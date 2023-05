Grossesse et weed font-elles vraiment la paire?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

La vie est décidément cocasse: sur le site de la National Library of Medicine, qui recense les études médicales les plus sérieuses qui soient, il existe exactement 420 articles faisant référence à la consommation de cannabis par une personne enceinte. Or, pour qui l'ignorerait, 420 (dites «four twenty») est l'un des surnoms donnés à la weed et à la contre-culture qui l'entoure.

Désireuse de déterminer si la grossesse était compatible ou non avec l'utilisation de cannabis, la journaliste de Vox Keren Landman a tenté de ne pas se noyer dans les 420 publications en question. Enfer et damnation: beaucoup se contredisent totalement, et il est bien difficile voire impossible de tirer une conclusion claire de cet amoncellement d'études et de points de vue étayés.

Elle en a profité pour apprendre que plusieurs États américains –y compris certains ou fumer de l'herbe est légal– prévoyaient des sanctions en cas de consommation avérée durant la grossesse: les tribunaux peuvent notamment ouvrir des dossiers pour négligence parentale. Certains États, mais pas nécessairement les mêmes, demandent également aux services de santé de signaler aux autorités les cas de consommation de cannabis lors d'une grossesse.

Le placenta, un filtre imparfait

Souvent employé de façon purement récréative, le cannabis est aussi employé afin de lutter contre certains symptômes liés à la grossesse: 70% des personnes interrogées dans le cadre d'une étude expliquent par exemple que cela les a aidées à combattre leurs nausées et à réduire leurs vomissements. L'anxiété, la douleur, les crampes, les problèmes de sommeil et un manque constant d'appétit font également partie des raisons fréquemment citées.

Problème: en cas de consommation, le fœtus est immanquablement exposé. Après filtrage par le placenta, il reçoit des nutriments et de l'oxygène par voie sanguine. En cas de consommation de weed, le placenta filtre une partie du THC, la principale substance active du cannabis, mais pas l'intégralité: la quantité est juste divisée par un nombre compris entre 2,5 et 6.

Mais le cannabis, ce n'est pas que du THC: c'est aussi une bonne centaine de composants susceptibles de faire effet via le système endocannabinoïde, un ensemble de neurotransmetteurs et de récepteurs répartis sur l'ensemble de l'organisme. Or, des expérimentations menées sur des rats montrent que l'exposition au cannabis peuvent contribuer à modifier le câblage de ce système, ce qui est susceptible d'entraîner des modifications comportementales. Au programme: anxiété supérieure à la moyenne, sociabilité moindre, problèmes de mémoire et d'attention, et probabilité accrue de dépendance aux opioïdes.

Prudence de rigueur

Les études consultées indiquent que ces conclusions sont plausibles, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles soient prouvées. En outre, ce genre d'expérimentations n'étant pas permis sur des fœtus humains pour des raisons liées à la bioéthique, il ne faut pas espérer obtenir de sitôt des conclusions susceptibles d'être gravées dans le marbre.

Quant aux études existantes, qui portent sur l'observation d'enfants nés d'une mère ayant consommé du cannabis pendant leur grossesse, elles possèdent toutes un gros défaut: celui de «considérer les substances illicites comme coupables jusqu'à ce que leur innocence ait été prouvée», résume Katrina Mark, gynécologue-obstétricienne enseignant à l'université du Maryland. «Je crois que nous sommes préprogrammés pour penser que cela va faire du mal.» Devant l'absence de certitudes, la prudence est donc de rigueur, tant pour les personnes qui consomment que pour celles qui montrent du doigt.