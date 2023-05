Les livres audio nous font perdre notre esprit critique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur News Scientist

Le livre audio conquiert un public plus important chaque année: il offre un confort différent et peut faire figure de solution pour celles et ceux qui peinent à se concentrer sur leur lecture. Résultat: une partie des personnes consommant des audiobooks se montre de plus en plus gourmande. C'est le cas du journaliste David Robson, qui constate que depuis qu'il s'est mis au livre audio, il ingurgite deux fois plus d'ouvrages. Mais à quel prix?

Pour New Scientist, Robson s'est posé la question suivante: digère-t-on aussi bien qu'un livre audio qu'un ouvrage découvert au format papier ou sur tablette? Émettant l'hypothèse selon laquelle le format audio pourrait bien altérer notre esprit critique, le journaliste a mené l'enquête, pour réaliser que d'autres avaient émis les mêmes interrogations avant lui.

Une étude menée à l'université de Chicago par Janet Geipel et Boaz Keysar nous apprend en effet qu'il y a deux façons d'apprécier une information. C'est le principe du double processus mental, popularisé par l'auteur Daniel Kahneman dans son best-seller de 2022 Thinking, Fast and Slow.

La première façon de recevoir l'info est basée sur l'intuition, l'instinct et le ressenti: c'est un mode de réception rapide, mais fortement réceptif aux biais cognitifs et à la désinformation. La seconde, plus analytique, consiste à penser une idée progressivement, à l'accueillir pas à pas. L'effort est supérieur, mais aussi plus rationnel.

Oreille sensible

Le tandem Geipel-Keysar a planché sur le sujet en se demandant si le fait de lire ou d'écouter changeait la façon d'accueillir et d'absorber l'information. Et il a répondu à cette interrogation par l'affirmative après avoir mené des expériences basées sur un système de questionnaires. Invités à répondre à une série de questions relativement simples portant sur un contenu qui venait de leur être présenté, les participants ont commis nettement plus d'erreurs quand le message leur avait été délivré par voie audio plutôt que sous forme écrite.

Même en élargissant les tâches demandées ainsi que l'échantillon de personnes consultées, le chercheur et la chercheuse ont vu leur théorie confirmée: l'écoute favorise une écoute plus immédiate mais moins critique, tandis que la lecture favorise une analyse plus pointue des contenus ingérés.

David Robson en a tiré des conclusions claires et a décidé de modifier son rapport aux livres audio: ne souhaitant pas risquer de prendre pour argent comptant des thèses qui, en d'autres temps, auraient pu lui sembler fumeuses, il a choisi de se remettre à lire les essais sur papier. En revanche, parce que le format audio lui procure un plaisir dont il n'a aucune envie de se passer, il continuera à écouter des romans et à en ressentir pleinement l'intensité.