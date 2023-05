Comment un ours accro au sucre a dérobé soixante cupcakes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il avait visiblement très envie de sucre. Mercredi 24 mai, un ours noir extrêmement affamé a pénétré dans le garage d'une pâtisserie d'Avon, dans le Connecticut, créant la terreur chez les employé·es de la société. Il s'est alors emparé d'une soixantaine de cupcakes, avant de s'enfuir.

Le personnel de la pâtisserie Taste by Spellbound était en train de charger une livraison dans un van aux couleurs de l'entreprise lorsque le plantigrade a fait son apparition. Selon The Guardian, on en recense entre 1.000 et 1.200 rien que dans le Connecticut. Les ours noirs sont partout: rien qu'en 2022, ils ont été aperçus dans 158 des 169 villes que compte cet État du nord-est des États-Unis.

Dans une publication Instagram, la propriétaire de la boutique indique qu'elle a d'abord entendu l'une de ses employées hurler «comme si elle était en train d'être tuée» avant de se mettre à crier qu'un ours avait pénétré dans le garage.

L'employée a alors décidé de faire autant de bruit que possible pour tenter d'effrayer l'ours, mais celui-ci n'avait clairement pas envie d'abandonner sa cible: à trois reprises, il a fait machine arrière avant de refaire son apparition dans le garage. Chargée par l'animal, la jeune femme est indemne.

Des attaques plus fréquentes et plus violentes

L'ours a fini par s'emparer d'une boîte contenant soixante cupcakes et par sortir du garage, pour s'installer ensuite sur le parking voisin et y dévorer son butin. C'est finalement l'avertisseur sonore d'un véhicule qui a permis de lui faire suffisamment peur pour qu'il détale. Le temps que les services de police et de protection de l'environnement arrivent sur les lieux, il était trop tard.

Personne n'a été blessé dans cette affaire, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé dans cet État. Récemment, une septuagénaire a été attaquée par un ours alors qu'elle était en train de promener son chien. Elle a reçu des morsures aux jambes et aux bras mais est parvenue à s'en tirer. En 2022, deux attaques d'ours noirs ont été répertoriées dans le Connecticut, dont l'une sur un enfant de 10 ans, acculé par un ours noir dans une cour avant d'être sauvé in extremis.

Paul Copleman, porte-parole du département fédéral consacré à l'énergie et à la protection de l'environnement, met la population en garde: «La fréquence et l'intensité des interactions entre ours et humains sont en train d'augmenter.» Les statistiques sur les intrusions de domiciles par des ours peuvent le confirmer: entre 2020 et 2022, le chiffre est passé de 45 à 67, soit un bond d'environ 50%.