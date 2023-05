Et si on cessait d'encenser les lève-tôt?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time Magazine

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, affirme-t-on depuis le XIXe siècle. Cette phrase, c'est une façon de diviser le monde en deux: les individus qui sortent du lit dès l'aurore pour croquer leur journée à pleines dents, et ceux pour qui le réveil se fera quelques heures plus tard. Mais faut-il vraiment tresser des couronnes de lauriers aux personnes appartenant à la première catégorie, se demande Time Magazine?

Les gens du matin sont effectivement loués pour leur vaillance, leur abnégation –et aussi, souvent, pour leur aptitude à centrer toute leur vie autour du travail, et à ainsi œuvrer en faveur du capitalisme. La recherche scientifique va d'ailleurs dans ce sens: les lève-tôt seraient plus heureux, plus ponctuels, meilleurs à l'école, tandis que les lève-tard seraient plus impulsifs, agressifs, et susceptibles de devenir des cyberharceleurs (oui oui). Et en plus, ils sont moins bons au foot.

Mais selon Time, la recherche se met possiblement le doigt dans l'œil. Est par exemple citée cette étude polonaise qui entend remettre en cause le lien entre le fait de se réveiller tôt et celui d'être plus consciencieux. En fait, on oublie sans doute une étape dans le raisonnement, explique le compte-rendu des recherches.

Et pour cause: ce n'est pas parce qu'elles se lèvent avec les poules que les personnes étudiées font bien leur travail, mais parce qu'elles sont... croyantes. Elles se lèvent juste plus tôt pour avoir le temps de prier, ou pour se conformer à ce que leur dieu semble attendre d'elles. Et c'est cette foi qui les pousse à bien travailler ensuite.

Binarité et schématisme

En outre, les travaux de recherche sont trop binaires, creusant un fossé entre deux catégories de population alors que la répartition est probablement plus compliquée que ça. «Le chronotype est une variable continue», confirme Brian Gunia, qui effectue des recherches sur le sommeil. Notre rapport à celui-ci évolue sur un spectre, et peut varier tout au long de la vie, voire même sur des périodes plus courtes.

Cette opposition binaire produit un discours favorable aux gens qui se lèvent tôt, décrits comme plus courageux et plus volontaires, notamment dans le monde du travail. Or c'est un peu plus compliqué que ça, car ce qui est vrai le matin peut tout à fait être erroné le soir.

Une étude de 2014 montre par exemple que «les gens du matin sont plus éthiques le matin, tandis que ceux du soir sont plus éthiques le soir», rappelle Brian Gunia. Et ce type d'observation peut s'appliquer à d'autres critères, du courage au perfectionnisme. Chaque personne est la meilleure version de soi-même à un certain moment de la journée, et il serait hâtif d'en tirer des conclusions trop générales.