que vous vous trouvez dans un état de forte émotion.» Les personnes qui se marient sont souvent confrontées au même type d'expérience: beaucoup d'interactions, un enchaînement de moments de forte intensité, et finalement des souvenirs assez troubles, qu'il leur faut ensuite raviver grâce aux photos et vidéos prises durant l'événement.

Stress et glucose

Tout cela s'explique scientifiquement. Cette excitation, que le corps perçoit comme un état de stress, a pour effet de faire circuler le glucose situé dans le foie en direction du système sanguin. Cette molécule, qui sert de carburant lorsqu'il s'agit de penser, d'apprendre ou de se souvenir, rejoint alors les muscles, car c'est de cette façon que l'organisme entend combattre ce qu'il interprète comme du stress.

Conséquence: l'amygdale, zone du cerveau impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation des émotions, libère alors un neurotransmetteur, la norépinéphrine (ou noradrénaline), qui aide à fixer les souvenirs. Le problème, c'est que lorsqu'elle est présente en trop grande quantité, elle peut devenir contre-productive –et l'ajout éventuel de caféine ou d'alcool n'arrange rien.

Conserver peu de souvenirs d'un spectacle dont on attendait beaucoup, et pour lequel on s'est investi·e émotionnellement et financièrement peut avoir quelque chose de très frustrant. Mais il convient de relativiser, explique Robert Kraft, professeur en psychologie cognitive à l'université de Westerville (Ohio): «Nos attentes sont trop hautes. La mémoire n'est pas un enregistreur.» Il faut accepter le fait que la magie d'un moment, aussi incroyable soit-il, puisse s'évaporer immédiatement et à tout jamais.

«Nous ne sommes pas paramétrés pour nous rappeler des moments vécus, mais pour en faire l'expérience», ajoute Robert Kraft. Profiter autant que possible de l'instant présent semble donc être le meilleur service que l'on puisse se rendre. Mais si vous souhaitez à tout prix conserver des souvenirs et des images mentales en pagailles, tenter d'atteindre un état semi-méditatif, ou en tout cas de relaxation, peut apparemment aider –l'objectif étant d'expliquer à notre corps que ce qu'il est en train de vivre n'est pas du stress.